Бортников заявил о 18 тыс. боевиков из 85 стран в «Интернациональном легионе» ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

На заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ директор ФСБ России Александр Бортников заявил о масштабах поставки боевиков на фронт.

Как передает ТАСС, численность «Интернационального легиона территориальной обороны Украины» достигла 18 тыс. человек, которые прибыли из более чем 85 стран, включая государства постсоветского пространства.

По словам Бортникова, значительную часть легиона составляют наемники из Польши, Франции и Грузии. Также фиксируется увеличение числа бойцов из стран Латинской Америки.

Специальная подготовка иностранных рекрутов ведется в тренировочных центрах и лагерях НАТО, расположенных в Польше, Латвии и Литве. Эта деятельность, как отметил глава ФСБ, подчеркивает нацеленность Запада на интенсификацию боевых действий на Украине. Вербовка наемников часто осуществляется через украинские загранучреждения за рубежом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, семья наемника из Колумбии Майкла Рамиреса Фино была шокирована, когда им вернули его тело с Украины без внутренних органов, после того как он был ликвидирован российскими военными в ходе специальной военной операции. Наемников «Иностранного легиона» ВСУ после провальных действий на Волчанском направлении перебросили в Сумскую область, как сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк. Двое колумбийских наемников, задержанных Россией за участие в боевых действиях на стороне Украины, были выданы Москве Венесуэлой.