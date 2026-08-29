Страны Южной Америки объединились ради стратегических минералов

  • Новость часаМинприроды: Россия заняла пятое место в мире по запасам угля
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    «Озеро Америка» топит республиканцев на выборах в Конгресс
    Путин лично протестировал новый автомобиль Volga К 50
    Медведев заявил о погружении мира в хаос после распада СССР
    В украинской сети магазинов «АТБ» ввели ограничения на продажу товаров в одни руки
    Путин: Россия ведет борьбу за свое настоящее и будущее
    Путин поручил создать атлас военных и гражданских профессий будущего
    Путин: Транспорт на газомоторном топливе наиболее перспективен для России
    Ушаков: Путин в Бишкеке встретится с Си Цзиньпином и Пезешкианом
    Захарова обвинила Пашиняна во лжи о бездействии ОДКБ
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Севморпуть как ответ на глобальный логистический хаос

    Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Полгода войны с Ираном привели Трампа к «Анабазису»

    Иранцы описывают войну с Америкой стихами Фирдоуси. Они сравнивают Трампа с легендарным царем Турана Афросиабом. Согласно тексту поэмы, он наступал на Иран во главе огромного войска, но потерпел поражение от воинов богатыря Рустама, которые защищали свою страну от захватчиков и обратили туранцев в бегство.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия вышла за пределы анти-Запада

    Для всего мира Россия представляет собой своего рода «Альтер эго» – другое воплощение Запада, его альтернативную личность, существующую наряду с основной. Но ответить на вопрос о том, каково место России в мире, если это – не только анти-Запад, важно в первую очередь для нас самих.

    12 комментариев
    29 августа 2026, 04:56 • Новости дня

    Страны Южной Америки объединились ради стратегических минералов

    Чили, Аргентина, Боливия и Перу подписали декларацию о минералах

    Tекст: Катерина Туманова

    Четыре страны Южной Америки заключили соглашение о совместной добыче стратегических металлов, стремясь занять лидирующие позиции на мировом рынке сырья для энергетического перехода, заявило министерство горнорудной промышленности Чили.

    «Чили, Аргентина, Боливия и Перу подписывают совместную декларацию по стратегическим минералам... Власти сошлись во мнении о необходимости развивать техническое сотрудничество, продвигать устойчивое развитие и ответственные инвестиции в сферу стратегических минералов», – приводит заявление ведомства РИА «Новости».

    Документ призван закрепить за регионом статус поставщика ключевых ресурсов, необходимых для глобальной энергетической трансформации.

    При этом Аргентина, Боливия и Чили формируют так называемый литиевый треугольник, где сосредоточено более 50% мировых запасов этого металла.


    28 августа 2026, 08:21 • Новости дня
    Российские беспилотники уничтожили склад ракет «Фламинго» под Киевом

    ВС России поразили склад ракет «Фламинго» и военные хранилища в Одессе

    Российские беспилотники уничтожили склад ракет «Фламинго» под Киевом
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российские военные в ночь на пятницу нанесли серию ударов беспилотниками по стратегически важным объектам военной инфраструктуры на территории Украины.

    Вооруженные силы России продолжили нанесение групповых ударов по украинским логистическим центрам и морским портам, задействованным в интересах ВСУ, сообщает Минобороны.

    В результате атаки ударных беспилотников в Киевской области был поражен складской комплекс компании «Стеллар Джет». Этот объект использовался для хранения готовых крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и топлива для ракетных ускорителей.

    Кроме того, в порту Одессы были уничтожены шесть хранилищ с имуществом военного назначения, которое предназначалось для обеспечения украинской армии.

    Ранее в пятницу сообщалось, что под Киевом уничтожили склады с деталями для дронов ВСУ.

    Накануне ВС России уничтожили производящее НРТК «Лють» предприятие в Киевской области.

    Ранее Вооруженные силы России нанесли удар по месту подготовки и запуска ракет «Фламинго».

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    28 августа 2026, 12:10 • Новости дня
    Программу ЛДПР по ипотеке поддержали более 350 тыс. россиян

    Более 350 тыс. россиян поставили подписи в поддержку программы ЛДПР по ипотеке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Подписную кампанию ЛДПР за ипотеку под 3% уже поддержали более 350 тыс. россиян, а цель инициативы – собрать миллион подписей.

    Как сообщили в ЛДПР, более 350 тыс. россиян уже поставили подписи под программой «Народная ипотека» со ставкой 3%, которая стала частью обращения партии к президенту Владимиру Путину «Миллион подписей для Президента».

    Инициатива предусматривает возможность приобрести жилье молодым специалистам до 35 лет, работникам бюджетной сферы, студентам и гражданам, планирующим стать родителями, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил: «ЛДПР требует дать людям реальную возможность покупать жилье, а не жить всю жизнь в кредитной кабале. Купить на 6 млн рублей в новостройке можно только маленькую квартиру, где большую семью разместить трудно. Да и распространялась она только на тех, у кого уже есть дети. При том, что в год мы на это тратили около 1,7 трлн рублей. У нас есть более эффективное решение: более низкая ставка, меньший первоначальный взнос, доступность для молодых, кто еще не успел родить».

    По плану партии кредит по новой программе должен выдаваться на покупку квартиры в новостройке или на вторичном рынке, а также на строительство дома. В ЛДПР предлагают снижать ставку по ипотеке с появлением каждого нового ребенка, а для многодетных семей полностью обнулять ее.

    Отвечая на вопрос о финансировании, в партии заявляют о необходимости направить на «Народную ипотеку» средства, которые сейчас идут на поддержку семей мигрантов, переключив их на поддержку российских семей.

    Сбор подписей продолжается по всей стране и на официальном сайте ЛДПР, после достижения отметки в миллион голосов обращение обещают передать президенту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий направил министру финансов Антону Силуанову предложение о запуске федеральной программы льготной «Народной ипотеки» под 3%.

    ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об отмене пеней и штрафов по кредитам для женщин в декрете и о дифференцированных ипотечных ставках для семей с детьми.

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    27 августа 2026, 13:58 • Видео
    На смену Макрону готовят русофоба похуже

    О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

    Комментарии (0)
    28 августа 2026, 09:09 • Новости дня
    El Mundo: Армия России успешно подавила работу спутниковой связи Starlink

    Российские войска успешно ограничили работу системы связи Starlink для нужд ВСУ

    El Mundo: Армия России успешно подавила работу спутниковой связи Starlink
    @ Christoph Soeder/dpa-ENR-Pool/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Российские средства радиоэлектронной борьбы критически снизили эффективность американской спутниковой связи Starlink, лишив украинскую армию главного технологического преимущества на линии фронта, пишут СМИ.

    Испанская газета El Mundo сообщает о серьезных проблемах украинской армии из-за подавления работы американской спутниковой связи, передает ТАСС.

     «Окно возможностей Starlink закрывается. Российские системы радиоэлектронной борьбы не блокируют его полностью, но снижают его эффективность», – заявил изданию украинский военный Игорь Луценко.

    Военнослужащий добавил, что без собственного технологического суверенитета у страны нет будущего.

    Ранее журнал The Atlantic сообщил, что Владимир Зеленский просил Дональда Трампа в Белом доме посодействовать в использовании Starlink. Однако американский лидер не дал однозначного ответа, а основатель SpaceX Илон Маск и вовсе отказался от встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новейшие российские системы радиоэлектронной борьбы начали наносить необратимые повреждения спутникам Starlink.

    Президент США не поддержал просьбу Киева об использовании данной сети для атак по российской территории.

    На фоне подобных отказов Владимир Зеленский наградил Илона Маска украинским орденом.

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    28 августа 2026, 15:10 • Новости дня
    Назван главный поставщик советского оружия Киеву

    Эксперт Плотников: Болгария стала одним из главных поставщиков советского оружия Киеву

    Назван главный поставщик советского оружия Киеву
    @ Михаил Безносов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Болгария покрывает до 40% потребностей украинской армии в дизельном топливе и активно передает бронетехнику с артиллерийскими снарядами советского производства, сообщил глава Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН Николай Плотников.

    Глава Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН Николай Плотников раскрыл масштабы иностранной помощи Киеву.

    «Одним из важнейших поставщиков вооружений и боеприпасов советского производства является Болгария», – заявил специалист на профильной конференции. Он уточнил, что речь идет о бронемашинах, артиллерии, снарядах и стрелковом оружии, передает РИА «Новости».

    Значительную роль в поддержке украинских войск играет Чехия, которая модернизировала около 800 танков Т-72. Прага активно участвует в коалиции по боеприпасам через холдинг Czechoslovak Group.

    Плотников предупредил, что эмиссары этой компании появились в странах СНГ, поэтому российским органам следует обратить на это внимание. Финляндия также оказывает масштабную поддержку, выделив с 2022 года более пяти млрд долларов, из которых почти четыре млрд пошли на военные нужды. Кроме того, Хельсинки ежедневно передает Киеву до 25 разведывательных снимков из космоса.

    Ранее чешские предприятия подготовили для украинской армии сотни обновленных танков советского образца.

    В июле премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил о полном истощении складских резервов национальной армии.

    Месяцем ранее правительство Болгарии полностью остановило отправку военной помощи киевским властям.

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    28 августа 2026, 12:46 • Новости дня
    Эксперт назвал последствия выхода Венесуэлы из ОПЕК

    Эксперт Юшков: США толкают Венесуэлу к выходу из ОПЕК

    Эксперт назвал последствия выхода Венесуэлы из ОПЕК
    @ Matias Delacroix/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Возможный выход из ОПЕК невыгоден Венесуэле: такой шаг спровоцирует падение цен на нефть и ударит по интересам республики. Однако власти страны все же могут принять это решение под влиянием США, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. По его словам, Вашингтон заинтересован в росте предложения на мировом рынке и ослаблении ОПЕК.

    «Участие Венесуэлы в ОПЕК и ОПЕК+ никак не ограничивает объемы ее нефтедобычи. Наряду с Ливией и Ираном страна может добывать столько нефти, сколько позволяют ее производственные возможности», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    По его оценкам, Каракасу невыгодно выходить из ОПЕК. «Такой шаг вызовет эмоциональную реакцию рынка, и цены на нефть пойдут вниз, что станет негативным фактором и для Боливарианской республики, и для инвесторов», – уточнил он. Тем не менее, как полагает собеседник, венесуэльские власти могут пойти на такой шаг, потому что «США диктуют, что им делать».

    А у Штатов в данной ситуации есть свой интерес. Во-первых, Вашингтон хочет сдержать рост цен на энергоресурсы из-за ситуации на Ближнем Востоке и сохраняющегося перекрытия Ормузского пролива, пояснил Юшков. «Дефицит предложения остается серьезной проблемой, а попытки открыть Ормуз пока не приносят результата. В этих условиях, по мнению американцев, Венесуэла может компенсировать недостающие объемы поставок», – детализировал аналитик.

    Впрочем, оговорился экономист, есть нюанс. «В Венесуэле не наблюдается масштабных инвестиций и резкого роста добычи, потому что себестоимость нефтедобычи высока, а вложения считаются рискованными. Инвестор может направить в отрасль десятки миллиардов долларов, но если, например, откроется Ормузский пролив и цены на нефть упадут, то капитал окажется под угрозой. В таких условиях добыча в стране станет нерентабельной», – указал спикер.

    Во-вторых, США заинтересованы в ослаблении и развале ОПЕК и ОПЕК+. «В организации есть определенный дефицит доверия. Когда отдельные участники выходят из соглашений, у остальных неизбежно возникают вопросы: если одни могут пойти на такой шаг и наращивать добычу без ограничений, почему этого не могут сделать другие? Выход ОАЭ из ОПЕК подорвал устойчивость объединения. Этот эффект, вероятно, усилится в случае выхода Венесуэлы», – заключил Юшков.

    Ранее стало известно, что Венесуэла может выйти из ОПЕК. По информации источников Bloomberg, Каракас обсуждал этот вопрос с американскими чиновниками, но окончательное решение принято еще не было. Возможный выход Боливарианской республики из картеля позволит ей без оглядки на ограничения нарастить добычу нефти. Решение также откроет путь для активного участия международных компаний в восстановлении отрасли, говорится в материале.

    Одновременно появились сообщения о том, что США близки к «масштабной» сделке по нефтяным месторождениям Венесуэлы. Как уточнил портал Axios, стороны прорабатывают детали потенциального соглашения, при этом переговоры касаются более десятка нефтяных месторождений в Венесуэле, добыча на которых может достигать 90 млн баррелей в сутки. Некоторые из них ранее фактически контролировались Китаем, утверждает источник издания.

    Предполагается, что в обмен на допуск Вашингтона к праву владения венесуэльское правительство извлечет выгоду от сотрудничества с частными компаниями, в том числе с американскими, и получит больше денежных поступлений с продажи нефти. «Дональд Трамп близок к тому, чтобы обезопасить будущее американской энергетики на поколения вперед; не только для Штатов, но и для всего Западного полушария», – заявил собеседник Axios.

    В середине августа управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США выдало индийской государственной нефтегазовой компании Oil and Natural Gas Corp (ONGC) лицензию на инвестиции в нефтяную отрасль Венесуэлы. «Теперь у нас есть полная свобода работать над проектом в Венесуэле, потому что ранее мы ограничивали свою деятельность там из-за рисков, связанных с санкциями. Эти риски остались позади», – рассказал финансовый директор ONGC Анупам Агарвал.

    Напомним, Венесуэла была одной из пяти стран, основавших ОПЕК в 1960 году. Вместе с республикой учредителями стали Иран, Ирак, Кувейт и Саудовская Аравия. В 2026 году ОАЭ покинули ОПЕК. Несмотря на решение Абу-Даби мировые цены на нефть не обвалились, а наоборот, 30 апреля достигли четырехлетнего максимума и превысили 126 долларов за баррель.

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    28 августа 2026, 08:31 • Новости дня
    Лавров назвал цель ударов Киева по российским маркетплейсам

    Лавров заявил о попытках Киева атаками дестабилизировать российское общество

    Лавров назвал цель ударов Киева по российским маркетплейсам
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Нанося удары по российским НПЗ, маркетплейсам и гражданской инфраструктуре, Украина пытается дестабилизировать общество, а этому поддаваться нельзя, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул важность сохранения спокойствия в условиях агрессии, передают СМИ.

    «Нет, нам нельзя поддаваться таким настроениям и, конечно же, нельзя поддаваться попыткам, которые Владимир Зеленский сам активно провоцирует при поддержке европейцев, дестабилизировать наше общество путем атак по НПЗ, маркетплейсам, гражданской инфраструктуре, путем террористических методов, чтобы посеять страх», – заявил Сергей Лавров.

    По словам дипломата, западные государства предпочитают игнорировать происходящее. Он отметил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и комиссар по правам человека Фолькер Тюрк хранят стыдливое молчание. Министр добавил, что эти международные деятели однозначно встали на сторону киевского режима.

    Кроме того, глава министерства сообщил о готовности Москвы рассмотреть новые варианты урегулирования украинского кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил влияние украинских атак по коммерческой инфраструктуре на ход боевых действий.

    Глава МИД Сергей Лавров пообещал ужесточить методы борьбы с каналами западной поддержки украинской армии.

    Доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев объяснил удары по логистическим центрам Wildberries попыткой расшатать социальную стабильность в тылу.

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    28 августа 2026, 20:20 • Новости дня
    Путин лично протестировал новый автомобиль Volga К 50
    Путин лично протестировал новый автомобиль Volga К 50
    @ Кирилл Зыков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе визита в Нижний Новгород лично протестировал новую модель автомобиля Volga K 50.

    Глава государства проехал за рулем автомобиля по территории производственного кластера в Нижнем Новгороде, высоко оценив комфорт и легкость управления транспортным средством, передает РИА «Новости».

    Российский лидер проехал от одного цеха к другому в сопровождении представителя компании. Перед поездкой главе государства подробно рассказали о технических характеристиках свежей линейки машин. Он лично опробовал как водительское, так и пассажирское кресла.

    Отвечая на вопросы журналистов после тест-драйва, президент поделился впечатлениями от поездки. «В салоне мягко и тихо», – отметил Путин. Также он добавил, что автомобилем очень легко управлять, буквально одним пальцем.

    В рамках рабочей поездки в регион Путин провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

    В июне первый вице-премьер России Денис Мантуров лично протестировал этот новый кроссовер на Петербургском международном экономическом форуме.

    Флагманский полноприводный внедорожник Volga K50 оценили в 4 млн 199 тыс. рублей.

    Видео поездки Путина за рулем Volga K 50 смотрите в официальном канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

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    28 августа 2026, 12:54 • Новости дня
    Россия начала серийный выпуск комплекса РЭБ для подавления Starlink

    В России стартовало серийное производство комплекса РЭБ «Волна купол гарант»

    Россия начала серийный выпуск комплекса РЭБ для подавления Starlink
    @ РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В России развернуто серийное производство новейшего комплекса радиоэлектронной борьбы, который эффективно нейтрализует работу спутниковой системы связи Starlink.

    Российский оборонно-промышленный комплекс запустил в серию систему радиоэлектронной борьбы «Волна купол гарант», способную подавлять сеть Starlink, передает ТАСС.

    Источник в отрасли подчеркнул успешность разработки.

    «Система «Волна купол гарант» оказалась эффективной, и мы начали ее тиражировать, производить серийно. Сейчас количество перешло в качество и, по сути, мы закрыли небо от действия Starlink везде, где нам надо. Противнику стало невыносимо больно», – заявил собеседник агентства.

    По словам источника, комплекс не мешает работе наземных терминалов, а целенаправленно воздействует на орбитальные спутники. Мощный радиосигнал ослепляет антенны космических аппаратов, вызывая отказ систем. Одно устройство может парализовать связь на обширной территории, а несколько – закрыть целый регион.

    Собеседник также напомнил, что создатель Starlink Илон Маск недавно получил орден Свободы от Владимира Зеленского. В ответ на содействие в ударах беспилотников российские инженеры создали эффективное противодействие. Ранее испанская газета El Mundo писала о жалобах украинских военных на серьезные сбои в работе Starlink из-за российских систем РЭБ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские специалисты создали комплекс для глушения спутников Starlink «Волна купол гарант».

    Военные развернули новые системы радиоэлектронной борьбы на трассе «Новороссия».

    Отечественные средства РЭБ критически снизили эффективность американской спутниковой связи на линии фронта.

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    28 августа 2026, 14:00 • Новости дня
    Подозреваемая в подрыве машины военного в Петербурге скрылась за границей
    Подозреваемая в подрыве машины военного в Петербурге скрылась за границей
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Девушка, которая установила самодельное взрывное устройство на днище автомобиля подполковника из подразделения ВВС и ПВО в Петербурге, скрылась за границей, пишут местные СМИ.

    Самодельное взрывное устройство под автомобиль подполковника подразделения ВВС и ПВО в Петербурге установила 24-летняя россиянка, передает «Фонтанка».

    По данным издания, несколько месяцев назад с девушкой связались неизвестные, к которым позже присоединились представители ВСУ.

    Злоумышленники убедили россиянку совершить преступление, пообещав ей помощь в побеге на Украину. Исполнительница приехала в Петербург из другого города, нашла машину в Славянке и вечером 26 августа прикрепила мощную бомбу под водительское сиденье.

    Сразу после этого девушка отправилась в аэропорт Пулково и в пять часов утра вылетела в Турцию. Российские силовики, установив личность подозреваемой, связались с турецкими коллегами, однако выяснилось, что преступница уже покинула страну, отправившись в Кишинев.

    Взрыв прогремел накануне утром у магазина на Колпинском шоссе. Находившийся за рулем подполковник погиб на месте, его супруга была госпитализирована с ранениями. Следственный комитет возбудил уголовное дело, статья пока не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Санкт-Петербурге в результате подрыва кроссовера погиб военный летчик.

    Несколькими днями ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму агента украинских спецслужб за подготовку убийства военнослужащего Черноморского флота.

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    28 августа 2026, 08:54 • Новости дня
    Глава Минфина США вычеркнул Сталина из истории Тегеранской конференции

    Глава Минфина США не упомянул Сталина среди участников Тегеранской конференции

    Глава Минфина США вычеркнул Сталина из истории Тегеранской конференции
    @ Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    Глава американского Минфина Скотт Бессент в своей публикации о Тегеранской конференции 1943 года «забыл» упомянуть советского лидера Иосифа Сталина в числе участников.

    Глава Министерства финансов США Скотт Бессент в своей статье о Тегеранской конференции не упомянул Иосифа Сталина, передает ТАСС.

    На эту историческую неточность обратили внимание журналисты британского издания Financial Times.

    В материале, опубликованном 24 августа, американский министр рассуждал о событиях 1943 года. По его словам, союзные державы созвали встречу, чтобы наметить курс «беспрецедентной операции». Однако среди участников исторического события автор назвал лишь президента США Франклина Рузвельта и премьер-министра Британии Уинстона Черчилля, проигнорировав присутствие советского лидера.

    Тегеранская конференция стала первой встречей руководителей стран Антигитлеровской коалиции. Она проходила с 28 ноября по 1 декабря 1943 года. Главной темой переговоров было открытие второго фронта в Европе, которое неоднократно откладывалось. По итогам саммита союзники обязались начать военную операцию против Германии не позднее мая 1944 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр финансов США Скотт Бессент на встрече G7 назвал продление разрешений на покупку российской морской нефти временной мерой.

    Ранее он публично обменялся резкими замечаниями с британской коллегой Рэйчел Ривз из-за разногласий по войне с Ираном.

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    28 августа 2026, 10:49 • Новости дня
    Назван новый король Норвегии

    Норвежский престол после кончины короля Харальда V занял Хокон VIII

    Назван новый король Норвегии
    @ IMAGO/Didier Lebrun/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Власть в скандинавском государстве перешла к 53-летнему наследнику Хокону VIII, главной задачей которого станет спасение авторитета правящей династии после череды громких скандалов.

    Смена монарха произошла в пятницу после кончины Харальда V, передает AP News.

    Перед новым правителем стоит сложная задача стабилизировать институт монархии, репутация которого сильно пострадала из-за уголовного преследования пасынка короля и связей его супруги с Джеффри Эпштейном.

    В интервью 2000 года Хокон так описывал молодость будущей жены: «Ясно, что там происходили довольно экстравагантные вечеринки». Несмотря на сомнительное прошлое Метте-Марит, пара поженилась в 2001 году.

    В июне пасынка монарха приговорили к четырем годам тюрьмы за изнасилование. Ситуацию усугубили признания супруги короля о контактах с Эпштейном, хотя она отрицает участие в незаконной деятельности.

    Опросы показывают снижение поддержки королевского дома среди населения. Если в 2017 году монархию одобряли 81% норвежцев, то к концу 2022 года показатель упал до 68%. Наследницей престола теперь стала старшая дочь короля принцесса Ингрид Александра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пасынок норвежского монарха Мариус Борг Хейби получил четыре года тюрьмы по обвинениям в изнасиловании.

    Ранее супруга короля Метте-Марит публично извинилась за свою дружбу с финансистом Джеффри Эпштейном. На фоне этих скандалов большинство жителей страны заявили о резком снижении доверия к ней.

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    28 августа 2026, 15:25 • Новости дня
    Работа крупных портов Украины оказалась полностью парализована

    Le Monde: Работа крупных портов Украины оказалась полностью парализована

    Работа крупных портов Украины оказалась полностью парализована
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Движение судов в Одессе, Черноморске и Южном полностью остановилось, что вынуждает бизнес искать дорогие альтернативные маршруты и приводит к транспортным коллапсам на границах, сообщает газета Le Monde.

    Работа крупных черноморских портов Украины парализована уже больше месяца, при этом использование альтернативных транспортных путей лишь увеличивает издержки, передает РИА «Новости».

    «В течение более месяца движение судов в трех крупных портах региона – Одессе, Черноморске и Южном – остановилось», – отмечает французское издание Le Monde.

    Официально морские гавани не закрывались, однако крупные судоходные компании фактически прекратили направлять туда свои суда. В результате украинский бизнес вынужден переориентироваться на использование речного транспорта на Дунае, а также железнодорожных и автомобильных перевозок.

    Альтернативные маршруты лишь частично компенсируют остановку черноморских портов. Издержки на логистику стремительно растут, а в доставке товаров возникают серьезные задержки. Ранее министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий подтвердил, что судовладельцы приостановили заходы в порты.

    В начале августа украинская Ассоциация международных экспедиторов зафиксировала транспортный коллапс на границе с Польшей. Из-за блокады портов в очереди на выезд скопилось почти 6,5 тыс. грузовиков, а время ожидания достигало семи суток.

    Ранее ВС России поразили танкер с ГСМ для ВСУ в порту Измаил.

    Иностранные торговые суда перестали заходить в порты Большой Одессы из соображений безопасности.

    Альтернативные маршруты через дунайские гавани не справляются с возросшей транспортной нагрузкой.

    Месячная остановка работы морских терминалов обошлась Украине примерно в 2,17 млрд долларов недополученной выручки.

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    28 августа 2026, 13:25 • Новости дня
    Чехия модернизировала около 800 танков Т-72 для Украины
    Чехия модернизировала около 800 танков Т-72 для Украины
    @ Adam Hauner/wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    Чешские предприятия подготовили для нужд украинской армии масштабную партию бронетехники, состоящую из сотен обновленных танков советского образца.

    Руководитель Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН Николай Плотников сообщил, что Чехия подготовила для украинских военных около 800 боевых машин, передает РИА «Новости».

    «Чехия провела модернизацию самой большой партии танков для ВСУ, это порядка 800 Т-72», – сказал эксперт во время выступления в пресс-центре.

    По словам аналитика, в советский период эти танки производились на чехословацких предприятиях по лицензии. Модернизация техники оплачивалась за счет средств США и Нидерландов, тогда как чешская сторона предоставила заводы и профильных специалистов.

    Плотников также добавил, что Чехия активно участвует в коалиции по обеспечению боеприпасами, занимаясь поиском 155-миллиметровых снарядов по всему миру. Значительную роль в поставках вооружений играет частная компания Czechoslovak Group, принадлежащая Михалу Стрнаду. Представители холдинга уже замечены в ряде стран СНГ, что требует внимания со стороны российских ведомств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Чехии Петр Павел заявил о сокращении вдвое числа стран-доноров для закупки боеприпасов.

    Вопреки предвыборным обещаниям Прага сохранила теневую схему поставок артиллерийских снарядов украинским войскам.

    В прошлом году Украина получила до 3,5 млн снарядов по чешской инициативе.

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    28 августа 2026, 16:44 • Новости дня
    Рар раскрыл главную интригу выборов в трех восточных землях ФРГ

    Рар: Провал ХДС и СДПГ на выборах в восточных землях ФРГ усилит требования об отставке Мерца

    Рар раскрыл главную интригу выборов в трех восточных землях ФРГ
    @ Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Результаты сентябрьских выборов в восточных землях ФРГ могут серьезно усилить позиции «Альтернативы для Германии» и одновременно спровоцировать кадровые перестановки в ХДС и СДПГ. В случае убедительной победы АдГ давление на канцлера Фридриха Мерца с требованием его отставки будет нарастать, считает германский политолог Александр Рар. При этом Мерц ранее исключил сотрудничество с АдГ, обвинив партию в связях с Россией.

    «В последние годы демографические и социологические прогнозы в ФРГ нередко оказывались неточными. В частности, прослеживалась тенденция занижать рейтинг «Альтернативы для Германии», чтобы отвлечь потенциальных избирателей от этой партии. Однако нынешние данные служб фиксируют заметный рост симпатий к АдГ», – отметил германский политолог Александр Рар.

    По его мнению, главная интрига предстоящих земельных выборов связана не с тем, займут ли правые лидирующие позиции в двух или трех землях Восточной Германии (в Берлине шансы скромные, там сильнее «Левая партия»), а с тем, смогут ли системные партии, ранее категорически исключавшие любое сотрудничество с АдГ, объединиться в некую правительственную коалицию против «Альтернативы».

    «Здравомыслящему избирателю до сих пор не ясно, как консервативная партия ХДС могла бы идти во власть вместе с «посткоммунистическими» «Левыми». Но в нынешней немецкой политике возможно все, вплоть до новых яростных попыток системных партий запретить АдГ на финише», – указал Рар.

    Собеседник обратил внимание на то, что риторика о построении общества на либеральных ценностях, демократии и правах человека в текущей повестке отошла на второй план. «Ключевым элементом политической агитации стала тема «войны с имперской Россией». Этим объясняется и то, почему системные партии в последнее время меньше нападают на АдГ за ее «ультраправые взгляды», но чаще пытаются навесить на фракцию ярлык «пособника российской агрессии против Украины», – уточнил эксперт.

    Как полагает политолог, выборы в таких маленьких и малозначимых землях, как Саксония-Анхальт и Мекленбург – Передняя Померания, не повлияют напрямую на политику Фридриха Мерца. Тем не менее убедительная победа АдГ и провал ХДС и СДПГ почти наверняка спровоцируют кадровые перестановки в руководстве двух правительственных партий, считает он. «Давление на Мерца с требованием уйти в отставку при таком сценарии будет нарастать. Если к политическому напряжению добавится социальный кризис – например, из-за роста цен на энергоносители и топливо, – правительство может уже в 2027 году пойти на досрочные парламентские выборы», – заключил Рар.

    Напомним, осенью в трех восточных землях ФРГ пройдут выборы в ландтаги – местные законодательные органы: 6 сентября – в Саксонии-Анхальт, а 20 сентября – в Берлине и Мекленбурге – Передней Померании.

    Основательница партии «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ) Сара Вагенкнехт предрекла поражение возглавляемому канцлером Германии Фридрихом Мерцем Христианско-демократическому союзу (ХДС) в федеральной земле Саксония-Анхальт. Согласно опросам INSA и Pollytix, блок ХДС/ХСС может рассчитывать на 23%, а его партнеры по правящей коалиции, социал-демократы (СДПГ), – только на 7%.

    В Мекленбурге – Передней Померании ситуация обратная: социал-демократам прочат 29%, а ХДС/ХСС – 10%. Лидирует в обоих случаях правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) – у нее 43 и 36% соответственно. По прогнозам социологов, в Берлине ХДС/ХСС может рассчитывать на победу, однако «на пятки» блоку наступает «Левая партия» – разрыв составляет всего один п.п. – 20 против 19%. СДПГ в немецкой столице располагает поддержкой в 15%, а АдГ – в 17%.

    В преддверии региональных выборов Мерц заявил о невозможности коалиции между Христианско-демократическим союзом и правой партией. Главной причиной отказа от любого политического партнерства он назвал контакты представителей оппозиции с российскими властями. По словам канцлера ФРГ, этот фактор делает совместную работу фракций «абсолютно невозможной».

    В немецких и европейских СМИ активно продолжают критиковать АдГ. Причины для этого находятся разные – в том числе сотрудничество с Россией, ностальгия по ГДР. Как сообщает Politico, ранее использование «ностальгии» было характерно для крайне левых, однако теперь эту тактику переняли правые. По данным опроса YouGov за прошлый год, 43% жителей бывшей ГДР видят больше различий, чем сходств между восточными и западными немцами. Это на девять процентных пунктов больше, чем в 2019 году.

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    28 августа 2026, 10:03 • Новости дня
    Москвич напечатал фальшивок на 100 млн рублей для обмана банкоматов

    Полиция задержала восемь человек за хищение 100 млн рублей через банкоматы

    Tекст: Мария Иванова

    Аферисты похитили у российских банков более 100 млн рублей, внося в терминалы напечатанные в столичной квартире сувенирные пятитысячные купюры.

    Масштабную схему кражи средств раскрыли сотрудники уголовного розыска, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Оперативники задержали восемь подозреваемых в пяти регионах страны.

    «Дерзкую аферу, причинившую российским банкам ущерб на 100 млн рублей, разоблачили мои коллеги из Главного управления уголовного розыска МВД совместно с московскими коллегами», – заявила Волк.

    По данным следствия, житель столицы организовал производство поддельных купюр номиналом 5000 рублей прямо у себя дома. Готовые сувенирные деньги он передавал сообщникам. Те, в свою очередь, через банкоматы зачисляли средства на подставные банковские карты.

    Преступную деятельность пресекли после обращений служб безопасности банков, обнаруживших более тысячи фальшивок при инкассации. Всего аферисты успели загрузить в терминалы свыше 20 тыс. бумажных изделий.

    Во время обысков силовики изъяли технику для печати банкнот. Возбуждено уголовное дело о краже, все участники группы отправлены под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне прошлого года правоохранители ликвидировали четыре подпольные типографии для печати пятитысячных купюр в Дагестане.

    Ранее полицейские задержали 13 жителей Орловской области по подозрению в сбыте фальшивых денег.

    Экономист Юлия Кузнецова посоветовала россиянам отказываться от посторонней помощи у банкоматов ради защиты от аферистов.

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