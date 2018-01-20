Госдеп одобрил продажу Бельгии 34 самолетов F-35

Внешнеполитическое ведомство Соединенных Штатов выдало разрешение на поставку Бельгии 34 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на общую сумму 6,53 млрд долларов, сообщило входящее в структуру Пентагона агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности.

Помимо самих истребителей правительство Бельгии запросили четыре дополнительных двигателя и другие запасные части к боевым машинам, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что несколько десятков американских F-35A собралась купить Япония.