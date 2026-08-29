Кобяков напомнил «зарубежным друзьям» о принадлежности Севморпути России

Кобяков напомнил о принадлежности Севморпути России

Tекст: Катерина Туманова

Кобяков, являющийся ответственным секретарем оргкомитета ВЭФ, подчеркнул значимость национальной инфраструктуры для арктической логистики.

«Хотелось бы, правда, чтобы китайские друзья, пользующиеся СМП, не забывали о его российской принадлежности и более активно информировали об этом общественность через СМИ», – сказал он ТАСС.

Кобяков добавил, что маршрут пролегает через российские территориальные воды и без инфраструктуры безопасное прохождение судов по маршруту невозможно.

«Без российского навигационного сопровождения, ледовой разведки, лоцманских услуг и т. д., а также наличия вдоль СМП портов, прохождение маршрута невозможно даже летом», – отметил он.