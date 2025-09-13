Путин пообещал посетить Национальный космический центр в Москве

Tекст: Валерия Городецкая

По словам главы государства, сооружение центра стало возможным благодаря совместной работе архитекторов, строителей и специалистов Роскосмоса, передает РИА «Новости».

«Сейчас усилиями столичных архитекторов, строителей, госкорпорации «Роскосмос», конечно, возведен в Москве Национальный космический центр. Сейчас поедем еще с Сергеем Семеновичем посмотрим, как он выглядит», – сказал Путин.

Президент также отметил, что Москва стала площадкой для быстрого внедрения современных технологий, в том числе в сфере городского хозяйства, транспорта, здравоохранения и образования. По его словам, инновации тестируются в реальных условиях и быстро внедряются в жизнь города.

В ходе выступления Путин подчеркнул, что вместе с технической модернизацией в столице продолжается активное строительство новых линий и станций метро.

Ранее Путин выступил с поздравлением в честь Дня города Москвы в Зарядье. Глава государства обратился к жителям столицы и всем, кто любит Москву, отметив, что считает ее одним из лучших городов планеты.

Мэр Сергей Собянин поздравил жителей столицы с праздником, подчеркнув, что Москва всегда выходила победительницей из сложных исторических ситуаций и становилась только сильнее. Он поблагодарил Путина за поддержку развития Москвы.