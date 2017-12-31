Япония собралась купить еще несколько десятков американских F-35A

Министерство обороны Японии начало рассматривать вопрос о дополнительной закупке истребителей пятого поколения F-35A у Соединенных Штатов, сообщает газета «Майнити».

Издание отмечает, что в японском военном ведомстве задумались о покупке нескольких десятков этих многоцелевых самолетов, передает ТАСС.

Ранее власти Японии приняли решение купить у США 42 истребителя F-35, однако американский президент Дональд Трамп во время своего визита в эту страну в ноябре дал понять, что Вашингтон ждет от Токио решения о дополнительных закупках вооружения.

Издание отмечает, что, стремясь укрепить отношения между Токио и Вашингтоном, японские власти готовы пойти на дополнительные закупки вооружения у США.

Стоимость одного истребителя может превышать 83 млн долларов.

Кроме того, уже в ближайшее время Япония также рассчитывает приобрести у США наземные комплексы ПРО Aegis Ashore.

Ранее сообщалось, что минобороны Японии изучает возможность закупки американских самолетов F-35B для оснащения своих вертолетоносцев.

Между тем, британские СМИ сообщали, что действительная цена на самые дорогие военные самолеты в истории намного выше заявленной из-за «скрытых издержек».