Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.7 комментариев
СК завел дело о теракте после удара дрона по автобусу в ДНР
Следственный комитет возбудил дело о теракте после атаки дрона в ДНР
Следственный комитет России инициировал уголовное дело по статье о террористическом акте после удара беспилотника ВСУ по рейсовому автобусу в Горловке.
«Возбуждено уголовное дело о теракте в связи с очередной атакой украинских боевиков на пассажирский автобус в ДНР», – сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в Telegram-канале СК.
Удар по маршрутному такси № 1 был нанесен 3 сентября в Никитовском районе Горловки. В результате инцидента пострадали мирные жители.
Следователи организовали комплекс мероприятий для сбора доказательств и выяснения всех обстоятельств произошедшего. Специалисты устанавливают тип и модель беспилотника, использованного украинскими формированиями.
Ведомство проведет тщательное расследование. Все причастные к совершению этого преступления будут установлены и привлечены к ответственности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля следователи завели уголовное дело о теракте из-за нападения украинских военных на гражданский транспорт в ДНР.
В результате удара беспилотника по следовавшему из Краснодара в Донецк автобусу пострадал ребенок. Месяцем ранее дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус в Брянской области.