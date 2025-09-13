Путин назвал Москву лучшим мегаполисом мира

Путин: Москва является одним из лучших мегаполисов мира

Tекст: Валерия Городецкая

Глава государства обратился к жителям столицы и всем, кто любит Москву, отметив, что считает ее одним из лучших городов планеты, передает ТАСС.

«Полностью с этой оценкой согласен – так оно и есть», – заявил президент.

Москва в этом году отмечает свой 878-й день рождения. В течение двух дней, 13 и 14 сентября, в городе запланировано около полутора сотен мероприятий, в том числе концерты, конкурсы, спортивные соревнования, фестивали и мастер-классы.

Путин традиционно поздравляет москвичей именно из «Зарядья» в последние годы, акцентируя внимание на статусе Москвы как одного из ведущих мегаполисов мира по качеству жизни и возможностям для самореализации.

Ранее мэр Сергей Собянин поздравил жителей столицы с праздником, подчеркнув, что Москва всегда выходила победительницей из сложных исторических ситуаций и становилась только сильнее. Он поблагодарил Путина за поддержку развития Москвы.