3 сентября 1945 года поставило точку в военном противостоянии России и Японии. Для Советского Союза маньчжурская операция завершилась победой на всех фронтах – военном, моральном, геополитическом. Это была молниеносная война – но не локальная и вовсе не легкая.0 комментариев
Путин заявил о необходимости новых стимулов для повышения рождаемости
Путин призвал создать дополнительные стимулы для семей для повышения рождаемости
Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме подчеркнул важность формирования комфортных условий и мер поддержки молодых женщин для улучшения демографической ситуации.
Выступая на пленарном заседании во Владивостоке, глава государства отметил значимость всесторонней поддержки материнства, передает РИА «Новости».
«Мы должны обращать внимание на все факторы… Основной – это то, как я сказал, создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин», – подчеркнул российский лидер.
Также политик добавил, что текущих демографических показателей стране недостаточно.
При этом он обратил внимание на то, что по сравнению с соседними государствами региона Россия находится далеко не в самом худшем положении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент назвал высокое качество жизни главным условием демографического роста.
В конце прошлого года глава государства поручил правительству подготовить решения для перелома демографического спада.
На прошлом Восточном экономическом форуме российский лидер отметил превышение средних показателей рождаемости на Дальнем Востоке.