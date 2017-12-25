Япония собралась купить американские вертолеты F-35B

Минобороны Японии изучает возможность закупки американских самолетов F-35B для оснащения своих вертолетоносцев, сообщило агентство Kyodo.

По данным агентства, закупка американских самолетов станет ответом Японии на наращивание Китаем военной активности в регионе, передает ТАСС.

Кроме того, покупка F-35B позволит японским военным использовать вертолетоносцы класса «Идзумо» в качестве легких авианосцев. В данный момент Япония имеет два таких корабле, еще два планируют ввести в строй.

Фактически Япония получит авианосец и сделает шаг к отходу от политики отказа от наступательных вооружений, которой страна придерживалась после Второй мировой войны.

Напомним, замминистра обороны Великобритании Марк Поффли высказался в поддержку идеи о сокращении закупок американского многофункционального истребителя пятого поколения F-35B Lightning II.

Кроме того, британские СМИ сообщали, что действительная цена на самые дорогие военные самолеты в истории намного выше заявленной из-за «скрытых издержек».

Также сообщалось, что дорогостоящий американский F-35 не может наводить пушку на цель.