Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.0 комментариев
Путин назвал московскую систему школьного образования эталоном для России
Путин призвал регионы равняться на московскую систему школьного образования
Выступая на Восточном экономическом форуме, президент России Владимир Путин назвал столичную систему школьного образования образцом для развития остальных российских регионов.
Глава государства озвучил свою оценку в ходе пленарного заседания во Владивостоке, передает РИА «Новости».
По его словам, опыт столицы необходимо активно перенимать по всей стране.
«Мне кажется, что система школьного образования в Москве – это эталон, к чему должны стремиться все другие регионы Российской Федерации», – сказал Владимир Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа президент России оценил темпы модернизации образовательных учреждений в стране.
В прошлом году глава государства объявил о старте масштабного обновления московских школ.
Весной российский лидер подчеркнул важность создания мотивирующих к учебе пространств для детей.