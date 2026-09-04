Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.0 комментариев
При массированной атаке на Белгородскую область за сутки погибли пять человек
Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область порядка 150 раз за прошедшие сутки, в результате погибли пять мирных жителей, еще 14 пострадали, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.
Вооруженные силы Украины нанесли около 150 ударов по территории Белгородской области за минувшие сутки, передает канал Александра Шуваева в «Максе».
Врио губернатора региона уточнил, что в результате атак погибли пять мирных жителей, еще 14 получили ранения.
«В результате ударов ВСУ в Шебекинском округе погибли пять человек, среди которых сотрудники скорой помощи. <…> В Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали 14 человек. Девять раненых находятся на стационарном лечении. Состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое», – написал Александр Шуваев.
В общей сложности украинские войска атаковали регион 148 раз. Из них восемь ударов пришлось на артиллерию и реактивные системы залпового огня, а пять раз взрывные устройства сбрасывались с беспилотников. Под обстрел попали 15 округов, включая Белгородский, Шебекинский и Грайворонский.
Кроме того, средства противовоздушной обороны региона успешно сбили и подавили 123 украинских беспилотных летательных аппарата.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне при обстреле Шебекино погибли два медицинских работника.
В середине августа жертвами массированных ударов по региону стали восемь мирных жителей.
В начале августа в результате ночных атак пострадали еще 25 человек.