Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.0 комментариев
Два человека пострадали при атаке дронов ВСУ под Брянском
Дроны ВСУ атаковали автомобили в Брянской области, ранены два человека
Два человека ранены при ударах ВСУ по гражданским автомобилям в Брянской области, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
Украинские военные атаковали гражданские автомобили с помощью дронов-камикадзе в Брянской области, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук на платформе Mах.
Инциденты произошли в Суземском районе.
«ВСУ варварски атакуют… В Суземском районе дроны-камикадзе дважды ударили по гражданским автомобилям – в селах Алешковичи и Негино. Многочисленные ранения получили местные жители – мужчина и женщина», – отметил глава региона.
Пострадавшие оперативно доставлены в медицинское учреждение. Врачами оказывается вся необходимая помощь для стабилизации их состояния.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа в Суземском районе Брянской области при атаке дрона-камикадзе на легковой автомобиль погиб водитель.
В июле украинский беспилотник ударил по гражданской машине в Суземке.
В конце июня жертвами аналогичного налета на транспортное средство в Стародубском районе стали два человека.