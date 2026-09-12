Силы ПВО в течение дня сбили 53 украинских БПЛА

Tекст: Вера Басилая

В течение дня дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотника самолетного типа, передает Министерство обороны. Атаки зафиксированы в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени.

Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской и Тульской областей. Также аппараты уничтожили над Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

В ночь с четверга на пятницу над страной нейтрализовали 777 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.