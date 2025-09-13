Путин заявил о влиянии событий в Москве на всю Россию

Путин: Происходящее в Москве влияет на всю Россию

Tекст: Валерия Городецкая

Путин отметил исключительную роль Москвы, назвав город политическим, экономическим, индустриальным и логистическим центром России, передает РИА «Новости».

«Все, что происходит в Москве, без всяких сомнений касается всей страны, потому что Москва – центр России, политический, экономический, индустриальный, логистический», – заявил глава государства на церемонии открытия новых столичных инфраструктурных объектов.

Ранее Путин выступил с поздравлением в честь Дня города Москвы в Зарядье. Глава государства обратился к жителям столицы и всем, кто любит Москву, отметив, что считает ее одним из лучших городов планеты.

Путин назвал Москву флагманом движения России вперед. Президент также подчеркнул вклад москвичей в успешное проведение спецоперации.

Глава государства в субботу открыл в Москве новый Национальный космический центр, четыре станции Троицкой линии и новый медицинский комплекс.