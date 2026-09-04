Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.7 комментариев
Началась ликвидация окруженной группировки ВСУ под Волчанском
ВС России начали зачистку «Волчанского котла» в Харьковской области
Началась ликвидация остатков украинской группировки, попавшей в окружение под Волчанском в Харьковской области, многие солдаты ВСУ сдаются в плен, сообщили в российских силовых структурах.
«Началась ликвидация остатков группировки ВСУ на северо-востоке Харьковской области, многие военнослужащие ВСУ начали сдаваться в плен», – сообщил источник РИА «Новости» в силовых структурах.
Собеседник агентства подчеркнул, что кольцо окружения в районе Волчанска сжимается, а интенсивность боевых действий возрастает. Он добавил, что часть украинских бойцов пытается сбежать из окружения через лесополосы, бросая технику и оружие. При этом те, кто отказывается сдаться, уничтожаются на месте.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил о завершении окружения группировки противника численностью до двух тыс. человек в Харьковской области. В Минобороны также подтвердили, что войска группировки «Север» взяли под контроль населенные пункты Василевка, Благодатное и Должанка. Ликвидация котла позволит отодвинуть линию соприкосновения от Белгородской области минимум на 20 км.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в «Волчанский котел» попали около двух тысяч украинских военнослужащих.
Командование ВСУ экстренно перебросило операторов беспилотников для деблокады окруженной группировки.
Украинские войска безуспешно попытались вывести офицерский состав из зоны окружения.