Путин положительно оценил темпы обновления российских школ

Путин назвал хорошими темпы модернизации школ в России

Tекст: Валерия Городецкая

Глава государства в субботу посетил Московский педагогический государственный университет, где в преддверии Дня знаний провел встречу с преподавателями, передает РИА «Новости».

«Это хороший показатель в целом. Вот смотрите, тысяча и еще отремонтированных семь тысяч – до восьми тысяч получается фактически новых школ, и это из 36 тысяч», – заявил Путин. Он отметил, что программа успешно выполняется.

По его словам, работа в этом направлении будет продолжена.

Накануне Дня знаний глава государства прибыл в Московский педагогический государственный университет.

В этот же день российский лидер по видеосвязи открыл новые образовательные учреждения в пяти регионах страны.

Ранее президент сообщил о выделении 940 млрд рублей на модернизацию школ и детских садов.