Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Кобяков напомнил «зарубежным друзьям» о принадлежности Севморпути России
Кобяков напомнил о принадлежности Севморпути России
Эксплуатация Северного морского пути иностранными судами требует обязательного участия российских специалистов и использования инфраструктуры страны круглый год, напомнил в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) советник президента России Антон Кобяков.
Кобяков, являющийся ответственным секретарем оргкомитета ВЭФ, подчеркнул значимость национальной инфраструктуры для арктической логистики.
«Хотелось бы, правда, чтобы китайские друзья, пользующиеся СМП, не забывали о его российской принадлежности и более активно информировали об этом общественность через СМИ», – сказал он ТАСС.
Кобяков добавил, что маршрут пролегает через российские территориальные воды и без инфраструктуры безопасное прохождение судов по маршруту невозможно.
«Без российского навигационного сопровождения, ледовой разведки, лоцманских услуг и т. д., а также наличия вдоль СМП портов, прохождение маршрута невозможно даже летом», – отметил он.