Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Путин положительно оценил темпы обновления российских школ
Путин назвал хорошими темпы модернизации школ в России
Президент России Владимир Путин высоко оценил темпы модернизации образовательных учреждений в стране.
Глава государства в субботу посетил Московский педагогический государственный университет, где в преддверии Дня знаний провел встречу с преподавателями, передает РИА «Новости».
«Это хороший показатель в целом. Вот смотрите, тысяча и еще отремонтированных семь тысяч – до восьми тысяч получается фактически новых школ, и это из 36 тысяч», – заявил Путин. Он отметил, что программа успешно выполняется.
По его словам, работа в этом направлении будет продолжена.
Накануне Дня знаний глава государства прибыл в Московский педагогический государственный университет.
В этот же день российский лидер по видеосвязи открыл новые образовательные учреждения в пяти регионах страны.
Ранее президент сообщил о выделении 940 млрд рублей на модернизацию школ и детских садов.