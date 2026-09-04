СК завел дело о теракте после удара дрона по автобусу в ДНР

Следственный комитет возбудил дело о теракте после атаки дрона в ДНР

Tекст: Мария Иванова

«Возбуждено уголовное дело о теракте в связи с очередной атакой украинских боевиков на пассажирский автобус в ДНР», – сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в Telegram-канале СК.

Удар по маршрутному такси № 1 был нанесен 3 сентября в Никитовском районе Горловки. В результате инцидента пострадали мирные жители.

Следователи организовали комплекс мероприятий для сбора доказательств и выяснения всех обстоятельств произошедшего. Специалисты устанавливают тип и модель беспилотника, использованного украинскими формированиями.

Ведомство проведет тщательное расследование. Все причастные к совершению этого преступления будут установлены и привлечены к ответственности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля следователи завели уголовное дело о теракте из-за нападения украинских военных на гражданский транспорт в ДНР.

В результате удара беспилотника по следовавшему из Краснодара в Донецк автобусу пострадал ребенок. Месяцем ранее дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус в Брянской области.