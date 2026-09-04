  • Новость часаПосольство России назвало дальнобойное вооружение в ФРГ законной целью
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    Ольга Андреева Ольга Андреева Чему должна учить школа

    Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Кожедуб на Украине «свой», а Ковпак – чужой

    Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.

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    Василий Авченко Василий Авченко Как в японском языке появилось слово «капитуляция»

    3 сентября 1945 года поставило точку в военном противостоянии России и Японии. Для Советского Союза маньчжурская операция завершилась победой на всех фронтах – военном, моральном, геополитическом. Это была молниеносная война – но не локальная и вовсе не легкая.

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    4 сентября 2026, 08:53 • Новости дня

    Российская ПВО за ночь сбила 490 украинских беспилотников

    Силы ПВО уничтожили 490 украинских дронов над регионами России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 490 украинских беспилотников над двадцатью регионами страны и Черным морем, сообщили в Минобороны.

    Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку украинских беспилотников самолетного типа, передает Минобороны.

    Перехват и уничтожение аппаратов продолжались в течение ночи, с 20:00 мск 3 сентября до 8:00 мск 4 сентября.

    В общей сложности дежурные силы ПВО ликвидировали 490 вражеских дронов. Атаке подверглись обширные территории страны, включая Брянскую, Белгородскую, Воронежскую, Волгоградскую и Владимирскую области.

    Кроме того, беспилотники были сбиты над Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Самарской, Смоленской и Тульской областями. Вражеские цели также уничтожили в Московском регионе, Краснодарском крае, Башкортостане, Крыму и над акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 3 сентября средства противовоздушной обороны отразили атаку 416 украинских беспилотников.

    В конце августа дежурные силы ПВО перехватили 494 вражеских дрона над пятнадцатью регионами России.

    Днем 19 августа российские военные сбили почти 440 летательных аппаратов противника.

    3 сентября 2026, 15:58 • Новости дня
    В «Волчанский котел» попали две тысячи солдат ВСУ
    В «Волчанский котел» попали две тысячи солдат ВСУ
    @ Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Крупная группировка украинской армии оказалась полностью заблокирована под Волчанском после потери контроля над несколькими ключевыми населенными пунктами региона.

    Окружение противника в Харьковской области стало результатом успешного продвижения российских сил, передает РИА «Новости». Подразделения группировки «Север» освободили села Василевка, Благодатное, Должанка и Слизнево.

    «ВСУ попали в «Волчанский котел», потеряв села Василевка, Благодатное, Должанка и Слизнево. В окружении порядка 2 тыс. штыков ВСУ, среди которых мотострелки из 159-й и 22-й бригад, а также пограничники. Ситуация у них крайне сложная, ожидается, что могут попробовать прорваться», – рассказал источник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал об окружении двух группировок ВСУ в Харьковской области.

    Украинское командование экстренно перебросило в этот район операторов беспилотников для деблокады котла.

    Несколькими днями ранее противник безуспешно попытался вывести из окружения свой офицерский состав.

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    3 сентября 2026, 09:32 • Новости дня
    Беспилотники поразили логистический центр ВСУ «Биокон» под Киевом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные с помощью ударных беспилотников поразили логистический центр «Биокон» в Киевской области, который использовался для нужд Вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России продолжают наносить групповые удары по объектам логистики на Украине, задействованным в интересах украинских войск, передает Минобороны в MAX.

    В течение ночи российские ударные беспилотные летательные аппараты поразили логистический центр «Биокон» в населенном пункте Великая Александровка Киевской области. Этот объект использовался для хранения и распределения грузов военного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские беспилотники поразили несколько логистических центров в Киеве и других регионах Украины.

    В тот же день войска уничтожили склад комплектующих для дронов «Чайки» в Киевской области.

    Несколькими днями ранее армия России нанесла удар по транспортно-логистическому узлу «Пирогово» под Киевом.

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    3 сентября 2026, 17:30 • Видео
    СБУ против ГУР. Чья возьмет?

    Перестрелку, произошедшую в Киеве между оперативными группами ведущих спецслужб Украины – СБУ и ГУР, связали с переделом рынка кол-центров. Но, помимо прочего, это борьба Владимира Зеленского с частью собственного окружения.

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    3 сентября 2026, 12:46 • Новости дня
    Путин назвал два метода борьбы с дефицитом топлива в России

    Путин назвал ПВО и ответные удары способом борьбы с дефицитом топлива в России

    Путин назвал два метода борьбы с дефицитом топлива в России
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил на Восточном экономическом форуме, что преодолеть дефицит топлива помогут развитие систем ПВО и масштабные ответные удары по противнику.

    Президент России Владимир Путин обозначил два способа противодействия дефициту топлива на фоне атак ВСУ на российские энергообъекты, передает РИА «Новости».

    На пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке он заявил: «Метод один – это развитие ПВО. С этим тоже не поспоришь. Есть второй. Наносить ответный удар, чтобы неповадно было нам вредить. Вот и все».

    Эти слова прозвучали в ответ на вопрос о том, как реагировать на дефицит топлива, возникший на фоне ударов по энергетической инфраструктуре в России. Путин подчеркнул, что видит в наращивании возможностей ПВО и нанесении ответных ударов по противнику ключевые инструменты защиты российских энергообъектов.

    Во вторник Владимир Путин уже комментировал попытки Украины нанести массированные удары по энергетическим объектам в России. Тогда он заявил, что за такими действиями неизбежно последует ответ.

    Накануне президент России Владимир Путин сообщил об изменении уровня защиты нефтеперерабатывающих заводов от ударов украинских беспилотников.

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    4 сентября 2026, 05:02 • Новости дня
    Пожар на территории нефтебазы произошел из-за атаки БПЛА на Краснодарский край
    Пожар на территории нефтебазы произошел из-за атаки БПЛА на Краснодарский край
    @ ГУ МЧС по Краснодарскому краю/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Сочи и на федеральной территории Сириус идет отражение масштабной атаки беспилотников, зафиксировано возгорание на нефтебазе, сообщил оперштаб Краснодарского края.

    «В городе Сочи и федеральной территории Сириус отражают массированную атаку БПЛА на гражданскую инфраструктуру», – сообщил оперативный штаб Кубани в «Максе».

    По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. Обломки сбитых дронов обнаруживают по различным адресам. В нескольких жилых домах и зданиях повреждено остекление. В отдельных случаях возникли возгорания, которые удалось оперативно потушить.

    Кроме того, пожар произошел на территории местной нефтебазы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с полуночи на подлете к Москве силами ПВО уничтожены 23 дрона.

    В результате украинского обстрела Шебекино в Белгородской области погибли четыре человека, включая двух медицинских работников, еще трое получили ранения.

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    3 сентября 2026, 12:36 • Новости дня
    Путин заявил об успешном отражении недавних атак на российские НПЗ

    Путин сообщил об успешном отражении недавних атак на три российских НПЗ

    Путин заявил об успешном отражении недавних атак на российские НПЗ
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин сообщил об успешном отражении недавних атак на три нефтеперерабатывающих завода и скором завершении ремонта на пострадавших предприятиях.

    «Позапрошлой ночью на три НПЗ тоже были атаки. Все отбиты», – сказал президент на пленарном заседании Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что ремонтные работы на нефтеперерабатывающих предприятиях идут быстрыми темпами. По словам главы государства, около 10% заводов, находящихся сейчас в стадии ремонта, будут восстановлены в ближайшее время.

    Накануне вице-премьер России Александр Новак доложил, что компании проводят восстановление производственных мощностей в ускоренном режиме. Это позволит быстро вернуть в строй оставшиеся 10% предприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин сообщил об изменении уровня защиты нефтеперерабатывающих заводов от ударов украинских беспилотников.

    Вице-премьер Александр Новак заявил об усилении работы по охране энергетических объектов в последние месяцы.

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    3 сентября 2026, 12:44 • Новости дня
    Российские войска за сутки освободили четыре населенных пункта
    Российские войска за сутки освободили четыре населенных пункта
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска за прошедшие сутки установили контроль над Василевкой, Благодартным и Должанкой в Харьковской области, а также освободили Ижевку в ДНР.

    Подразделения группировки «Север» взяли под контроль населенные пункты Василевка, Благодатное и Должанка в Харьковской области, говорится в

    канале Max Минобороны.

    Было нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны около Гоптовки, Новоалександровки, Ольховатки, Погорелонр, Приколотнонр, Хотомли и Шевченково.

    А в Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Кияницей, Уланово и Хотенью.

    Противник при этом потерял свыше 315 военнослужащих, две бронемашины, четыре артиллерийских орудия, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и станцию РЭБ.

    Подразделения Южной группировки освободили Ижевку в Донецкой Народной Республике (ДНР).

    Нанесено поражение формированиям механизированной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Веролюбовки, Дружковки, Краматорска, Николаевки, Семеновки и Славянска ДНР.

    Противник при этом потерял более 205 военнослужащих, четыре бронемашины и артиллерийское орудие, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах Грушевки, Петровки, Прилютово, Студенокв Харьковской области, Крымки и Пришиба ДНР.

    Потери противника при этом составили свыше 210 военнослужащих, четыре бронемашины, два орудия полевой артиллерии и станция РЭБ.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Андреевки, Белозерского, Бокового, Грузского, Добропольея, Новотроицкого и Сергеевки ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 385 военнослужащих, три бронемашины, станция РЭБ и станция радиоэлектронной разведки, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска освободили харьковскую Казачью Лопань и Святогорск в ДНР

    А до этого армия России зачистила от противника Новопавловку и Червоную Криницу в Запорожской области.

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    3 сентября 2026, 20:55 • Новости дня
    Белоусов поздравил бойцов с взятием Казачьей Лопани и Новопавловки

    Минобороны: Белоусов поздравил бойцов с взятием Казачьей Лопани и Новопавловки

    Белоусов поздравил бойцов с взятием Казачьей Лопани и Новопавловки
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Минобороны Андрей Белоусов поздравил 245-й мотострелковый полк с освобождением населенного пункта Казачья Лопань, отметив мужество и героизм военнослужащих, сообщило ведомство.

    «Мужественные и самоотверженные воины полка с первых дней специальной военной операции выполняют свой воинский долг по защите народа и нашей земли от врага. Следуя боевым традициям, вы, не жалея жизни, отстаиваете интересы нашей Родины, и память о ваших ратных подвигах останется в веках», – приводит Минобороны слова Белоусова в Max.

    Министр поблагодарил бойцов за верность присяге и проявленный героизм. Он выразил уверенность, что личный состав продолжит с честью служить России и защищать ее национальные интересы.

    Кроме того, министр поздравил 217-й гвардейский парашютно-десантный полк с освобождением Новопавловки в Запорожской области. Глава ведомства отметил, что этот успех станет символом отваги и войдет в историю ратных подвигов русского воинства.

    Месяцем ранее глава военного ведомства поздравил личный состав с освобождением населенного пункта Любицкое.

    В июле министр обороны направил поздравительные телеграммы отличившимся при взятии Константиновки бойцам.

    В конце прошлого года Андрей Белоусов отметил успехи десантников в боях за Степногорск.

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    3 сентября 2026, 12:29 • Новости дня
    Путин назвал слухи о мобилизации в России информационной атакой
    Путин назвал слухи о мобилизации в России информационной атакой
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин назвал слухи о якобы возможной мобилизации в стране информационной атакой противника накануне выборов в Государственную думу.

    Президент страны сделал соответствующее заявление на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, передает РИА «Новости».

    По словам главы государства, в настоящее время нет предпосылок для проведения мобилизационных мероприятий в стране.

    «Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака со стороны противника в преддверии выборов в Государственную думу с попыткой повлиять на результат», – подчеркнул Владимир Путин.

    Глава государства пояснил, что распространяемые слухи являются целенаправленной попыткой дестабилизировать ситуацию в период избирательной кампании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Владимир Путин назвал слухи о призыве россиян после выборов чушью.

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев исключил вероятность проведения новых призывных мероприятий.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию о подготовке очередной волны мобилизации.

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    3 сентября 2026, 12:31 • Новости дня
    Путин раскрыл катастрофические ежемесячные потери украинских войск

    Путин заявил о ежемесячных потерях украинских войск до 12 тыс. человек

    Путин раскрыл катастрофические ежемесячные потери украинских войск
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин сообщил о критическом снижении мотивации в рядах украинской армии и массовом дезертирстве на фоне колоссальных безвозвратных потерь.

    Ежемесячно вооруженные силы противника теряют от 8 до 12 тыс. военнослужащих, передает РИА «Новости».

    «У противника каждый месяц минус увеличивается. Количество потерь значительно больше, чем людей, которые поступают в результате насильственной мобилизации, возвращения из госпиталей», – заявил глава государства в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.

    Российский лидер также отметил крайне низкий уровень готовности украинских подразделений к ведению боевых действий. По его словам, в рядах противника сейчас фиксируется огромное количество дезертиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог Петр Колчин прокомментировал глубокую деморализацию украинских войск из-за тотальной мобилизации.

    Американский журнал Military Watch Magazine сообщил о рекордном количестве дезертиров в рядах ВСУ.

    Президент России Владимир Путин заявил о полном переходе стратегической инициативы к Вооруженным силам РФ.

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    4 сентября 2026, 00:59 • Новости дня
    Боевик Интернационального легиона ВСУ убил двух американцев на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Боевик Интернационального легиона территориальной обороны ВСУ во время боевого задания убил двух граждан США, следует из внутренних документов Службы безопасности Украины.

    Документ содержит сведения о звонке на телефон доверия СБУ в ночь на 23 января 2025 года, передает РИА «Новости».

    «На телефон доверия СБУ поступил звонок с мобильного номера телефона… инструктора Интернационального легиона территориальной обороны ВСУ второго батальона Радека Беднара, который сообщил, что один из его рекрутов на боевом задании убил двух граждан США», – говорится в документе.

    По словам инструктора, после случившегося командир батальона теробороны ВСУ в спешке отправил убийцу на поезде за пределы Украины. Сотрудница СБУ, принявшая звонок, отметила, что Беднар не смог сообщить дополнительные подробности, поскольку плохо владеет украинским языком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор ФСБ Александр Бортников в 2024 году заявил о численности Интернационального легиона в 18 тыс. человек из более чем 85 стран.

    Интернациональный легион территориальной обороны Украины создали по инициативе Владимира Зеленского в феврале 2022 года. В его состав вошли наемники из разных стран. В феврале в ВСУ сообщали, что боевиков легиона перевели в штурмовые подразделения сухопутных войск.

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    4 сентября 2026, 07:30 • Новости дня
    Началась ликвидация окруженной группировки ВСУ под Волчанском

    ВС России начали зачистку «Волчанского котла» в Харьковской области

    Началась ликвидация окруженной группировки ВСУ под Волчанском
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Началась ликвидация остатков украинской группировки, попавшей в окружение под Волчанском в Харьковской области, многие солдаты ВСУ сдаются в плен, сообщили в российских силовых структурах.

    «Началась ликвидация остатков группировки ВСУ на северо-востоке Харьковской области, многие военнослужащие ВСУ начали сдаваться в плен», – сообщил источник РИА «Новости» в силовых структурах.

    Собеседник агентства подчеркнул, что кольцо окружения в районе Волчанска сжимается, а интенсивность боевых действий возрастает. Он добавил, что часть украинских бойцов пытается сбежать из окружения через лесополосы, бросая технику и оружие. При этом те, кто отказывается сдаться, уничтожаются на месте.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил о завершении окружения группировки противника численностью до двух тыс. человек в Харьковской области. В Минобороны также подтвердили, что войска группировки «Север» взяли под контроль населенные пункты Василевка, Благодатное и Должанка. Ликвидация котла позволит отодвинуть линию соприкосновения от Белгородской области минимум на 20 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в «Волчанский котел» попали около двух тысяч украинских военнослужащих.

    Командование ВСУ экстренно перебросило операторов беспилотников для деблокады окруженной группировки.

    Украинские войска безуспешно попытались вывести офицерский состав из зоны окружения.

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    4 сентября 2026, 00:24 • Новости дня
    ПВО отразила атаку летевших на Москву беспилотников
    ПВО отразила атаку летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Системы противовоздушной обороны отразили атаку десяти беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Атака десяти БПЛА отражена силами ПВО Минобороны», – заявил глава города в «Максе».

    В настоящее время специалисты экстренных служб продолжают работу на месте падения обломков сбитых аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за август в сторону Московского региона Украиной было направлено 8670 беспилотников.

    Масштаб атак дронов ВСУ на Москву в августе вырос до максимального за два года.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    3 сентября 2026, 18:30 • Новости дня
    ВС России уничтожили сухогруз и контейнеровоз с оружием для ВСУ в Черном море

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные с помощью беспилотников атаковали в Черном море два судна, перевозивших оружие и боеприпасы для украинской армии, сообщило Минобороны.

    Российская армия продолжает наносить групповые удары по морским судам и портовой инфраструктуре, которые задействованы в интересах украинских вооруженных сил, подчеркивается в сообщении Минобороны в Max.

    В течение дня ударные беспилотники успешно атаковали две цели в Черном море. Поражено судно типа «сухогруз», на борту которого находились вооружение и боеприпасы.

    Кроме того, уничтожено судно типа «контейнеровоз», занимавшееся перевозкой военно-технического имущества для нужд ВСУ.

    В середине августа российские ударные беспилотники атаковали сухогруз с боеприпасами в порту Черноморска.

    Несколькими днями ранее высокоточное оружие поразило суда с военными грузами в Одессе и Николаеве.

    В начале прошлого месяца армия России уничтожила четыре транспортных корабля со снаряжением для украинских войск.

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    3 сентября 2026, 19:01 • Новости дня
    Ветеран СВО объяснил отличия российского и украинского подхода к набору в армию

    Ветеран СВО: Украина слухами пытается оправдать свою рабскую мобилизацию

    Для продолжения наступательных действий в зоне СВО у России достаточно людей, которые поступают на службу по контракту или идут добровольцами. Поэтому необходимости в мобилизации никакой нет, заявил газете ВЗГЛЯД сопредседатель Координационного совета Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев. Он объяснил, зачем Украина пытается распространять слухи о якобы готовящейся мобилизации в России.

    «В планах нашего противника повысить тревожность в обществе. Поэтому вбросы по теме мобилизации идут с постоянной регулярностью. Причем логика у противника примерно такая: если мобилизация на Украине проходит, ну вот, значит, и Россия ответит примерно тем же. Сегодня президент Владимир Путин в очередной раз прямо и недвусмысленно сказал, что у России нет необходимости проводить мобилизацию. И будет именно так, как сказал верховный главнокомандующий», – сказал Афанасьев.

    «Украинская мобилизация принудительная, там, как рабов, людей тащат на фронт и уже даже никто не пытается делать какую-то хорошую мину при плохой игре. Уже говорят о возможной мобилизации женщин на Украине. Ну то есть они делают все, что можно, чтобы как-то себя оправдать. И поэтому они говорят, что и у нас такое будет», – поясняет он.

    В России, подчеркнул ветеран, желающие поступить на военную службу люди заключают контракты или идут добровольцами, и этого числа достаточно для продолжения наступательных действий на линии боевого соприкосновения. «Причем у нас есть время, чтобы их готовить, в том числе к использованию сложной техники. Потому что в большей степени сейчас приходит новая техника. Сейчас скорее эпоха «мобилизации дронов» и искусственного интеллекта. Применение их в боевых условиях – вот это ключевой момент на сегодняшний день», – отметил Афанасьев.

    На Украине же, по его словам, совсем другой посыл: там тоталитарное авторитарное государство, где в людях воспитывается тотальное подчинение. Для этого как раз мобилизацией нагнетается страх в обществе.

    «Мы видим, какие задачи ставит войскам наш президент. Мы видим результаты действий нашей армии. Соответственно, все у нас прозрачно. Общество может видеть, что мобилизации не будет, а все остальное – это слухи», – подчеркнул Афанасьев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал слухи о возможной мобилизации информационной атакой противника накануне выборов в Госдуму. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил об отсутствии планов мобилизации в России и достаточности контрактников для ведения боевых действий. Российские власти отвергли обвинения Владимира Зеленского о подготовке мобилизации в России, назвав их лживой провокацией на фоне обсуждения в Раде «радикальных» мер по мобилизации на Украине.

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    3 сентября 2026, 12:54 • Новости дня
    Путин назвал значимым ответ России на атаки Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин назвал значимым ответ Москвы на атаки со стороны Украины для тех, кто открыл ящик Пандоры.

    Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, глава государства оценил последствия действий Киева, передает РИА «Новости».

    По его словам, реакция Москвы оказалась весьма ощутимой для украинской стороны.

    «Судя по всему, наш ответ в общем и целом оказался весьма значимым для тех, кто открыл этот ящик Пандоры», – подчеркнул российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент России Владимир Путин предупредил об ответных мерах по чувствительным отраслям украинской экономики.

    Министерство обороны подтвердило неизбежность возмездия за атаки на гражданскую инфраструктуру.

    Российские удары по логистическим узлам спровоцировали дефицит продуктов в супермаркетах соседней страны.

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