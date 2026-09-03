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    ГУР и СБУ доказали русскость Киева
    Лавров: Основа независимости Украины выкинута на помойку
    Белый дом отговорил компании США от космического саммита Макрона
    Путин потребовал развивать переработку ресурсов на Дальнем Востоке и в Арктике
    Лавров заявил о конце культурного присутствия Германии в России
    ИКАО отреагировала на угрозы Украины гражданской авиации
    Испания установила причастность властей Марокко к вторжению мигрантов в Сеуту
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему в России полюбили греческого святого Спиридона

    Множество русских людей, которые пришли почтить греческого святого – важное свидетельство единства Церкви, того, что мы прежде всего православные христиане, а потом уже греки, русские или люди каких-то еще языков и племен.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как русские спасли поляков от истребления украинцами

    Геноцид поляков должен был произойти еще до Волынской резни – и в значительно большем масштабе. Заказчиком выступал Гитлер, исполнителями, как обычно, украинцы. Но поход Красной армии на Западную Украину и Западную Белоруссию не дал реализоваться этим планам.

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    3 сентября 2026, 11:18 • Новости дня

    Украинский «Нафтогаз» обрадовался аресту российского судна Норвегией

    Украинский «Нафтогаз» обрадовался аресту российского судна Норвегией
    @ Дмитрий Дубов/РИА Новости

    Tекст: Игорь Иножарский

    Власти Норвегии арестовали российское научно-исследовательское судно на архипелаге Шпицберген в рамках обеспечения иска украинской компании «Нафтогаз» на сумму более 4 млрд долларов. Гендиректор «Нафтогаза» Сергей Федоренко назвал арест «важным шагом на пути к восстановлению справедливости за незаконный захват Россией активов «Нафтогаза» в Крыму».

    Власти Норвегии арестовали российское судно на архипелаге Шпицберген по требованию украинского «Нафтогаза», передает AP. Это связано с попытками взыскать более 4 млрд долларов в рамках арбитражного решения.

    В 2023 году арбитражный суд в Гааге обязал Россию выплатить 4,22 млрд долларов украинской государственной энергетической компании. Причиной стало присоединение Крыма в 2014 году и потеря украинских энергетических активов, включая газовые месторождения и трубопроводы.

    «Это еще один важный шаг на пути к восстановлению справедливости за незаконный захват Россией активов «Нафтогаза» в Крыму. Мы продолжим преследовать российские активы по всему миру», – заявил генеральный директор «Нафтогаза» Сергей Федоренко.

    Арест судна «Профессор Молчанов» произошел после постановления районного суда, вынесенного 31 августа, сообщил губернатор Шпицбергена Ларс Фаусе. Теперь судну запрещено покидать Баренцбург. Оно использовалось для коммерческих экспедиционных круизов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков назвал задержание судна нарушением международного права. Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила действия норвежских властей с пиратством. В прошлом году суд Вены одобрил арест российских объектов недвижимости по иску украинской компании.

    3 сентября 2026, 01:18 • Новости дня
    Норвегия арестовала российское судно «Профессор Молчанов» на Шпицбергене
    Норвегия арестовала российское судно «Профессор Молчанов» на Шпицбергене
    @ Национальные проекты России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Норвежские власти арестовали российское научное судно «Профессор Молчанов», стоявшее в порту Баренцбурга на Шпицбергене, сообщил офис губернатора Шпицбергена.

    «Губернатор Шпицбергена сегодня, по распоряжению окружного суда Норд-Тромса, наложил арест на российское судно «Профессор Молчанов», пришвартованное в Баренцбурге», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Арест был произведен по решению окружного суда Норд-Тромса от 31 августа в рамках иска украинской компании «Нафтогаз». Судну запрещено покидать место швартовки в Баренцбурге до отдельного решения губернатора Шпицбергена или окружного суда.

    Губернатор Шпицбергена Ларс Фаусе сообщил телеканалу NRK, что экипажу и пассажирам судна будет оказана помощь в возвращении в Россию.

    «Нафтогаз» заявил, что арест связан со взысканием с России 4,2 млрд долларов по решению суда в Гааге, а также процентов и расходов из-за якобы захваченных российской стороной активов компании в Крыму.

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    2 сентября 2026, 21:18 • Новости дня
    Росавиация: Документы Киева по воздушному пространству России не имеют силы
    Росавиация: Документы Киева по воздушному пространству России не имеют силы
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выпустило официальное уведомление NOTAM, в котором признало все опубликованные Украиной документы, касающиеся российского воздушного пространства, не имеющими юридической силы.

    Уведомление выпущено в ответ на действия украинских авиационных властей, которые поддержали недавние заявления главы киевского режима и распространили нелегитимный NOTAM о якобы небезопасности воздушного пространства России. В ведомстве отметили, что подобная риторика направлена на дестабилизацию работы гражданской авиации РФ, говорится в официальном сообщении ведомства в Max.

    «Воздушный транспорт России, его наземная инфраструктура продолжают плановую работу, принимают и отправляют рейсы в том числе иностранных авиакомпаний», – заявляет Росавиация. В ведомстве также заверили, что все аэропорты страны функционируют в штатном режиме, без сбоев и ограничений.

    Кроме того, Росавиация во взаимодействии с другими федеральными и региональными органами власти реализует дополнительные меры по безопасному использованию российского воздушного пространства, а также повышению защищенности объектов транспортной инфраструктуры на земле.

    Внедряемый комплекс мер направлен на полное нивелирование любых внешних попыток вмешательства в работу отечественной транспортной системы и обеспечение безопасности пассажиров и экипажей.

    Ранее президент России Владимир Путин пообещал ответить на угрозы Владимира Зеленского в адрес гражданской авиации.

    Главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров заявил, что «с точки зрения международного права заявления Зеленского – террористическая угроза». По мнению эксперта, полеты над Россией продолжатся в прежнем объеме. «Мы научились работать в новой реальности. Так, в некоторые дни Московский регион пытались атаковать сразу несколько сотен БПЛА», – напомнил Гусаров.

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    3 сентября 2026, 08:36 • Видео
    Мерц закрыл Русский дом. Чего испугался?

    Германия закрывает консульство России в Бонне и Русский дом в Берлине, бездоказательно обвинив РФ в так называемом инциденте в Лейпциге. Так канцлер Фридрих Мерц готовится к воскресным выборам, которые выиграют его враги. Чем ответим?

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    2 сентября 2026, 19:00 • Новости дня
    Вице-премьер Италии заявил о выгоде европейских стран от украинского конфликта

    Сальвини: Некоторым странам Европы выгоден конфликт на Украине

    Вице-премьер Италии заявил о выгоде европейских стран от украинского конфликта
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр транспорта и вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил о нежелании части европейских государств завершать украинский кризис.

    Сальвини обвинил ряд европейских стран в намеренном затягивании украинского конфликта ради увеличения продаж вооружений, передает РИА «Новости». По его словам, продолжение боевых действий приносит этим странам очевидную выгоду.

    «У меня сложилось впечатление, что некоторые европейские столицы не хотят положить конец конфликту и ищут предлог, чтобы продавать больше оружия», – подчеркнул политик.

    Кроме того, вице-премьер Италии выразил серьезную обеспокоенность в связи с растущей русофобией, которая активно распространяется по странам Европы.

    Напомним, правящая коалиция Италии выдвинула план поэтапного снятия антироссийских санкций.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на нацеленность европейских стран на продолжение боевых действий.

    Руководитель российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова подчеркнула невыгодность заключения мира для государств Евросоюза.

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    2 сентября 2026, 18:00 • Новости дня
    Российские военные поразили суда с оружием для ВСУ

    Минобороны: Российские военные поразили суда с оружием для ВСУ

    Российские военные поразили суда с оружием для ВСУ
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные уничтожили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в порту Черноморск, а также поразили несколько логистических центров в Киевской области, сообщило Минобороны.

    По информации из канала ведомства в Max, атаки осуществлялись с применением высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотников.

    В частности, поражен логистический центр «Эридон» в населенном пункте Вишневое Киевской области, который использовался для хранения и распределения военных грузов. Также удар пришелся по логистическому центру «ФМ Логистик Днепр» в районе Дударкова Киевской области. Его складские помещения задействовали для хранения товаров двойного назначения и комплектующих для беспилотников.

    Кроме того, российские военные поразили логистический центр в Корчеватом Киевской области, где также хранились грузы для ВСУ. В порту Черноморск уничтожено судно типа сухогруз с военным имуществом. В акватории Черного моря поражен еще один сухогруз с вооружением и боеприпасами, а в порту Одессы – склады с военно-техническим имуществом.

    В конце августа российские беспилотники атаковали два сухогруза с боеприпасами в порту Черноморска.

    Днем ранее армия России поразила транспортное судно с военным грузом в Одесской области.

    В середине прошлого месяца Вооруженные силы уничтожили резервуары с горюче-смазочными материалами в этой же гавани.

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    2 сентября 2026, 17:25 • Новости дня
    Эксперт: Усилия по разрыву фронта противника ускорили динамику наступления ВС РФ

    Военный эксперт Рожин: Ход проведения СВО ускоряется

    Эксперт: Усилия по разрыву фронта противника ускорили динамику наступления ВС РФ
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Разрушение логистики противника и смена тактики повысили темпы спецоперации, позволив российским войскам освободить Казачью Лопань и Святогорск, заявил газете ВЗГЛЯД эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    «В ходе вчерашней пресс-конференции президента был сделан целый ряд заявлений касательно текущей ситуации на линии фронта. Безусловно, они отражают текущую динамику, где, несмотря на все летние попытки противника перехватить инициативу и стабилизировать фронт, наши войска сохраняют оперативную инициативу и продолжают успешно продвигаться на целом ряде направлений», – сказал Рожин.

    Важным достижением стало освобождение Казачьей Лопани, отметил он. «Сегодня это также было подтверждено данными объективного контроля группировки Север, показывающими большое количество флагов по всей территории этого важного населенного пункта», – заявил эксперт.

    Он напомнил, что министерство обороны также сообщило об освобождении Святогорска, где продолжается зачистка. Успехи фиксируются на Добропольском направлении и в Орехове. Кроме того, ВС РФ продвигаются в Сумской, в Харьковской областях и еще на ряде участков, сообщил аналитик.

    По словам эксперта, в целом усилия по разрыву фронта противника, по борьбе с его логистикой и изменение тактики действий наших войск привели к тому, что динамика наступательных действий ВС РФ увеличилась. «Это приводит сначала к тактическим успехам, а позднее и к оперативным, когда комплекс этих усилий позволяет освобождать достаточно крупные населенные пункты. Нет никаких сомнений, что и Доброполье, и Лиман, и целый ряд других городов также будут либо освобождены, либо же блокированы для последующего освобождения», – говорит Рожин.

    Эксперт подчеркнул, что противник, несмотря на все старания, связанные с стремлением удержать Славянско-Краматорскую агломерацию, постепенно пятится, и бои продолжают смещаться непосредственно к этим ключевым населенным пунктам. «Верховный главнокомандующий в очередной раз подтвердил, что держит ситуацию на контроле и, что он погружён во все вопросы проводимой спецоперации. Мы видим, что ход проведения СВО ускоряется, и это большая заслуга наших бойцов, тыловиков, офицеров, министерства обороны и лично верховного главнокомандующего», – заключил Рожин.

    Министерство обороны официально подтвердило взятие под контроль населенных пунктов Казачья Лопань и Святогорск. Президент России Владимир Путин рассказал об уличных боях в кварталах города Орехов.

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    3 сентября 2026, 06:30 • Новости дня
    Лавров: Основа независимости Украины выкинута на помойку
    Лавров: Основа независимости Украины выкинута на помойку
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал нереалистичными разговоры о возвращении Украины к границам 1991 года и напомнил, что Россия признала Украину на основе ее декларации о независимости.

    Лавров напомнил, что в декларации закреплялись принципы нейтралитета и безъядерного статуса страны. «Все те принципы, на основе которых признавалась нами, да и всеми другими, независимость Украины, они уже давно выкинуты на помойку. Вот, тем не менее, Запад защищает Украину как страну, которая отстаивает европейские ценности», – сказал министр на полях Восточного экономического форума.

    «Трамп говорит, что нужно учесть реалии на земле, и мы считаем, что это коренное отличие от Европы, которая говорит (про) границы 1991 года, представляете себе, даже абстрагируясь от того, любят они нас, не любят они нас, но разве какой-то реалистичный политик может сейчас говорить, что надо решить украинскую проблему путем восстановления Украины в границах 1991 года», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».

    Лавров заявил, что реалии украинского конфликта определяются выбором людей на референдумах 2022 года, а не положением военных подразделений. «Реалии – не то, что там находятся наши войска, они там находятся, чтобы защищать выбор людей, который был сделан на референдумах. Реалии для нас – это выбор людей, который закреплен нашей конституцией», – сказал министр.

    Прекращение боевых действий сейчас, отметил министр, означало бы согласие на возрождение нацизма.

    Министр также указал, что стремление западных стран ввести на Украину «стабилизационные силы» показывает намерение сохранить нацистский режим, запретивший русский язык во всех сферах жизни. Заявления Киева о преступлениях российских военных в Буче он назвал бездоказательной провокацией, добавив, что европейцев туда возят на своеобразный политический туризм.

    «К ним продолжают европейцы ездить. Я, кстати, не знаю, чего позволяем им туризмом заниматься политическим», – сказал Лавров.

    Лавров заявил, что через неделю-полторы поедет в США на Генассамблею ООН и обсудит там с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем провокацию в Буче. Россия не отстанет от ООН с требованиями предоставить данные о провокации в Буче, заявил глава МИД.

    «Президент [России Владимир Путин] изложил очень четко наши подходы к урегулированию. Выступал он в июне 2024 года в нашем министерстве иностранных дел. И он изложил задачи, которые стоят перед специальной военной операцией – это демилитаризация режима, денацификация Украины и, конечно же, воссоединение с Россией тех наших исторических территорий, которые волею судеб и решением (Никиты – ред.) Хрущева и его предшественников оказались внутри Советского Союза в составе не РСФСР, а УССР», – сказал Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров ранее счел политической слепотой мысли о возврате Украины к границам 2022 года.

    Министр также назвал сохранение киевского режима предательством предков и предостерег от возрождения неонацизма.

    Постпред России при ООН Василий Небензя ранее назвал возвращение Украины к границам 1991 года нереалистичным.

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    2 сентября 2026, 14:04 • Новости дня
    Эксперт: Угрозами авиации Зеленский ставит под угрозу свое существование

    Эксперт Кнутов: Угрозами авиации Зеленский ставит под угрозу свое существование

    Эксперт: Угрозами авиации Зеленский ставит под угрозу свое существование
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Зеленский, заявляя о планах заблокировать российское небо, приравнял себя к международным террористам, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, противник может не ограничиться ударами с территории Украины и, вероятно, попытается повторить операцию «Паутина». У России есть возможности для ответа, и Владимир Путин об этом напомнил.

    «Сами по себе атаки украинских БПЛА давно создают определенные риски для гражданской авиации. В противном случае в аэропортах не вводили бы план «Ковер», – обратил внимание военный эксперт Юрий Кнутов. Однако тот факт, что Владимир Зеленский выступает с откровенными угрозами, говорит о прямой и неприкрытой террористической угрозе со стороны Киева.

    Между тем даже крупные беспилотники не способны подниматься на крейсерский эшелон – порядка 10 тыс. метров, заметил аналитик. «Поэтому, если противник все же решится на исполнение своей угрозы, ВСУ попытаются атаковать лайнеры на взлете или при посадке. Также в зоне риска окажутся суда, которые снизили высоту для выработки топлива в ожидании разрешения на приземление», – рассуждает собеседник.

    По мнению спикера, Киев не ограничится лишь запусками БПЛА со своей территории. Вероятно, противник попробует повторить операцию «Паутина», допустил он. Как бы то ни было, подобное поведение характерно исключительно для международных террористов, указал Кнутов.

    «Зеленский окончательно превращается в террориста. И если российское военное и политическое руководство сочтет это уместным, в отношении него могут быть приняты соответствующие меры, вплоть до физической ликвидации», – считает собеседник. Что же касается предотвращения последствий угроз, у России есть несколько инструментов, продолжает спикер.

    «Во-первых, ВС России продолжают наносить удары по объектам ВПК Украины, снижая количество производимых противником беспилотников. Во-вторых, важно максимально изолировать Украину от внешнего мира, – перечислил аналитик. – А чтобы исключить повторение операции «Паутина», требуется максимально эффективная работа контрразведки. Это тяжелая работа, что называется, не на жизнь, а на смерть – ведь сотни людей могут погибнуть из-за того, что кое-кто возомнил себя новым бен Ладеном».

    На этом фоне Кнутов напомнил, что государство Украина уже известно атаками на самолеты и уклонением от ответственности за случившееся. Так, в 2024 году ВСУ ракетами сбили самолет Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные.

    А в 2001 году, когда украинской ракетой был сбит российский лайнер Ту-154, выполнявший рейс Тель-Авив – Новосибирск, Леонид Кучма выступил лишь с невнятными оправданиями. «То есть для Украины поражение гражданских лайнеров – по сути, известная, если не привычная форма действий. Власти республики мало беспокоит гибель обычных людей», – заключил эксперт.

    Накануне Владимир Зеленский обратился к международным авиакомпаниям с заявлением, что российское воздушное пространство становится якобы небезопасным. По его словам, удары украинских дронов и ракет по территории России начнут создавать все больше рисков для гражданской авиации, и российское небо «де-факто будет закрываться».

    Владимир Путин назвал угрозы Зеленского «заявкой на государственный терроризм». Российский лидер напомнил, что Украина одновременно предлагает возобновить переговоры и выступает за проведение встреч на высшем уровне. «С террористами переговоров не ведут», – заявил глава российского государства на пресс-конференции по итогам саммита ШОС.

    Президент также предупредил об ответе России в случае украинских атак на гражданскую авиацию. «Если, не дай Бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить, пусть никто не сомневается», – подчеркнул Путин.

    Он добавил, что ВС России дано указание по нанесению массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Минобороны ранее называло их ответом на «продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу».

    В целом Путин предрек ухудшение ситуации на Украине из-за трех кризисов, которые разразятся в стране. «Первый – это валютный кризис. Почему? Потому что продают они меньше, денег получают меньше, а тратить нужно больше. Второй – это бюджетный кризис: поступлений становится меньше, вот и все, и бюджета не хватает. А третий – это банковский кризис. Потому что те производители, которые набрали кредитов, кредиты не вернут. …Граждане же, уверен, начнут переводить свои средства, которые где-то еще находятся в банках, в наличную валюту», – указал он.

    Говоря о ситуации в зоне СВО, Путин отметил, что освобождение Донбасса идет планово. В августе под контроль России перешло 270 кв. км и 15 населенных пунктов ДНР. Глава государства рассказал об уличных боях в Доброполье, блокировке группировки ВСУ на восточном берегу Краснооскольского водохранилища и окружении подразделений противника в Харьковской области. Кроме того, российской армии осталось 12 км до окружной дороги в Сумах, добавил президент.

    В свою очередь зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о возможности возмездия в ответ на угрозы Зеленского. «У всякого террора есть спонсоры. В данный момент это главы западных стран, прежде всего – европейских. А они часто ездят в Киев поездом…», – намекнул он в своем Telegram-канале.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила Украину с террористическим халифатом. Дипломат подчеркнула, что в соседней стране произошло «сращивание откровенного бандитизма с государственной властью». По ее словам, там соединились коррупция, терроризм, бесконтрольность и правовой нигилизм.

    Россия не допустит значимых перерывов в работе гражданской авиации, заявил глава Минтранса Андрей Никитин. «Мы работаем в тесном контакте с Министерством обороны, с Росгвардией», – сказал он.

    На заявление Зеленского отреагировали и в Китае. «Диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным путем к урегулированию украинского кризиса, китайская сторона призывает все стороны сохранять спокойствие и сдержанность», – сказал официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в ходе брифинга.

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    3 сентября 2026, 06:34 • Новости дня
    ИКАО отреагировала на угрозы Украины гражданской авиации

    ИКАО напомнила о запрете применения оружия против гражданской авиации

    ИКАО отреагировала на угрозы Украины гражданской авиации
    @ REUTERS/Christinne Muschi

    Tекст: Антон Антонов

    Международная организация гражданской авиации (ИКАО) указала на обязательства всех государств по защите гражданских воздушных судов, комментируя угрозы Киева в адрес российского воздушного пространства.

    «Конвенция о международной гражданской авиации обязывает все государства – члены ИКАО обеспечивать защиту гражданских воздушных судов и запрещает применение против них оружия», – приводит РИА «Новости» текст заявления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин пообещал найти способ ответить, если угрозы Киева в адрес гражданской авиации перейдут в реальные действия.

    Накануне Зеленский обратился к международным авиакомпаниям и сказал, что российское воздушное пространство становится якобы небезопасным.

    ИКАО решила обновить руководство по безопасности полетов над зонами конфликтов.

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    2 сентября 2026, 13:10 • Новости дня
    Эксперт: Угрозы Зеленского не нарушат авиасообщение над Россией

    Авиаэксперт Гусаров: Зеленский запугивает авиакомпании от отчаяния

    Эксперт: Угрозы Зеленского не нарушат авиасообщение над Россией
    @ IMAGO/Christian Spicker/Global Look Pres

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Запад проигнорирует угрозы Владимира Зеленского в адрес авиакомпаний, совершающих полеты над Россией. При этом авиасообщение, скорее всего, сохранится в прежнем объеме. Российская система транспортной безопасности не раз показывала свою надежность при попытках атак ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее Зеленский пригрозил авиаперевозчикам, использующим российское небо.

    «С точки зрения международного права заявления Зеленского – террористическая угроза. В то же время эти слова, на мой взгляд, демонстрируют степень отчаяния Банковой. Киев исчерпал все средства влияния на Россию и прибегает к открытому запугиванию гражданских авиакомпаний», – пояснил Роман Гусаров, главный редактор портала «Авиа.ру».

    При этом, посетовал спикер, вряд ли поведение Зеленского вызовет надлежащую реакцию мирового сообщества. «Вероятно, Международная организация гражданской авиации – ICAO – просто промолчит. Она не только не внесет Украину в черный список, но и не прекратит ее членство», – спрогнозировал эксперт.

    Подтверждением этих опасений являются прошлые инциденты с участием ВСУ, продолжил собеседник. «В 2014 году над Донбассом сбили Boeing авиакомпании Malaysia Airlines. В катастрофе погибли 298 человек. Согласно Чикагской конвенции, Украина должна была закрыть небо над зоной боевых действий, но не сделала этого. В трагедии обвинили Россию», – напомнил Гусаров.

    Что касается непосредственно реакции авиакомпаний на нынешние угрозы Зеленского, то бизнес сам будет принимать решение о полетах над Россией, пояснил аналитик. «Большая часть авиаперевозчиков являются негосударственными компаниями. Поэтому, если Москва или власти других стран не выпустят особых предписаний, действовать перевозчики будут с опорой на собственную позицию», – добавил он.

    «Полагаю, полеты над Россией продолжатся в прежнем объеме. Мы научились работать в новой реальности. Так, в некоторые дни Московский регион пытались атаковать сразу несколько сотен БПЛА. Даже в эти моменты система безопасности гражданского транспорта работала без сбоев. Насколько известно, в столичном небе не было ни одного угрожающего инцидента, опасного сближения беспилотника с пассажирским лайнером», – заключил эксперт.

    Накануне Владимир Зеленский обратился к международным авиакомпаниям с заявлением, что российское воздушное пространство становится якобы небезопасным. По его словам, удары украинских дронов и ракет по территории России начнут создавать все больше рисков для гражданской авиации, и российское небо «де-факто будет закрываться».

    Владимир Путин назвал угрозы Зеленского «заявкой на государственный терроризм». Российский лидер напомнил, что Украина одновременно предлагает возобновить переговоры и выступает за проведение встреч на высшем уровне. «С террористами переговоров не ведут», – заявил глава российского государства на пресс-конференции по итогам саммита ШОС.

    Президент также предупредил об ответе России в случае украинских атак на гражданскую авиацию. «Если, не дай Бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить, пусть никто не сомневается», – подчеркнул Путин.

    Он добавил, что ВС России дано указание по нанесению массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Минобороны ранее называло их ответом на «продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу».

    В целом Путин предрек ухудшение ситуации на Украине из-за трех кризисов, которые разразятся в стране. «Первый – это валютный кризис. Почему? Потому что продают они меньше, денег получают меньше, а тратить нужно больше. Второй – это бюджетный кризис: поступлений становится меньше, вот и все, и бюджета не хватает. А третий – это банковский кризис. Потому что те производители, которые набрали кредитов, кредиты не вернут. … Граждане же, уверен, начнут переводить свои средства, которые где-то еще находятся в банках, в наличную валюту», – указал он.

    Говоря о ситуации в зоне СВО, Путин отметил, что освобождение Донбасса идет планово. В августе под контроль России перешло 270 кв. км и 15 населенных пунктов ДНР. Глава государства рассказал об уличных боях в Доброполье, блокировке группировки ВСУ на восточном берегу Краснооскольского водохранилища и окружении подразделений противника в Харьковской области. Кроме того, российской армии осталось 12 км до окружной дороги в Сумах, добавил президент.

    В свою очередь зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о возможности возмездия в ответ на угрозы Зеленского. «У всякого террора есть спонсоры. В данный момент это главы западных стран, прежде всего – европейских. А они часто ездят в Киев поездом…» – намекнул он в своем Telegram-канале.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила Украину с террористическим халифатом. Дипломат подчеркнула, что в соседней стране произошло «сращивание откровенного бандитизма с государственной властью». По ее словам, там соединились коррупция, терроризм, бесконтрольность и правовой нигилизм.

    Россия не допустит значимых перерывов в работе гражданской авиации, заявил глава Минтранса Андрей Никитин. «Мы работаем в тесном контакте с Министерством обороны, с Росгвардией», – сказал он.

    На заявление Зеленского отреагировали и в Китае. «Диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным путем к урегулированию украинского кризиса, китайская сторона призывает все стороны сохранять спокойствие и сдержанность», – сказал официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в ходе брифинга.

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    3 сентября 2026, 01:40 • Новости дня
    В ВСУ начали жаловаться на дефицит топлива

    Украинский военный Бунятов сообщил о дефиците топлива в ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    На Украине из-за дефицита резко сократились нормы выдачи топлива для военнослужащих, сообщил украинский военнослужащий Станислав Бунятов.

    «Многие военные из разных бригад жалуются на сокращение нормы на 50%. Все мы понимаем причину, но порой это доходит до абсурда», – заявил Бунятов.

    По мнению военнослужащего, ситуацию необходимо тщательно проверить, иначе военные ВСУ окажутся «загнаны в нищету», передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщения о повреждении автозаправочных станций поступают практически ежедневно из разных регионов Украины. Топливный эксперт Дмитрий Леушкин сообщил о риске топливного коллапса на украинских АЗС.

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) назвал огромной проблемой удары ВС России по автозаправочным станциям в прифронтовых регионах.

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    2 сентября 2026, 14:04 • Новости дня
    СБУ заявила о вооруженном нападении военных на своих сотрудников в Киеве
    СБУ заявила о вооруженном нападении военных на своих сотрудников в Киеве
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Мария Иванова

    В Киеве во время проведения следственных действий произошло вооруженное столкновение между сотрудниками Службы безопасности Украины и группой военнослужащих, отметили в СБУ.

    Служба безопасности Украины сообщила детали инцидента в киевском микрорайоне Березняки, где произошла перестрелка, передает ТАСС.

    «Сотрудники СБУ проводили неотложные следственные действия для сбора и фиксации доказательств. Во время обыска по одному из адресов группа лиц совершила вооруженное нападение на оперативно-следственную группу СБУ», – заявили в ведомстве.

    По версии украинской спецслужбы, нападавшие заблокировали проезд автомобилями. После этого в перестрелку вступили бойцы спецназа «Альфа». Задержанные оказались военнослужащими одного из подразделений Сил обороны Украины. Среди них есть раненые.

    Ранее в украинских СМИ появилась информация о стрельбе в микрорайоне Березняки. Утверждалось, что конфликт произошел между сотрудниками Главного управления разведки Минобороны и СБУ. Издание «Инсайдер» сообщало о гибели одного сотрудника ГУР и ранении двоих.

    Конфликты между украинскими силовыми ведомствами случались и ранее. В марте 2022 года при задержании убили участника переговорной делегации Дениса Киреева. Глава ГУР Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) тогда заявил, что Киреев был штатным сотрудником разведки и погиб в машине СБУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецназовцы ГУР и СБУ устроили перестрелку в Киеве из-за контроля над мошенническими кол-центрами.

    Украинские спецслужбы жестко конкурируют между собой после начала специальной военной операции.

    В декабре прошлого года сотрудники военной разведки и бойцы ВСУ вступили в вооруженный конфликт за контроль над санаторием под Киевом.

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    2 сентября 2026, 12:05 • Новости дня
    Еврокомиссар предрекла худшую зиму для Украины

    Еврокомиссар Кос: Грядущая зима может стать худшей для Украины

    Еврокомиссар предрекла худшую зиму для Украины
    @ Pixsell/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос предупредила о надвигающейся катастрофе для Киева, назвав предстоящую зиму потенциально самым тяжелым периодом за все время конфликта.

    Предстоящая зима рискует стать самым тяжелым периодом для Киева за все время конфликта, заявила Марта Кос перед началом неформальной встречи глав МИД стран ЕС в Ирландии, передает РИА «Новости».

    «Мы обсудим, как мы можем помочь Украине больше, подготовив Украину к зиме, которая может оказаться худшей из когда-либо», – сказала Кос. Трансляция ее выступления велась на официальном сайте Еврокомиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский объяснил смену главы правительства подготовкой к очень сложной зиме.

    Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия предупредил о приближении самого тяжелого отопительного сезона в истории страны.

    Глава Минэнерго Украины Денис Шмыгаль призвал граждан готовиться к тяжелым холодам.

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    2 сентября 2026, 12:24 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковскую Казачью Лопань и Святогорск в ДНР
    Российские войска освободили харьковскую Казачью Лопань и Святогорск в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Минобороны официально подтвердило взятие под контроль двух населенных пунктов, об освобождении которых ранее сообщил президент России Владимир Путин.

    Подразделения группировки «Север» взяли под контроль Казачью Лопань в Харьковской области.

    Группировкой нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны около Новоалександровки, Приколотного, Подсреднего и Соснового Бора в Харьковской области.

    А в Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Уланово, Хотенью и Малой Рыбицей.

    Противник при этом потерял свыше 200 военнослужащих, две бронемашины, два артиллерийских орудия и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

    Подразделения группировки «Запад» освободили город Святогорск в Донецкой народной республике (ДНР). В настоящее время ведется его зачистка от прячущихся в подвалах зданий украинских боевиков, отчитались в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны возле Студенок в Харьковской области, Райгородока, Маяков, Сидорово, Крымков и Пришиба в ДНР.

    Потери противника при этом составили свыше 205 военнослужащих, американский бронеавтомобиль HMMWV и орудие полевой артиллерии.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям механизированной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Славянска, Краматорска, Николаевки, Семеновки, Дружковки, Веролюбовки и Алексеево-Дружковки в ДНР.

    Противник при этом потерял более 140 военнослужащих, три бронемашины и орудие полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии у Грузского, Новогригоровки, Белозерского, Доброполья и Сергеевки в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 410 военнослужащих, шесть бронемашин, орудие полевой артиллерии и две станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Киргизии сообщил об освобождении города Святогорска (ДНР).

    «За последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов, в том числе освобождена Казачья Лопань, а вот вчера город Святогорск», – отметил он.

    Накануне армия России освободила Новопавловку и Червоную Криницу в Запорожской области.

    А ранее подразделения Вооруженных сил взяли под контроль Великий Прикол и Садки в Сумской области.

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    2 сентября 2026, 16:39 • Новости дня
    Минфин США обвинил Украину в росте мировых цен на топливо

    Минфин США: Удары Украины по России провоцируют рост мировых цен на топливо

    Минфин США обвинил Украину в росте мировых цен на топливо
    @ Aleandro Biagianti/Agf/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские удары по российской энергетической инфраструктуре провоцируют рост мировых цен на топливо, заявил глава американского Минфина Скотт Бессент.

    Бессент обвинил Киев в создании дополнительного давления на стоимость горючего в мире, передает РИА «Новости». По его словам, удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и энергетическим объектам негативно сказываются на международном рынке.

    «Сейчас мы переживаем энергетический шок из-за конфликта на Украине, потому что Украина решила атаковать российские энергетические объекты и нефтеперерабатывающие заводы, что создает давление на цены на топливо во всем мире», – отметил министр в эфире телеканала Fox.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское издание The National Interest сообщило о росте мировых цен на энергоресурсы из-за ударов украинских дронов по Новороссийску.

    Министерство обороны России заявило о новых атаках беспилотников ВСУ на объекты отечественной энергетической инфраструктуры.

    Глава Пентагона Ллойд Остин предупредил об угрозе мировому топливно-энергетическому комплексу на фоне действий Киева.

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    2 сентября 2026, 21:07 • Новости дня
    Анпилогов: Украинские дроны не способны угрожать пассажирским самолетам в воздухе
    Анпилогов: Украинские дроны не способны угрожать пассажирским самолетам в воздухе
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Ни один беспилотник не способен по своим техническим характеристикам подняться на высоту, на которой летят пассажирские самолеты, а их крейсерская скорость значительно выше скорости любого БПЛА. Кроме того, риски на этапе взлета и посадки гражданских бортов могут быть купированы еще до вылета. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Алексей Анпилогов, комментируя угрозы Владимира Зеленского в адрес российской гражданской авиации.

    «Любые страхи, которые могут возникнуть у россиян в связи с угрозами Владимира Зеленского в адрес гражданской авиации, – беспочвенны», – заверил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    По его словам, если говорить о беспилотниках коптерного типа, то они зачастую обладают теми же ограничениями, что и вертолеты. «Это можно сравнить с проблемой альпинистов: если кто-то попадает в беду выше определенной высоты, его просто не могут эвакуировать при помощи «вертушки», – объясняет он.

    Причина – в разреженном воздухе. «В таких условиях машина не способна создавать достаточную подъемную силу для полета. Беспилотнику приходится еще сложнее – у него меньше двигатель и значительно меньше запас мощности. Как следствие, его практический потолок значительно ниже, чем у вертолета», – продолжил аналитик.

    Схожая проблема возникает и у БПЛА самолетного типа. Из-за своих технических характеристик они также не всегда способны подняться на высоту около 10 тыс. метров, на которой обычно проходят эшелоны гражданской авиации.

    Кроме того, говорит собеседник, свою роль играет фактор скорости. «Чтобы беспилотник мог повредить борт, летящий на крейсерской скорости, он и сам должен двигаться с сопоставимой скоростью. Учитывая, что пассажирский самолет разгоняется до 900 км/ч, БПЛА всегда будет находиться в позиции догоняющего», – поясняет Анпилогов.

    Он также указал, что столкновение на встречном курсе, с точки зрения теории вероятностей, практически невозможно.

    Впрочем, оговорился спикер, определенный риск сохраняется на этапе взлета и посадки гражданского борта, а также во время стоянки. «Однако здесь начинают действовать другие факторы. Современный аэропорт – это не просто взлетно-посадочная полоса в чистом поле. Это серьезный инженерный объект с несколькими контурами защиты и системами обнаружения», – обращает внимание эксперт.

    В арсенале воздушных гаваней также есть различные противодронные ружья, отдельные системы пушечного и пулеметного вооружения, а порой и ракетные комплексы или мобильные огневые группы (МОГ), перечислил аналитик.

    «При этом в случае угрозы массированного налета дронов вводится план «Ковер». Все его существенные детали закрыты для публики. Однако все мы знаем, что основной пункт – приостановка работы воздушной гавани, экстренная посадка бортов, находящихся в воздухе, или их перенаправление на запасные аэродромы», – рассуждает специалист.

    По его словам, единственная реальная трудность, с которой могут столкнуться пассажиры, – это уже в некотором смысле привычные переносы или отмены рейсов. Но и это не может продолжаться слишком долго.

    «Любая попытка надолго парализовать воздушный узел финансово обойдется Украине крайне дорого. Математика проста: согласно данным из открытых источников, эффективность российской ПВО уже достигает 95–97%. Если противник запустит тысячу БПЛА стоимостью 50 тыс. долларов каждый, 950–970 будут сбиты. Это почти 50 млн долларов. А эффект нулевой», – привел пример аналитик.

    «Наконец, остается лишь вариант откровенной диверсии, схожей с операцией «Паутина». Однако стоит понимать, что эта авантюра была успешна лишь отчасти и то – преимущественно за счет неожиданности. За почти два года, которые прошли с того времени, противник не смог реализовать ничего подобного. А все ошибки в России были учтены и отработаны», – заключил Анпилогов.

    Владимир Путин назвал угрозы Зеленского «заявкой на государственный терроризм». Российский лидер напомнил, что Украина одновременно предлагает возобновить переговоры и выступает за проведение встреч на высшем уровне. «С террористами переговоров не ведут», – заявил глава российского государства на пресс-конференции по итогам саммита ШОС.

    Президент также предупредил об ответе России в случае украинских атак на гражданскую авиацию. «Если, не дай Бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить, пусть никто не сомневается», – подчеркнул Путин.

    Он добавил, что ВС России дано указание по нанесению массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Минобороны ранее называло их ответом на «продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу».

    В свою очередь зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о возможности возмездия в ответ на угрозы Зеленского. «У всякого террора есть спонсоры. В данный момент это главы западных стран, прежде всего – европейских. А они часто ездят в Киев поездом…», – намекнул он в своем Telegram-канале.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила Украину с террористическим халифатом. Дипломат подчеркнула, что в соседней стране произошло «сращивание откровенного бандитизма с государственной властью». По ее словам, там соединились коррупция, терроризм, бесконтрольность и правовой нигилизм.

    Россия не допустит значимых перерывов в работе гражданской авиации, заявил глава Минтранса Андрей Никитин. «Мы работаем в тесном контакте с Министерством обороны, с Росгвардией», – сказал он.

    На заявление Зеленского отреагировали и в Китае. «Диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным путем к урегулированию украинского кризиса, китайская сторона призывает все стороны сохранять спокойствие и сдержанность», – сказал официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в ходе брифинга.

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