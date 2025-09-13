Путин объявил о создании новых спортзалов и ИТ-классов в школах Москвы

Путин: В школах Москвы создадут новые спортзалы и ИТ-классы

Tекст: Валерия Городецкая

Путин отметил, что проект нацелен на создание принципиально новой образовательной среды для учеников и преподавателей столицы, передает ТАСС.

Президент также сообщил, что с сентября в московских школах были введены новые учебные курсы по математике и знаниям об окружающем мире. По его словам, «они помогут детям уже в начальных классах учиться исследовать и экспериментировать, развивать логическое мышление, решать нестандартные задачи».

Глава государства подчеркнул, что именно школа закладывает фундамент поступательного развития Москвы, поэтому обеспечение гармоничного и всестороннего развития учеников, а также забота о здоровье детей находятся в центре внимания столичных властей.

Он добавил, что образовательные проекты Москвы призваны стать источником передового опыта для всей страны и способствовать укреплению суверенного мировоззрения и продвижению национальных традиций.

Ранее Путин назвал Москву флагманом движения России вперед. Он также заявил о влиянии событий в Москве на всю страну.