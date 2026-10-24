Массовые беспорядки в целом ряде европейских стран осенью 2026 года – это не что иное, как совершенно новый уровень поразившего их системного кризиса. В стратегическом плане он стал результатом «идеального» сочетания нескольких факторов.3 комментария
Полянский назвал ОБСЕ передовым окопом России в Европе
Постпред Полянский назвал ОБСЕ передовым окопом России в Европе
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский назвал организацию передовым окопом, который нельзя сдавать ради донесения российской позиции до жителей европейских стран.
Если бы Москва вышла из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), это обрадовало бы ее противников, для которых присутствие российской делегации остается как кость в горле. «ОБСЕ в этом смысле является своего рода передовым окопом, сдавать который нам, на мой взгляд, нельзя ни в коем случае», – заявил Полянский, передает ТАСС со ссылкой на News.ru.
Дипломат отметил, что западным странам приходится выслушивать представителей Москвы и мириться с тем, что их выступления активно цитируются в средствах массовой информации и блогосфере.
По словам постпреда, ОБСЕ остается одним из немногих доступных каналов для донесения позиции Москвы в условиях, когда большинство остальных перекрыто.
Обычные европейцы оказались в информационной блокаде, однако из Вены голос России продолжает звучать, заключил Полянский.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу австрийский телеканал OE24 сообщил об обязанности четырех российских дипломатов покинуть страну по требованию властей Австрии.
В четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о приверженности Москвы дипломатии в вопросе урегулирования на Украине.
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский рассказал о целенаправленной охоте украинских властей на российских журналистов.