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Силы ПВО в течение дня сбили 53 украинских БПЛА
Российские системы противовоздушной обороны за день уничтожили 53 украинских беспилотника над несколькими регионами страны и акваториями Азовского и Черного морей, сообщило Министерство обороны.
В течение дня дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотника самолетного типа, передает Министерство обороны. Атаки зафиксированы в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени.
Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской и Тульской областей. Также аппараты уничтожили над Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
В ночь с четверга на пятницу над страной нейтрализовали 777 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.