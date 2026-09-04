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Новак заявил о планах возобновить экспорт дизтоплива при достаточных запасах
Поставки за рубеж дизельного топлива будут возобновлены по мере накопления запасов, власти следят за тем, чтобы не допустить остановок НПЗ и затоваривания на рынке, сообщил вице-премьер Александр Новак на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Поставки российского дизельного топлива за рубеж возобновятся после накопления необходимых запасов на внутреннем рынке, передает «Интерфакс».
Власти внимательно следят за ситуацией, чтобы избежать остановок нефтеперерабатывающих заводов и затоваривания.
«Наша ключевая задача не допустить этого. Если будет здесь достаточно сформированные остатки, необходимые для недопущения затоваривания, естественно, мы будем принимать решение об открытии экспорта», – подчеркнул вице-премьер. В настоящее время Министерство энергетики считает целесообразным воздержаться от поставок за рубеж, опираясь на текущий баланс.
В ближайший понедельник, 7 сентября, Александр Новак проведет заседание штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов. На встрече планируется заслушать доклады Минэнерго, ФАС и представителей регионов о ходе подписания соглашений с независимыми сетями автозаправочных станций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне вице-премьер Александр Новак сообщил о стабилизации топливного рынка.
В конце июля политик анонсировал отмену ограничений на вывоз дизеля по мере восстановления ситуации.
Введенный ранее запрет на экспорт наполнил внутренний рынок необходимыми объемами горючего.