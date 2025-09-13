Путин и Собянин вместе приехали в новый космический центр на одном Aurus

Tекст: Дмитрий Зубарев

Владимир Путин и Сергей Собянин вместе приехали в новый Национальный космический центр, сообщает корреспондент РИА «Новости».

Для поездки по случаю Дня города был выбран президентский лимузин Aurus.

Перед этим Путин и Собянин уже участвовали в праздничных мероприятиях, проходивших в парке «Зарядье». В этом году День города Москва отмечает в выходные, столице исполнилось 878 лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал Москву лучшим мегаполисом мира. Путин заявил, что столица является крепким тылом армии России. Глава государства также отметил, что в Москве формируется экономика беспилотных систем.