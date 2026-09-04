Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.0 комментариев
Российская ПВО за ночь сбила 490 украинских беспилотников
Силы ПВО уничтожили 490 украинских дронов над регионами России
Российские силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 490 украинских беспилотников над двадцатью регионами страны и Черным морем, сообщили в Минобороны.
Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку украинских беспилотников самолетного типа, передает Минобороны.
Перехват и уничтожение аппаратов продолжались в течение ночи, с 20:00 мск 3 сентября до 8:00 мск 4 сентября.
В общей сложности дежурные силы ПВО ликвидировали 490 вражеских дронов. Атаке подверглись обширные территории страны, включая Брянскую, Белгородскую, Воронежскую, Волгоградскую и Владимирскую области.
Кроме того, беспилотники были сбиты над Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Самарской, Смоленской и Тульской областями. Вражеские цели также уничтожили в Московском регионе, Краснодарском крае, Башкортостане, Крыму и над акваторией Черного моря.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 3 сентября средства противовоздушной обороны отразили атаку 416 украинских беспилотников.
В конце августа дежурные силы ПВО перехватили 494 вражеских дрона над пятнадцатью регионами России.
Днем 19 августа российские военные сбили почти 440 летательных аппаратов противника.