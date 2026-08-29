Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
В МИД заявили о готовности немедленно защитить жителей Приднестровья
В МИД заявили о готовности защитить жителей Приднестровья
В случае обострения обстановки на левом берегу Днестра Москва гарантирует защиту соотечественников и готова действовать максимально оперативно, заявил заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.
«Вновь подчеркиваем: Российская Федерация гарантирует надежную защиту своим гражданам и соотечественникам, находящимся в Приднестровье. Ни у кого не должно быть и толики сомнений в том, что в случае обострения ситуации мы отреагируем решительно и без промедлений», – заявил он РИА «Новости».
Дипломат пояснил, что сейчас ошибочно исключать риски эскалации. Это актуально даже несмотря на официальные заверения Кишинева о приверженности мирному урегулированию проблемы.
Около 60% жителей региона составляют русские и украинцы. Территория добивалась независимости до распада СССР из-за опасений присоединения Молдавии к Румынии. После вооруженного конфликта 1992 года Приднестровье стало фактически неподконтрольным молдавским властям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Приднестровья назвал число заявок на гражданство России. Казачий атаман назвал российскую миссию в Приднестровье лучшей. Глава МИД ПМР заявил о попытках Кишинева сорвать миротворческую операцию.