Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.13 комментариев
Путин пообещал посетить Национальный космический центр в Москве
Президент России Владимир Путин во время выступления в концертном зале «Зарядье» ко Дню города Москвы сообщил о планах посетить новый Национальный космический центр в столице.
По словам главы государства, сооружение центра стало возможным благодаря совместной работе архитекторов, строителей и специалистов Роскосмоса, передает РИА «Новости».
«Сейчас усилиями столичных архитекторов, строителей, госкорпорации «Роскосмос», конечно, возведен в Москве Национальный космический центр. Сейчас поедем еще с Сергеем Семеновичем посмотрим, как он выглядит», – сказал Путин.
Президент также отметил, что Москва стала площадкой для быстрого внедрения современных технологий, в том числе в сфере городского хозяйства, транспорта, здравоохранения и образования. По его словам, инновации тестируются в реальных условиях и быстро внедряются в жизнь города.
В ходе выступления Путин подчеркнул, что вместе с технической модернизацией в столице продолжается активное строительство новых линий и станций метро.
Ранее Путин выступил с поздравлением в честь Дня города Москвы в Зарядье. Глава государства обратился к жителям столицы и всем, кто любит Москву, отметив, что считает ее одним из лучших городов планеты.
Мэр Сергей Собянин поздравил жителей столицы с праздником, подчеркнув, что Москва всегда выходила победительницей из сложных исторических ситуаций и становилась только сильнее. Он поблагодарил Путина за поддержку развития Москвы.