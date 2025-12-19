Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.0 комментариев
Грузия назвала призыв Макрона возобновить контакты с Путиным отражением кризиса в Европе
Президент Грузии Михаил Кавелашвили назвал «отражением кризиса в Европе» призыв французского лидера Эммануэля Макрона к контактам с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По его словам, «очевиден огромный кризис» в Европе, поэтому такой призыв был «необратимым». «У них нет иного выхода, ищут пути для выхода из ситуации и завершения войны на Украине», – сказал президент Грузии.
Кавелашвили считает, что евробюрократия начинает осознавать последствия дальнейшей эскалации конфликта. Президент Грузии отметил, что сейчас все больше стран «хотят выбрать мирную позицию, которой придерживается Грузия».
В этой связи он напомнил, что Россия и Украина были в свое время близки к договоренностям, которым помешала позиция тогдашнего британского премьер-министра Бориса Джонсона.
Напомним, Макрон заявил, что европейским странам пригодилось бы возобновление контактов с президентом России Владимиром Путиным.