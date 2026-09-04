Биржевые цены на газ в Европе слабо выросли

Стоимость газа на лондонской бирже ICE достигла 868 долларов

Tекст: Мария Иванова

Стоимость октябрьских фьючерсов по индексу TTF в Нидерландах выросла на 0,7%, достигнув 868,2 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

Торги открылись на отметке 860,2 доллара, что немного ниже расчетной цены предыдущего дня в 861,8 доллара.

Рост цен на энергоресурсы в Европе начался на фоне конфликта на Ближнем Востоке. В марте средняя биржевая стоимость газа увеличилась почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров. В июле расчетные цены поднялись еще на 20%, составив в среднем 637,5 доллара.

В прошлую пятницу котировки впервые за пять месяцев превысили отметку в 800 долларов за тысячу кубометров. При этом исторический рекорд был установлен в начале весны 2022 года, когда цена достигла 3892 долларов за тысячу кубометров. Таких устойчиво высоких показателей не наблюдалось за всю историю работы газовых центров в Европе с 1996 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду биржевые цены на газ в Европе впервые за два года превысили отметку в 900 долларов.

На следующее утро стоимость голубого топлива снизилась до 869 долларов за тысячу кубометров. В ходе дневных торгов четверга котировки опустились до 876 долларов.