Для Запада любое соглашение с теми, кто находится за его пределами, всегда является временным. Поэтому задачей всех остальных стран является воспользоваться в своих интересах моментами слабости США и Европы, заставляющими их на очень короткий срок быть готовыми к уступкам.0 комментариев
Корабль ТОФ атаковал условную подлодку торпедами у Камчатки
У побережья Камчатки противолодочный корабль «МПК-82» ТОФ выполнил торпедную стрельбу и осуществил минные постановки, сообщили в ТОФ.
У побережья Камчатки малый противолодочный корабль «МПК-82» Тихоокеанского флота успешно провел торпедные учения и выполнил постановку минных рубежей, передает РИА «Новости». Учения проходили в морском полигоне Авачинского залива.
По сценарию, атомная подводная лодка условного противника пыталась проникнуть в территориальные воды России. «Экипаж «МПК-82» своевременно обнаружил подводного «нарушителя» и приступил к выполнению действий по принуждению его к всплытию», – отметили в пресс-службе флота. Когда субмарина условного противника попыталась уйти от преследования, по ней была произведена учебная торпедная атака.
После этого экипаж «МПК-82» выполнил постановку мин-ракет для создания противолодочного рубежа. В ночное время был также отработан эпизод противодействия подлодке с использованием реактивной бомбомётной установки РБУ-6000.
В качестве условного противника использовалась одна из атомных подлодок подводных сил ТОФ. Учения прошли в рамках сдачи элементов курсовой задачи «К-2», все задачи были успешно выполнены, уточнили в ведомстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, корабли Тихоокеанского флота провели тренировки по поиску подводных лодок противника на Камчатке.
Корабли ТОФ вышли в море для проведения стрельб.