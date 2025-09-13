  • Новость часаПутин назвал Москву крепким тылом армии России
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной, если не будет мирного соглашения

    Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.

    Борис Акимов Борис Акимов Срач – наш главный враг, или Как стать социальным архитектором

    Гуляет новость о том, что в МГУ и Финансовой академии появляется специальность «Социальный архитектор». Вот вам очень конкретная история из жизни социальной архитектуры – в том виде, в котором она нам всем действительно очень нужна.

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Что нас ждет в финале технического прогресса

    В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.

    13 сентября 2025, 15:34 • Новости дня

    Путин и Собянин вместе приехали в новый космический центр на одном Aurus

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин вместе на одном автомобиле приехали в День города в новый Национальный космический центр.

    Владимир Путин и Сергей Собянин вместе приехали в новый Национальный космический центр, сообщает корреспондент РИА «Новости».

    Для поездки по случаю Дня города был выбран президентский лимузин Aurus.

    Перед этим Путин и Собянин уже участвовали в праздничных мероприятиях, проходивших в парке «Зарядье». В этом году День города Москва отмечает в выходные, столице исполнилось 878 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал Москву лучшим мегаполисом мира. Путин заявил, что столица является крепким тылом армии России. Глава государства также отметил, что в Москве формируется экономика беспилотных систем.

    12 сентября 2025, 21:45 • Новости дня
    Путин: В будущем не будет эгоистов и одиночек

    Путин: В будущем не будет эгоистов и одиночек

    Путин рассказал о мире будущего
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что в будущем человечество будет ориентироваться на ценности любви и дружбы.

    Выступая на пленарном заседании XI Петербургского международного форума объединенных культур, он подчеркнул: «Мы верим, что мир будущего – это мир не эгоистов, целиком погруженных в киберпространство, и не одиночек, живущих по принципу «каждый сам за себя», а людей, которые все так же ценят любовь и дружбу, дорожат своими близкими, понимают свою неразрывную связь с обществом и ответственность перед ним», передает ТАСС.

    Ранее президент России на форуме в Петербурге выделил важность совместных культурных инициатив для противодействия нетерпимости и неонацизму.

    Кроме того, Путин на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур подчеркнул важность сохранения ценностей свободы, прав человека и национальных особенностей.

    13 сентября 2025, 04:04 • Новости дня
    Премьер-министр Малайзии заявил о визите Путина и Трампа на саммит АСЕАН

    Премьер-министр Малайзии заявил о визите Путина и Трампа на саммит АСЕАН

    Премьер-министр Малайзии заявил об участии Путина и Трампа в саммите АСЕАН
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин, его американский коллега Дональд Трамп и премьер Госсовета КНР Ли Цян и другие лидеры приедут на октябрьский саммит АСЕАН в Куала-Лумпуре, сообщил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.

    Как сообщает агентство Bernama со ссылкой на заявление премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и премьер Госсовета КНР Ли Цян будут присутствовать на 47-м саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), передает ТАСС.

    Премьер-министр Малайзии подчеркнул, что приглашения на саммит приняли также президент Бразилии Лула да Силва и президент ЮАР Сирил Рамапоса.

    «Я лично получил подтверждение их участия от всех лидеров», – сказал Ибрагим.

    Саммит АСЕАН пройдет в октябре в Куала-Лумпуре. В 2025 году Малайзия приняла полномочия председателя ассоциации от Лаоса, АСЕАН объединяет десять стран Юго-Восточной Азии: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

    Как заявил в беседе с газетой ВЗГЛЯД программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев, массовая политика уступила место личностям в истории.

    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    12 сентября 2025, 22:30 • Новости дня
    Путин ответил кинематографистам о квотах на прокат иностранного кино

    Путин ответил кинематографистам о квотах на прокат иностранного кино

    Путин ответил кинематографистам на запрос о квотах на прокат иностранного кино
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минкультуры Ольгой Любимовой затронул вопрос о возможном введении квот на прокат зарубежных фильмов, о чем ранее высказывались некоторые кинематографисты.

    «Вот, прокат иностранных фильмов, квоты и так далее. Знаете, да, проблемы эти? Письма пишут наши уважаемые деятели культуры и кино», – приводит ТАСС слова российского лидера.

    Любимова ответила, что фильмы из-за рубежа на российский киноэкран «не спешат возвращаться», однако помощь «российскому кинематографу в этом направлении будет необходима» со временем.

    «То есть вы поддерживаете то, за что бьются наши деятели культуры?» – уточнил Путин, на что министр культуры ответила утвердительно.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, режиссер Егор Кончаловский высказался за ограничение числа американских фильмов в российском прокате и предложил направлять часть их доходов в «Фонд кино».

    До этого режиссер Никита Михалков предложил ввести квоты на западные фильмы и сделать обязательными взносы за их показ в России.

    12 сентября 2025, 21:16 • Новости дня
    Путин назвал многонациональность основой культурной силы России

    Путин заявил о важности баланса между традициями и открытостью

    Путин назвал многонациональность основой культурной силы России
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент подчеркнул роль национальной культуры в развитии страны, отметив значимость взаимодействия с другими культурами и сохранения уникальных ценностей.

    Президент России Владимир Путин заявил на Санкт-Петербургском форуме объединенных культур, что национальная культура может развиваться и обогащаться только во взаимодействии с другими культурами, сообщили в Кремле.

    По его словам, многонациональность с самого начала определила уникальную культурную палитру страны и ее статус великой державы в искусстве, науке и литературе.

    «Мы должны стремиться к балансу между сохранением национальных ценностей и открытостью к тем влияниям, которые способствуют развитию и прогрессу», – подчеркнул президент.

    Путин также отметил, что взаимодействие культур – бесценный дар, позволивший России достичь нынешнего уровня разнообразия и величия в различных сферах творчества и науки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о том, что президент России Владимир Путин примет участие в XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. Большинство граждан России отметили исторические достижения страны как главный источник национальной гордости. Владимир Путин в своем обращении 1 сентября уделил особое внимание поддержке педагогов и молодого поколения.

    12 сентября 2025, 23:26 • Новости дня
    Трамп поделился «нарастающим огорчением» в адрес Путина

    Трамп поделился «нарастающим огорчением» и «потерей терпения» в адрес Путина

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп в пятницу признался в нарастающем огорчении президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув трудности в урегулировании украинского кризиса и необходимость сотрудничества с обеих сторон конфликта.

    Когда в интервью телеканалу Fox News его спросили, не теряет ли он терпения в отношениях с Путиным, Трамп сказал: «Оно вроде как заканчивается, и быстро заканчивается, но для того, чтобы танцевать танго, нужны двое... Когда Путин захотел, Зеленский этого не сделал. Когда Зеленский захотел сделать, Путин этого не захотел... Нам придется действовать очень, очень решительно», – приводит ответ Трампа Economic Times.

    Также американский лидер заявил, что возможные новые рестрикции США против России могут затронуть банковскую сферу, нефтяной сектор и предусматривать введение дополнительных пошлин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выражал опасения, что ужесточение политики США в отношении России может замедлить переговорный процесс по Украине. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев пока не готов к переговорам с Россией.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что урегулирование ситуации на Украине требует сложных переговоров и предостерег от «розовых очков» в украинском урегулировании.

    12 сентября 2025, 23:56 • Новости дня
    Путин указал на опасность догматической веры общества в свою исключительность

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин предостерег от веры общества в собственную исключительность, заявив, что это ведет к духовному кризису и застою.

    «Когда общество замыкается в себе и слепо, догматично верит в свою исключительность и превосходство над другими, наступает период духовного и интеллектуального кризиса, а следом – упадок культуры и стагнация, причем во всех сферах жизни», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

    Путин отметил, что история доказывает, как самые яркие периоды расцвета культур наступали во времена их активного взаимодействия с внешним миром.

    «Мы должны стремиться к балансу между сохранением национальных ценностей и открытостью к тем влияниям, которые способствуют развитию и прогрессу. Смешение традиций и техник зачастую создаёт шедевры мирового уровня», – добавил он.

    Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин на встрече с главой Минкультуры Ольгой Любимовой затронул вопрос о возможном введении квот на прокат зарубежных фильмов, о чем ранее высказывались некоторые кинематографисты.

    12 сентября 2025, 21:34 • Новости дня
    Путин заявил о росте роли культуры в борьбе с нетерпимостью

    Путин подчеркнул необходимость усиления культурного сотрудничества для борьбы с русофобией

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России на форуме в Петербурге выделил важность совместных культурных инициатив для противодействия нетерпимости и неонацизму.

    О значимости культуры в борьбе с проявлениями нетерпимости и экстремизма заявил президент России Владимир Путин на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур, передает ТАСС.

    Глава государства отметил, что роль культуры в международном сотрудничестве, а также в противодействии неонацизму, русофобии, антисемитизму и другим формам расовой, национальной и религиозной нетерпимости должна только увеличиваться.

    В ходе выступления Путин акцентировал внимание на важности поддержки деятелей культуры и реализации конкретных инициатив, способных обогатить гуманитарное пространство различных стран. По мнению президента, именно в сфере культуры заложен потенциал для формирования атмосферы доверия и взаимного уважения между народами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил, что глобальный либерализм превратился в тоталитаризм. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что западные страны все чаще вмешиваются во внутренние выборы других государств, называя это проявлением неоколониализма.

    Ведущий научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Нина Русанова рассказала, что интерес к национальной культуре выражается в моде на славянские имена для новорожденных.

    12 сентября 2025, 18:23 • Новости дня
    Песков: Путин примет участие в культурном форуме в Петербурге

    Песков: Путин 12 сентября примет участие в культурном форуме в Петербурге

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин сегодня примет участие в XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. О событии журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что Путин выступит на форуме и обратится к его участникам, передает ТАСС.

    XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году - «Возвращение к культуре - новые возможности».

    Ранее Песков сообщил, что Путин планирует поездку в один из регионов России.

    12 сентября 2025, 21:30 • Новости дня
    Путин заявил о недопустимости девальвации ценностей свободы и прав человека

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур подчеркнул важность сохранения ценностей свободы, прав человека и национальных особенностей.

    Путин отметил, что для всего мирового сообщества «общая задача – избежать рисков, негативных социальных и общественных последствий», связанных с размыванием этических и нравственных норм. Он призвал не допустить утраты культурного разнообразия, подчеркнув, что это необходимо для дальнейшего устойчивого развития и согласия между народами, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин 12 сентября примет участие в XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

    13 сентября 2025, 15:11 • Новости дня
    Путин назвал Москву крепким тылом армии России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, поздравляя жителей столицы с Днем города, подчеркнул вклад москвичей в успешное проведение спецоперации.

    По словам главы государства, десятки тысяч москвичей сражаются на передовой, а более 500 столичных предприятий обеспечивают выпуск критически важной продукции для фронта, передает ТАСС.

    Он отметил, что раненые военнослужащие проходят лечение и реабилитацию в московских больницах.

    Путин также напомнил, что сотни специалистов из Москвы, включая врачей, работников специальных служб, строителей и управленцев, ежедневно помогают жителям Донбасса и Новороссии.

    «Хотел бы поблагодарить москвичей за вклад в нашу общую, справедливую, праведную борьбу, за готовность сражаться и трудиться во имя Отечества», – подчеркнул он.

    Ранее Путин назвал помощь бойцам СВО обязанностью государства.

    12 сентября 2025, 23:13 • Новости дня
    Путин назвал семью основой российской идентичности и культуры

    Tекст: Ирма Каплан

    На XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур президент России Владимир Путин выделил ключевую роль семьи для национального характера и передачи традиций, сделав упор на поддержку молодежи.

    «Для России приоритет – поддержка семей с детьми, укрепление авторитета института семьи, его ценностей. Ведь наша идентичность и сам национальный характер глубоко укоренены в семье. Она учит, воспитывает, передает традиции и является главным хранителем нашей культуры», – приводит ТАСС слова российского лидера.

    Путин напомнил, что культура – это преемственность поколений и передача духовно-нравственных ценностей. Он подчеркнул, что новаторство формирует открытую к переменам традицию, отвечающую запросам общества, и для продолжения традиции нужны новые поколения мастеров.

    Президент России отметил позитивные процессы обновления в культурной сфере, появление молодых руководителей театров и творческих коллективов.

    Он заявил, что государственная политика способствует появлению новых имен в искусстве, а в России на законодательном уровне закреплены меры поддержки молодежи и свободы творчества. Российская система творческого образования, по его словам, не имеет аналогов в мире.

    XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Тема форума в 2025 году: «Возвращение к культуре – новые возможности».

    Напомним, Путин в Петербурге выделил важность совместных культурных инициатив для противодействия нетерпимости и неонацизму.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава государства подчеркнул важность сохранения ценностей свободы, прав человека и национальных особенностей. Глава государства также выразил уверенность, что в будущем человечество будет ориентироваться на ценности любви и дружбы.

    13 сентября 2025, 14:58 • Новости дня
    Путин назвал Москву лучшим мегаполисом мира

    Путин: Москва является одним из лучших мегаполисов мира

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выступил с поздравлением в честь Дня города Москвы в Зарядье.

    Глава государства обратился к жителям столицы и всем, кто любит Москву, отметив, что считает ее одним из лучших городов планеты, передает ТАСС.

    «Полностью с этой оценкой согласен – так оно и есть», – заявил президент.

    Москва в этом году отмечает свой 878-й день рождения. В течение двух дней, 13 и 14 сентября, в городе запланировано около полутора сотен мероприятий, в том числе концерты, конкурсы, спортивные соревнования, фестивали и мастер-классы.

    Путин традиционно поздравляет москвичей именно из «Зарядья» в последние годы, акцентируя внимание на статусе Москвы как одного из ведущих мегаполисов мира по качеству жизни и возможностям для самореализации.

    Ранее мэр Сергей Собянин поздравил жителей столицы с праздником, подчеркнув, что Москва всегда выходила победительницей из сложных исторических ситуаций и становилась только сильнее. Он поблагодарил Путина за поддержку развития Москвы.

    12 сентября 2025, 21:50 • Новости дня
    Путин: Страны должны стремиться к открытости и уважению друг к другу

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин выступил на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур, подчеркнув важность открытости и взаимного уважения между странами.

    «Мы должны стремиться к открытости и к уважению друг к другу, быть готовы учиться новому, вносить свой вклад в укрепление и развитие мирового культурного пространства, а, значит, в достойное, мирное, благополучное будущее наших народов», – заявил глава государства, передает ТАСС.

    Путин пожелал участникам форума плодотворной работы и отметил, что их идеи и предложения будут максимально учтены в работе с иностранными партнерами. По его словам, Россия активно взаимодействует с такими организациями, как ШОС, БРИКС и другие международные структуры. Президент подчеркнул, что только через совместные культурные инициативы возможно формировать гармоничное будущее для разных народов.

    Ранее президент России на форуме в Петербурге выделил важность совместных культурных инициатив для противодействия нетерпимости и неонацизму.

    Кроме того, Путин на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур подчеркнул важность сохранения ценностей свободы, прав человека и национальных особенностей. Глава государства также выразил уверенность, что в будущем человечество будет ориентироваться на ценности любви и дружбы.

    13 сентября 2025, 15:03 • Новости дня
    Путин пообещал посетить Национальный космический центр в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время выступления в концертном зале «Зарядье» ко Дню города Москвы сообщил о планах посетить новый Национальный космический центр в столице.

    По словам главы государства, сооружение центра стало возможным благодаря совместной работе архитекторов, строителей и специалистов Роскосмоса, передает РИА «Новости».

    «Сейчас усилиями столичных архитекторов, строителей, госкорпорации «Роскосмос», конечно, возведен в Москве Национальный космический центр. Сейчас поедем еще с Сергеем Семеновичем посмотрим, как он выглядит», – сказал Путин.

    Президент также отметил, что Москва стала площадкой для быстрого внедрения современных технологий, в том числе в сфере городского хозяйства, транспорта, здравоохранения и образования. По его словам, инновации тестируются в реальных условиях и быстро внедряются в жизнь города.

    В ходе выступления Путин подчеркнул, что вместе с технической модернизацией в столице продолжается активное строительство новых линий и станций метро.

    Ранее Путин выступил с поздравлением в честь Дня города Москвы в Зарядье. Глава государства обратился к жителям столицы и всем, кто любит Москву, отметив, что считает ее одним из лучших городов планеты.

    Мэр Сергей Собянин поздравил жителей столицы с праздником, подчеркнув, что Москва всегда выходила победительницей из сложных исторических ситуаций и становилась только сильнее. Он поблагодарил Путина за поддержку развития Москвы.

    13 сентября 2025, 14:47 • Новости дня
    Собянин поблагодарил Путина за поддержку развития Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр столицы Сергей Собянин поблагодарил президента России Владимира Путина за внимание и поддержку, уделяемые развитию Москвы.

    «Хотел высказать слова благодарности нашему президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за внимание и поддержу развития нашего города», – заявил Собянин в ходе выступления в «Зарядье» в День города, передает РИА «Новости».

    Он также выразил признательность правительству России, Государственной Думе и Совету Федерации.

    Ранее Собянин поздравил жителей столицы с праздником, подчеркнув, что Москва всегда выходила победительницей из сложных исторических ситуаций и становилась только сильнее.

    Ранее Путин сообщил, что экономика российской столицы заняла второе место в мире среди мегаполисов по паритету покупательной способности (ППС).

    В мае Собянин на встрече с Путиным сообщил о росте продолжительности жизни москвичей, а президент отметил вклад Москвы в экономику России.

