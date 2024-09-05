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    Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену иллюзий, которые подогревают геополитические наперсточники.

    8 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Наступление отчаявшихся

    Американский военачальник Дуайт Эйзенхауэр в своих воспоминаниях назвал Арденнскую операцию «наступлением отчаявшихся». Думаю, через некоторое время станет понятно, что это определение полностью подходит и к вторжению ВСУ в Курскую область.

    2 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Обстановка вокруг России напоминает об ангельском покровительстве

    У нас тоже много проблем, и шапкозакидательством заниматься опасно, враг очень силен и он давит, давит и давит. Но воспринимать это надо в общем контексте борьбы, в том числе и на духовном поприще. Которая никогда не прекращается.

    18 комментариев
    5 сентября 2024, 15:48 • Новости дня

    «Иностранный легион» ВСУ перебросили к границе России

    Tекст: Денис Тельманов

    Наемников «Иностранного легиона» ВСУ после провальных действий на волчанском направлении перебросили в Сумскую область. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

    «Незаконное вооруженное формирование «Иностранный легион» было направлено в Сумскую область для проведения диверсионно-разведывательных мероприятий на границе Российской Федерации», – сказал Лисняк, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Венесуэла выдала России воевавших за Украину колумбийских наемников. Боевиков задержали в середине июля, когда те возвращались домой через Каракас. Затем их экстрадировали в Россию. Им грозит лишение свободы на срок до 15 лет.



    4 сентября 2024, 18:31 • Новости дня
    При ротации инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС обнаружили боеприпасы ВСУ

    Минобороны: При ротации инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС нашли боеприпасы ВСУ

    При ротации инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС обнаружили боеприпасы ВСУ
    @ URA.RU/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) российские саперы нашли иностранные взрывоопасные предметы, принадлежащие украинской армии, сообщило Минобороны России.

    При осмотре дороги в районе перехода инспекторов МАГАТЭ саперы нашли боеприпасы иностранного производства, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    В составе миссии агентства прибыли четыре инспектора, они будут наблюдать и оценивать состояние ЗАЭС.

    Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на Запорожской АЭС остается нестабильной и очень хрупкой.

    Коментарии (9)
    4 сентября 2024, 21:48 • Новости дня
    Жителя Курска задержали за передачу зенитного прожектора полку «Азов»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уроженец Черниговской области, живущий в Курске, передал украинскому полку «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) зенитный прожектор для обнаружения над Киевом российских дронов.

    Мужчина связался с боевиками «Азова» и предложил им собственноручно спроектированный зенитный прожектор, который затем отправил в Киев через Литву, сообщили в силовых структурах, передает РИА «Новости».

    В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности в виде его финансирования.

    Ранее ФСБ задержала жительницу Мариуполя за финансирование ВСУ.

    Коментарии (12)
    4 сентября 2024, 11:44 • Видео
    Путин в Монголии разозлил Украину

    Визит президента России Владимира Путина в Монголию вывел из себя руководство Украины, где пообещали «поработать с партнерами» и «наказать» монголов, от которых почему-то ждали ареста главы российского государства по ордеру МУС. Но ждали, разумеется, напрасно.

    Коментарии (4)
    5 сентября 2024, 03:07 • Новости дня
    Безэкипажные катера атаковали Новороссийск
    Безэкипажные катера атаковали Новороссийск
    @ кадр из видео CNN

    Tекст: Антон Антонов

    В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров, сообщил глава города Андрей Кравченко.

    Кравченко в Telegram призвал «жителей первой береговой линии» не покидать дома и укрыться в помещении без стекол. Также он призвал не снимать и не публиковать «фото и видео работы ПВО, средств защиты объектов атаки, работу специальных и оперативных служб».

    Напомним, в ночь на четверг в Новороссийске сработала сирена – сигнал «Внимание всем» в связи с угрозой атаки безэкипажных катеров.

    Коментарии (9)
    5 сентября 2024, 11:01 • Новости дня
    Путин предположил утрату боеспособности ВСУ из-за больших потерь
    Путин предположил утрату боеспособности ВСУ из-за больших потерь
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потери ВСУ чреваты разрушением фронта на важных направлениях и могут привести к утрате боеспособности, чего Россия и добивается, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

    «Противник несет очень большие потери... Это чревато, с одной стороны, разрушением фронта на наиболее важных направлениях, потери могут привести к утрате боеспособности всех вооруженных сил, чего мы и добиваемся», – передает ТАСС слова Путина.

    Ранее Путин заявил, что российские войска ускорили наступательные операции в зоне СВО.

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    4 сентября 2024, 21:25 • Новости дня
    Медведев: Санитарный кордон России может дойти до Польши

    Зампред Совбеза России Медведев заявил о необходимости «санитарного кордона» до Польши

    Медведев: Санитарный кордон России может дойти до Польши
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия намерена создать «санитарный кордон» на границе с Украиной для защиты от обстрелов дальнобойным оружием со стороны ВСУ в случае его передачи Западом. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    По словам Медведева, ширина «санитарного кордона» будет зависеть от дальности вооружений, которые будут поставляться Украине.

    «Если они хотят получить дальнобойные средства поражения, крылатые и баллистические ракеты, то тогда этот санитарный пояс должен простирать на всю глубину, до Польши», – сказал он на встрече с коллективом ТАСС.

    Ранее Медведев заявил, что cпециальная военная операция России на Украине оказала колоссальное влияние на всю военную науку. По его словам, сегодняшнее представление о тактике ведения боевых действий разительно отличается от представления, которое было до начала СВО.

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    5 сентября 2024, 12:13 • Новости дня
    Российские войска освободили Заветное в ДНР
    Российские войска освободили Заветное в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    В результате действий группировки «Центр» был освобожден пункт Заветное в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Нанесено поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 47-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 142-й пехотной бригад ВСУ около Дзержинска, Красноармейска, Щербиновки, Гродовки, Журавки, Михайловки, Селидово и Мемрика ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того, были отражены восемь контратак штурмовых групп 150-й механизированной, 53-й, 71-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 14-й, 15-й бригад нацгвардии и бригады «Лють» нацполиции Украины.

    Потери противника составили до 530 военнослужащих, два танка, бронетранспортер, французская 155-мм самоходная артустановка Caesar, 152-мм гаубица «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковая пушка «Рапира», перечислили в Минобороны.


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    5 сентября 2024, 05:24 • Новости дня
    Названы причины недовольства Зеленского Кулебой

    Зеленский раскритиковал Кулебу за «нехватку энергии» в привлечении военной помощи Украине от партнеров Киева

    Названы причины недовольства Зеленского Кулебой
    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что подавший в отставку глава МИД Украины Дмитрий Кулеба недостаточно энергично добивался от партнеров Киева военной помощи.

    Как рассказал источник украинских СМИ, на заседании фракции «Слуга народа» в Верховной раде Зеленский заявил, что Кулебе «не хватает энергии» для привлечения помощи, передает ТАСС.

    При этом Economist со ссылкой на источники пишет, что Кулебу хотели заменить еще в апреле, но помешало давление со стороны Госдепа. В офисе Зеленского пожаловались, что Кулеба избегал пачкать руки и что «ему просто нравилось собирать победы», передает РИА «Новости».

    Кроме того, Economist связывает перестановки в кабмине с консолидацией власти вокруг главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Журнал полагает, что Зеленский хотел устроить быстрое шоу и попасть в заголовки газет.

    Напомним, на фоне массовых отставок в правительстве Украины Кулеба также объявил о намерении покинуть свой пост. Высказывалось предположение, что отставки Кулебы могли потребовать в руководстве США.

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    5 сентября 2024, 10:43 • Новости дня
    Путин: Украиной руководят не думающие о своей стране «инопланетяне»
    Путин: Украиной руководят не думающие о своей стране «инопланетяне»
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Украиной руководят «инопланетяне или иностранцы», которые просто не думают о своей стране, заявил президент России Владимир Путин.

    По его мнению, Украиной в данный момент руководят «инопланетяне или иностранцы», которые не думают о стране и готовы воевать до последнего украинца, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что для восполнения потерь на фронте киевскому режиму придется понижать призывной возраст и «набирать детей».

    «При этом украинские элиты не думают о своих гражданах», – добавил Путин. По его словам, сами они могут «сесть в самолет – и нет их», подчеркнул глава государства.

    Ранее в Кремле заявили, что на Украине законность власти прервалась в 2014 году.

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    5 сентября 2024, 00:59 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве и других городах Украины

    Tекст: Антон Антонов

    В среду вечером и в ночь на четверг в Киеве, а также в других городах Украины произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепре (Днепропетровске), Павлограде, Кривом Роге, Одессе, Полтаве и Сумах, передает ТАСС.

    Напомним, накануне сообщалось о взрывах в Киеве, Сумах, Львове, Ровно, Кривом Роге, а также в Луцком районе Волынской области Украины.

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    5 сентября 2024, 10:53 • Новости дня
    Путин отметил героизм 810-й бригады морской пехоты в Курской области
    Путин отметил героизм 810-й бригады морской пехоты в Курской области
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) героически проявили себя в ходе отражения попытки вторжения в приграничные районы Курской области, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

    «Разговаривал с командиром 810-й бригады морской пехоты ЧФ. Есть потребность в строительстве жилья для военнослужащих, которые тоже выполняют свои задачи в приграничной зоне сегодня и действуют очень успешно. Просто героические ребята – сражаются героически», – передает ТАСС слова Путина.

    Он добавил, что Минобороны и Генштаб несколько раз в сутки докладывают ему о ходе СВО.

    «То, что происходит каждый день, мне Генштаб, Минобороны в ежедневном режиме – несколько раз в сутки – докладывают», – сказал Путин.

    Ранее Путин заявил, что российские войска ускорили наступательные операции в зоне СВО.

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    5 сентября 2024, 14:17 • Новости дня
    Турецкий аналитик: Путин на ВЭФ послал важный сигнал Западу

    Турецкий аналитик Озер: Путин на ВЭФ послал Западу сигнал о допустимости возобновления переговоров с Украиной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) отправил Западу послание о допустимости возобновления переговорного процесса для урегулирования украинского конфликта, заявил турецкий аналитик Энгин Озер.

    «По сути, Владимир Путин допустил возобновление переговоров. Думаю, в нынешней ситуации и Киев будет не против. Это был месседж Западу», – сказал Озер, передает РИА «Новости».

    По мнению аналитика, в развитии российско-турецких отношений наблюдается позитивная тенденция, которая может способствовать тому, чтобы Анкара снова стала посредником в переговорах Москвы и Киева. Он отметил, что благодаря посредничеству Турции на первых переговорах в Стамбуле стороны достигли значительного прогресса.

    «Администрация Анкары действительно и искренне готова сделать все возможное, чтобы положить конец этой войне, и, вероятно, продолжает свои «неофициальные» посреднические усилия», – подчеркнул он.

    Ранее Путин на ВЭФ заявил, что если Киев захочет переговоров, Москва не отказывалась, но они будут осуществляться на базе договоренностей, которые были зафиксированы в Стамбуле. Он также указал, что Россия достигла практически всех параметров возможного мирного соглашения с Киевом до визита экс-премьера Британии Бориса Джонсона на Украину.

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    5 сентября 2024, 07:34 • Новости дня
    Британский эксперт назвал удар по Полтаве тяжелым ударом по ценным кадрам ВСУ
    Британский эксперт назвал удар по Полтаве тяжелым ударом по ценным кадрам ВСУ
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Александра Юдина

    Ракетный удар ВС России по учебному центру в Полтаве нанес серьезный урон ВСУ, ликвидировав ценные кадры – специалистов по управлению БПЛА и авиационными комплексами радиообнаружения и наведения АВАКС, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис.

    По его словам, среди погибших в результате обстрела Полтавы могли быть военные, прошедшие подготовку под руководством шведских инструкторов для управления сложными системами вооружения, такими как АВАКС, передает РИА «Новости».

    Меркурис подчеркнул, что подобные потери являются серьезным ударом для украинских вооруженных сил.

    «Скорее всего, были ликвидированы операторы дронов и специалисты, обученные шведами для работы с радарами… огромный урон для ВСУ», – отметил эксперт.

    Ранее сообщалось, как российские военные вынудили ВСУ соблюдать правило «больше трех не собираться».

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    4 сентября 2024, 17:59 • Новости дня
    В Польше выразили надежду на отказ нового главы МИД Украины от риторики Кулебы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Новый глава МИД Украины не должен повторять риторику действующего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

    «Я надеюсь, что новый министр иностранных дел не будет так выражаться», – отметил вице-премьер. По его словам, Польша самая первая оказала Украине помощь, и отправила Киеву «столько помощи, сколько могла». «Я не ставлю условий, но за эту помощь мы не получили уважения наших жертв. Пока эта рана не заживет, она будет преградой в наших отношениях», – добавил он, передает РИА «Новости».

    Косиняк-Камыш подчеркнул, что заявления Кулебы об отношении к истории являются недопустимыми, и отметил, что «история не для историков», а «для нас всех». Он заявил, что история учит, формулирует и является частью жизни каждого, а также она – «для будущего».

    Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины завершила заседание, не рассмотрев увольнение Дмитрий Кулебы с поста главы МИД страны.

    Напомним, спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке. По данным Bloomberg, ожидается, что замглавы МИД Украины Андрей Сибига сменит Кулебу на посту министра.

    В конце августа польский депутат Януш Ковальский призвал объявить персоной нон грата в Польше Дмитрия Кулебу.

    Коментарии (4)
    4 сентября 2024, 17:52 • Новости дня
    Вучич опроверг слухи о передаче Сербией МиГ-29 Украине в обмен на Rafale
    Вучич опроверг слухи о передаче Сербией МиГ-29 Украине в обмен на Rafale
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Сербии Александр Вучич категорически опроверг предположения о том, что Сербия может передать принадлежащие ей 14 истребителей МиГ-29 Украине.

    «Я видел, что некоторые говорят, что мы наши МиГи отправим на Украину. Должен сообщить этим людям, те, кто меня знают, верховного главнокомандующего армии Республики Сербия, знают, что я никогда в жизни бы этого не сделал и ни за что на свете их никому бы не отдал», – заявил Вучич журналистам, передает РИА «Новости».

    Накануне в сербских СМИ появились слухи о том, что в договоре о приобретении Сербией 12 французских самолетов Rafale есть пункт о передаче МиГ-29 властям в Киеве.

    Ранее зампредседателя правительства Сербии Александр Вулин заявил, что Сербия намерена сохранить военный нейтралитет, страна не собирается присоединяться к антироссийской истерии и вступать в Североатлантический альянс.

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    4 сентября 2024, 20:16 • Новости дня
    Киев объявил об эвакуации более 30 населенных пунктов в Покровском и Краматорском районах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские власти объявили принудительную эвакуацию в еще 30 населенных пунктах в подконтрольной украинским войскам части Донецкой народной республики.

    Как сообщили в министерстве по вопросам реинтеграции Украины, из-за ситуации безопасности решено вывезти детей из более чем 30 сел и поселков Покровского (Красноармейского) и Краматорского районов, передает РИА «Новости».

    Ранее украинские власти ввели почти круглосуточный комендантский час в Красноармейске.

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