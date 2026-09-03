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Стоимость газа на европейских биржах снизилась до 869 долларов
Стоимость газа на европейских биржах опустилась ниже 869 долларов за тысячу кубометров на фоне сохраняющейся волатильности энергетического рынка.
Биржевые цены на газ в Европе в четверг утром снизились на 1,5%, опустившись чуть ниже 869 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».
По данным лондонской биржи ICE, октябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на отметке 880,1 доллара, а к 9:00 мск показатель составил 868,9 доллара.
Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, которая составляла 882 доллара за тысячу кубометров. Рынок газа в Европе остается волатильным из-за конфликта на Ближнем Востоке, который ранее привел к значительному удорожанию энергоресурсов.
Средние биржевые цены в марте выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов. В июле расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров. Исторический рекорд был зафиксирован весной 2022 года – 3892 доллара.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость голубого топлива на европейских биржах превысила отметку в 900 долларов за тысячу кубометров.
Днем ранее биржевые цены на газ ускорили рост до 854 долларов.
В конце августа котировки достигли уровня 834 долларов на фоне ближневосточного конфликта.