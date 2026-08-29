Эксперты раскрыли новые схемы обмана перед Днем знаний

В схемах обмана перед Днем знаний обещают выплаты и скидки

Tекст: Катерина Туманова

«Для обмана родителей киберпреступники используют и другие ловушки. Среди них – ложные объявления о несуществующих социальных выплатах для семей с детьми, для «получения» которых требуют заплатить комиссию или подписаться на сомнительные Telegram-каналы и боты», – приводит РИА «Новости» данные исследования.

Кроме того, злоумышленники размещают на популярных платформах объявления о продаже дешевых детских вещей и техники. При попытке оформить покупку жертве отправляют фишинговую ссылку для оплаты.

Также в сети появляются поддельные опросы от лица известных маркетплейсов, обещающие ценные призы.

Аналитики предупреждают, что ввод данных банковской карты на подобных страницах грозит потерей всех сбережений.

При этом все чаще преступники связываются напрямую с несовершеннолетними. Детям рассылают сообщения о подготовке к торжественной линейке с вредоносными ссылками под видом списка класса.

Специалисты настоятельно советуют критически оценивать любую рекламу в интернете и призывают не переходить на незнакомые сайты по просьбе посторонних людей.



