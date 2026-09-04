Tекст: Антон Антонов

«На Харьковском направлении растет интенсивность боев в Харьковской области. «Северяне» приступили к ликвидации остатков группировки ВСУ на северо-востоке области, многие военнослужащие ВСУ начали сдаваться в плен», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

Авиация ВКС России и ударные БПЛА поразили скопления живой силы и техники ВСУ в районах Харькова, Золочева, Константиновки, Шопино, Малахова, Бережного, Приколотного, Крейдянки, Потихонова, Гогино, Прудянки, Печенегов, Кленового, Ольшан и Жукового Яра.



В районе Казачьей Лопани контратака ВСУ была отражена комплексным огневым поражением, один украинский военнослужащий попал в плен.

На Волчанском направлении «Северяне» сжимают кольцо окружения в так называемом Волчанском котле, в районе Малой Волчьи взят еще один пленный. В районе Старицы ВСУ попытались контратаковать, но были отброшены на исходные позиции. На Великобурлукском направлении российские штурмовые подразделения взяли в плен двух бойцов ВСУ.

Сообщается, что часть окруженных украинских боевиков пытается вырваться из котла по лесополосам, бросая вооружение и технику.

На Сумском направлении продолжаются ожесточенные бои на всех участках фронта. ВСУ перебрасывают пополнение с учебных полигонов и доукомплектовывают новобранцами штурмовые группы для повторных атак на потерянные рубежи.

Российские авиация, артиллерия и БПЛА нанесли удары по целям в районах Сум, Степка, Студенка, Хотени, Кровного, Стецковки, Уланово, Коренька, Сенного и Толстодубово.

В Сумском районе штурмовые группы «Северян» продвинулись на 18 участках фронта на глубину до 500 м, при этом в лесных массивах у Садков остаются блокированными подразделения ВСУ. В Шосткинском районе «Северяне» ведут тяжелые бои рядом с Уланово.

В Черниговской области расчеты БПЛА «Герань» нанесли удары по площадкам запуска беспилотников в районах Городни и Смиача.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях). Четверо военнослужащих ВСУ взяты в плен», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили харьковскую Казачью Лопань.



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