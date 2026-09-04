Началась ликвидация окруженной группировки ВСУ под Волчанском

ВС России начали зачистку «Волчанского котла» в Харьковской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Началась ликвидация остатков группировки ВСУ на северо-востоке Харьковской области, многие военнослужащие ВСУ начали сдаваться в плен», – сообщил источник РИА «Новости» в силовых структурах.

Собеседник агентства подчеркнул, что кольцо окружения в районе Волчанска сжимается, а интенсивность боевых действий возрастает. Он добавил, что часть украинских бойцов пытается сбежать из окружения через лесополосы, бросая технику и оружие. При этом те, кто отказывается сдаться, уничтожаются на месте.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о завершении окружения группировки противника численностью до двух тыс. человек в Харьковской области. В Минобороны также подтвердили, что войска группировки «Север» взяли под контроль населенные пункты Василевка, Благодатное и Должанка. Ликвидация котла позволит отодвинуть линию соприкосновения от Белгородской области минимум на 20 км.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в «Волчанский котел» попали около двух тысяч украинских военнослужащих.

Командование ВСУ экстренно перебросило операторов беспилотников для деблокады окруженной группировки.

Украинские войска безуспешно попытались вывести офицерский состав из зоны окружения.