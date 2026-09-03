Стоимость газа на европейских биржах снизилась до 869 долларов

Tекст: Мария Иванова

Биржевые цены на газ в Европе в четверг утром снизились на 1,5%, опустившись чуть ниже 869 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

По данным лондонской биржи ICE, октябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на отметке 880,1 доллара, а к 9:00 мск показатель составил 868,9 доллара.

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, которая составляла 882 доллара за тысячу кубометров. Рынок газа в Европе остается волатильным из-за конфликта на Ближнем Востоке, который ранее привел к значительному удорожанию энергоресурсов.

Средние биржевые цены в марте выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов. В июле расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров. Исторический рекорд был зафиксирован весной 2022 года – 3892 доллара.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость голубого топлива на европейских биржах превысила отметку в 900 долларов за тысячу кубометров.

Днем ранее биржевые цены на газ ускорили рост до 854 долларов.

В конце августа котировки достигли уровня 834 долларов на фоне ближневосточного конфликта.