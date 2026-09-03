Путин назвал московскую систему школьного образования эталоном для России

Путин призвал регионы равняться на московскую систему школьного образования

Tекст: Мария Иванова

Глава государства озвучил свою оценку в ходе пленарного заседания во Владивостоке, передает РИА «Новости».

По его словам, опыт столицы необходимо активно перенимать по всей стране.

«Мне кажется, что система школьного образования в Москве – это эталон, к чему должны стремиться все другие регионы Российской Федерации», – сказал Владимир Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа президент России оценил темпы модернизации образовательных учреждений в стране.

В прошлом году глава государства объявил о старте масштабного обновления московских школ.

Весной российский лидер подчеркнул важность создания мотивирующих к учебе пространств для детей.