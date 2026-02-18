Корабль ТОФ атаковал условную подлодку торпедами у Камчатки

Tекст: Дмитрий Зубарев

У побережья Камчатки малый противолодочный корабль «МПК-82» Тихоокеанского флота успешно провел торпедные учения и выполнил постановку минных рубежей, передает РИА «Новости». Учения проходили в морском полигоне Авачинского залива.

По сценарию, атомная подводная лодка условного противника пыталась проникнуть в территориальные воды России. «Экипаж «МПК-82» своевременно обнаружил подводного «нарушителя» и приступил к выполнению действий по принуждению его к всплытию», – отметили в пресс-службе флота. Когда субмарина условного противника попыталась уйти от преследования, по ней была произведена учебная торпедная атака.

После этого экипаж «МПК-82» выполнил постановку мин-ракет для создания противолодочного рубежа. В ночное время был также отработан эпизод противодействия подлодке с использованием реактивной бомбомётной установки РБУ-6000.

В качестве условного противника использовалась одна из атомных подлодок подводных сил ТОФ. Учения прошли в рамках сдачи элементов курсовой задачи «К-2», все задачи были успешно выполнены, уточнили в ведомстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, корабли Тихоокеанского флота провели тренировки по поиску подводных лодок противника на Камчатке.

