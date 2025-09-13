Путин открыл новый Национальный космический центр в Москве

Tекст: Валерия Городецкая

Комплекс зданий был возведен в районе Филевский Парк и стал крупнейшим объектом реорганизации территории ГКНПЦ имени Хруничева, передает ТАСС.

В церемонии открытия приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, первый вице-премьер Денис Мантуров, руководитель Роскосмоса Дмитрий Баканов и представители отрасли.

«По вашему поручению построили новый уникальный инженерный комплекс для нашей корпорации космической. По сути дела новый дом для Роскосмоса. Я думаю, что это один из самых современных и технологичных комплексов в мире», – заявил Собянин, обращаясь к Путину.

Центральным элементом комплекса стала башня высотой 288 метров, признанная одной из десяти самых высоких в столице. В здании разместятся центральный офис и ситуационный центр Роскосмоса, а также ведущие институты и предприятия ракетно-космической отрасли, в настоящее время находящиеся в разных точках Москвы.

По предварительным данным, в Национальном космическом центре создадут до 12 тыс. рабочих мест. Строительство комплекса длилось с 2019 года и стало одним из самых масштабных инженерных проектов последних лет. Одновременно были реализованы мероприятия по улучшению транспортной доступности Филевского Парка.

О планах посетить новый Национальный космический центр Путин сообщил во время выступления в концертном зале «Зарядье» ко Дню города Москвы.

Путин и Собянин вместе приехали в новый космический центр на одном Aurus.