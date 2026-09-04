При массированной атаке на Белгородскую область за сутки погибли пять человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы Украины нанесли около 150 ударов по территории Белгородской области за минувшие сутки, передает канал Александра Шуваева в «Максе».

Врио губернатора региона уточнил, что в результате атак погибли пять мирных жителей, еще 14 получили ранения.

«В результате ударов ВСУ в Шебекинском округе погибли пять человек, среди которых сотрудники скорой помощи. <…> В Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали 14 человек. Девять раненых находятся на стационарном лечении. Состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое», – написал Александр Шуваев.

В общей сложности украинские войска атаковали регион 148 раз. Из них восемь ударов пришлось на артиллерию и реактивные системы залпового огня, а пять раз взрывные устройства сбрасывались с беспилотников. Под обстрел попали 15 округов, включая Белгородский, Шебекинский и Грайворонский.

Кроме того, средства противовоздушной обороны региона успешно сбили и подавили 123 украинских беспилотных летательных аппарата.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне при обстреле Шебекино погибли два медицинских работника.

В середине августа жертвами массированных ударов по региону стали восемь мирных жителей.

В начале августа в результате ночных атак пострадали еще 25 человек.