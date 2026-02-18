  • Новость часаГлава МИД Эстонии поддержал размещение ядерного оружия НАТО в стране
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Момент слабости сделал Запад сговорчивее

    Для Запада любое соглашение с теми, кто находится за его пределами, всегда является временным. Поэтому задачей всех остальных стран является воспользоваться в своих интересах моментами слабости США и Европы, заставляющими их на очень короткий срок быть готовыми к уступкам.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Бороться с лженаукой не менее важно, чем за науку

    В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.

    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Зачем Вашингтону женевский «дуршлаг»

    Упорство США в организации переговоров по Украине похвально, однако на фоне третьего раунда, на этот раз в Женеве, дает пищу для размышлений относительно американских стратегических целей в украинском урегулировании.

    18 февраля 2026, 10:28 • Новости дня

    RTX Corp. нарастила темпы производства ракет после угроз Трампа

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская RTX Corp. сумела нарастить выпуск боеприпасов SM-6, преодолев проблемы с поставками двигателей после того, как на подрядчиков американского военного ведомства с критикой обрушился президент США Дональд Трамп.

    RTX Corp. улучшила показатели по поставкам ключевых ракет для ВМС США, однако ее работа все еще не полностью соответствует ожиданиям, передает Bloomberg.

    Агентство по управлению контрактами Пентагона охарактеризовало исполнение обязательств как «плохое по сравнению с ожиданиями», но отметило, что ситуация «улучшается».

    Ранее Трамп пригрозил разорвать отношения с подрядчиком, обвинив руководство в приоритете интересов акционеров над нуждами армии. RTX Corp. получила контракт на 1 млрд долларов на создание 625 ракет SM-6, но столкнулась с задержками двигателей от субподрядчика L3Harris.

    Сейчас темпы производства выросли: при плановом показателе девять ракет в месяц компания с июля выпускает в среднем 16 единиц. Конгресс утвердил выделение 378 млн долларов на закупку дополнительных партий этого вооружения.

    SM-6 остается единственной ракетой в арсенале США, способной поражать цели в воздухе, на земле и перехватывать баллистические снаряды. Главной задачей боеприпаса называют защиту кораблей от китайских противокорабельных ракет.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что не даст оборонным компаниям выплачивать дивиденды или выкупать собственные акции, пока они не станут больше инвестировать в производство и исследования.

    После этого у ряда оборонных подрядчиков, включая RTX Corp., снизились акции.

    17 февраля 2026, 19:50 • Новости дня
    США заявили о возвращении к ядерным испытаниям «наравне» с Россией и Китаем
    США заявили о возвращении к ядерным испытаниям «наравне» с Россией и Китаем
    @ National Nuclear Security Administration/Nevada Site Office

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти планируют возобновить ядерные испытания на условиях, аналогичных подходам России и Китая, без проведения мощных атмосферных взрывов.

    США намерены вернуться к ядерным испытаниям на «равной основе» с Россией и Китаем, передает ТАСС. Помощник американского госсекретаря по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йа пояснил, что речь не идет о возвращении к атмосферным взрывам мегатонного класса, подобным испытанию Айви Майк 1952 года.

    Кристофер Йа отметил: «Как заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, Соединенные Штаты вернутся к проведению испытаний на равной основе. Но на равной основе не означает, что мы вернемся к ядерным атмосферным испытаниям мегатонного класса по типу Айви Майк, как хотят вас убедить некоторые люди, занимающиеся вопросами контроля над вооружениями и впавшие в панику из-за этого».

    Он добавил, что «на равной основе» подразумевает соответствие определенному стандарту, который можно понять, изучив практику Китая и России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще в январе министр энергетики США Крис Райт заявил, что в Белом доме продолжают обсуждать вопрос о проведении ядерных испытаний, тогда решение еще не было принято.

    До этого президент США Дональд Трамп подтвердил намерение провести ядерные испытания. В ответ Россия предупредила о готовности реагировать, если США откажутся соблюдать запрет на ядерные испытания.


    17 февраля 2026, 16:40 • Новости дня
    Хаменеи: Ракеты Ирана – не дело США

    Хаменеи заявил о необходимости сдерживающего оружия для Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Верховный лидер Ирана подчеркнул, что вопрос вооружения и дальности ракет касается только иранского народа и не должен волновать США.

    США не должны волноваться по поводу дальности и типов иранских ракет, это вовсе не их дело, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Он подчеркнул позицию Тегерана в вопросах обороны и вооружения, отметив, что дискуссии о таких ракетах не касаются Вашингтона, передает ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

    По словам Хаменеи, обладание сдерживающим оружием – это необходимое и обязательное условие для любого народа. Он добавил, что страна, не имеющая подобного оружия, может стать уязвимой для врагов.

    Американское вмешательство в обсуждение типов или дальности иранских ракет, по мнению Хаменеи, не имеет никаких оснований, так как этот вопрос исключительно внутренний и касается только граждан Ирана, передает агентство Fars.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также во вторник аятолла Хаменеи заявил, что даже самая сильная армия может получить удар, от которого не оправится, и президенту США Дональду Трампу не удастся уничтожить Исламскую Республику.

    Ранее американский президент Дональд Трамп рассматривал возможность личных переговоров с аятоллой Хаменеи при проявлении инициативы со стороны иранского лидера.

    Напомним, что во вторник в Женеве Иран и США перешли к конкретному обсуждению деталей по снятию санкций и развитию ядерной программы.

    17 февраля 2026, 14:40 • Видео
    Новый раунд переговоров с Украиной: главное

    Во вторник стартуют двухдневные переговоры между представителями России, Украины и США в швейцарской Женеве. В их преддверии Владимир Зеленский устроил сеанс неслыханной наглости. Чего теперь ждать?

    17 февраля 2026, 22:23 • Новости дня
    Генерал Тишков назвал цель использования Starlink в зоне СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военные применяли систему спутниковой связи Starlink для проведения операций по дезинформации противника в зоне СВО, что не повлияло на боевое управление, сообщил начальник Главного управления связи Вооруженных сил России Валерий Тишков.

    По словам генерала Тишкова, система спутниковой связи использовалась  отдельными подразделениями исключительно для введения противника в заблуждение, а также для нанесения ударов вглубь.

    «Должностные лица пунктов управления обеспечены всеми современными услугами связи отечественного производства. Система боевого управления функционирует устойчиво и гарантированно обеспечивает управление войсками и силами на фронте», – пояснил генерал информационной службе «Вести».

    Ранее заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что отключение терминалов Starlink не повлияло на систему управления российскими войсками в зоне спецоперации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Украина заявила об использовании Россией дронов с системой Starlink. Глава МИД Польши Сикорский обвинил Илона Маска в помощи России из-за появления российских дронов со связью Starlink.

    Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что российские дроны со связью Starlink пугают и Украину, и Европу.

    17 февраля 2026, 19:57 • Новости дня
    Трамп предложил Китаю начать переговоры по стратегической стабильности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп предложил Китаю начать переговоры по стратегической стабильности.

    Помощник госсекретаря по контролю над вооружениями Кристофер Йо заявил, что Вашингтон видит в таких переговорах способ предотвратить гонку вооружений, передает РИА «Новости».

    «Президент предлагает возможность предотвратить гонку вооружений путем участия в переговорах по стратегической стабильности – многосторонних или иных – по мере приближения обзорной конференции ДНЯО в апреле», – сказал Йо во время выступления на площадке Института Хадсона.

    Он выразил надежду, что Китай примет предложение США. По словам Йо, тема стратегической стабильности станет одной из ключевых на предстоящей международной конференции по вопросам нераспространения.

    Ранее глава КНР Си Цзиньпин призвал совместно защищать стратегическую стабильность России и Китая.

    Китай обвинил США в подрыве глобальной ядерной стабильности.

    США захотели заменить ДСНВ соглашением с участием Китая.

    18 февраля 2026, 06:25 • Новости дня
    Reuters узнало о сомнениях в успехе челночной дипломатии Уиткоффа и Кушнера

    Челночную дипломатию Уиткоффа и Кушнера сравнили с отделением неотложки

    Tекст: Катерина Туманова

    Даже для президента США Дональда Трампа, одержимого заключением сделок, назначение одних и тех же посланников для одновременного ведения двух групп переговоров – по иранской ядерной проблеме и украинскому конфликту – в течение одного дня в Женеве вызвало недоумение у многих в мире внешней политики, узнало Reuters.

    «Эксперты отмечают, что проведенная во вторник челночная дипломатия специального посланника США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера вызвала вопросы не только о том, не перегружены ли они и не уступают ли им в силах, но и об их серьезных перспективах разрешения любого из двух кризисов», – передает Reuters.

    Dажные переговоры по двум давним вопросам были организованы быстро, и выбор Женевы в качестве места проведения обоих переговоров так и не был четко объяснен, за исключением давней истории города как центра международной дипломатии.

    «Трамп, похоже, больше сосредоточен на количестве, чем на качестве, вместо того чтобы заниматься сложной и детальной дипломатической работой. Решать обе проблемы одновременно в одном месте не имеет особого смысла», – сказал Бретт Бруен, бывший советник по внешней политике в администрации Обамы, а ныне глава стратегической консалтинговой компании Global Situation Room.

    Представитель регионального руководства, близкий к иранскому правительству, заявил, что двойная повестка дня американской делегации в Женеве усилила сомнения в искренности Вашингтона в отношении обеих дипломатических инициатив.

    «Такой подход чрезмерен. Это напоминает отделение неотложной помощи с двумя тяжелобольными пациентами и одним врачом, неспособным уделить ни одному из них достаточно внимания, что увеличивает вероятность неудачи», – сказал спикер на условиях анонимности.

    Моханад Хадж-Али из Ближневосточного центра Карнеги в Бейруте заявил, что в иранском кризисе на кону слишком многое, чтобы США могли вести дипломатию таким образом.

    «Откровенно говоря, шокирующая реальность – это то, что команде Уиткоффа и Кушнера поручено решать все мировые проблемы», – отметил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности подтвердил проведение раунда переговоров по Украине и заявил, что делегация США с участием спецпредставителей Уиткоффа и Кушнера планирует провести в Женеве встречи с иранской стороной.

    Зеленский заявлял, что Трамп хочет заключить мир на Украине «одним большим пакетом». NYT писала  о слабых ожиданиях от переговоров России, США и Украины в Женеве.

    18 февраля 2026, 00:10 • Новости дня
    Зеленский пожаловался порталу Axios на возросшее давление Трампа на Украину

    Зеленский пожаловался Axios на давление Трампа на Украину

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в телефонном интервью несколько раз отметил, как американский лидер Дональд Трамп пытается давить на Украину, видимо, считая, что небольшая страна скорее согласится с неудобными условиями мира.

    Украинский народ отвергнет мирное соглашение, предусматривающее односторонний вывод войск из восточного Донбасса и передачу его России, заявил президент Владимир Зеленский в интервью Axios во вторник.

    Зеленский рассказал, как американские посредники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сообщили ему о желании России положить конец войне, и что ему следует координировать свои действия с переговорной командой Украины перед началом переговоров.

    Но Зеленский ясно дал понять, что он гораздо более пессимистичен. Он посоветовал Уиткоффу и Кушнеру не пытаться заставить его продавать видение мира, которое его народ сочтет «неудачной историей».

    «Зеленский заявил, что «несправедливо», что президент Трамп публично призывает Украину, а не Россию, пойти на уступки ради мира», – отмечается в статье.

    Он указал на то, что хотя Трампу легче оказать давление на Украину, чем на гораздо более крупную Россию, путь к созданию прочного мира не в том, чтобы «дать победу» президенту России Владимиру Путину.

    Трамп дважды за последние дни заявлял, что именно Зеленскому предстоит идти на уступки.

    «Надеюсь, это просто его тактика, а не решение», – сказал Зеленский Axios.

    Он подтвердил, что лучший способ добиться прорыва на местах – это личная встреча с Путиным, добавив, что поручил своей команде поднять вопрос о возможности будущей встречи на уровне лидеров в Женеве.

    По данным портала, американские посредники предложили украинской стороне вывести войска из контролируемых ими частей Донбасса и создать демилитаризованную «свободную экономическую зону». Вашингтон пока не определился, какая страна будет обладать суверенитетом над этой территорией.

    Зеленский же готов обсудить вывод войск, но призвал Москву отвести свои войска на эквивалентное расстояние и отверг претензии России на суверенитет над этой зоной.

    Он добавил, что во время второго раунда переговоров российские официальные лица пообещали проконсультироваться с Москвой и представить подробную позицию по территориальному вопросу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, во вторник стартовали трехсторонние переговоры по Украине в Женеве, которые длились более четырех часов. Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский. NYT сообщила, что Киев обеспокоен возвращением Мединского на переговоры. Также на Украине сообщили о контакте представителей ЕС с делегацией Киева в Женеве.


    18 февраля 2026, 00:25 • Новости дня
    Командование ВСУ стало пополнять пехоту женщинами-военнослужащими

    Tекст: Катерина Туманова

    Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало пополнять подразделения пехоты женщинами-военнослужащими, рассказали представители российских силовых структур.

    «Еще один характерный показатель кадрового голода в ВСУ – отправка в механизированные подразделения военнослужащих-женщин. Об этом сообщают украинские пользователи в социальных сетях, которые обратили внимание на интервью военнослужащей ВСУ с позывным «Вирва», – приводит РИА «Новости» слова источника.

    Он уточнил, что служит «Вирва», как сообщают пользователи, в одной из пехотных частей и является там не единственной женщиной.

    В декабре 2025 года, согласно открытым источникам, в рядах ВСУ числилось около 70 тыс. женщин-военнослужащих. По данным на январь 2026 года, женщины составляли 21% офицерского состава ВСУ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, WSJ написала, что ВСУ превращается в короткую простыню, прикрывающей либо шею, либо ноги. Зеленский отыскал резерв для передовой в больницах и поликлиниках. Марочко в ноябре сообщал, что ВСУ начали отправку женщин в штурмовые подразделения.

    17 февраля 2026, 14:47 • Новости дня
    В Швеции начались учения перед крупными маневрами НАТО

    Шведские военные отработали подготовку к маневрам НАТО в марте

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На севере Швеции около 4 тыс. военных проходят подготовку к международным учениям НАТО Cold Response 26, которые состоятся в марте сразу в трёх странах.

    Шведские военные проводят одни из ключевых учений года на севере страны в преддверии масштабных маневров НАТО Cold Response, передает РИА «Новости».

    В сообщении вооруженных сил Швеции отмечается: «Сухопутные силы в настоящее время проводят одно из важнейших учений года на севере Швеции. В ходе учения Vintersol 2026 шведские подразделения из бригады “Скараборг” готовятся к участию в крупномасштабных международных учениях Cold Response».

    По информации шведских военных, к подготовительным тренировкам привлечены около 4 тысяч человек. Основные мероприятия проходят в районе города Буден на севере Швеции.

    Сами маневры НАТО Cold Response 26, к которым готовятся шведские военные, состоятся с 9 по 22 марта на территории Норвегии, Швеции и Финляндии. В них планируется участие порядка 25 тысяч военнослужащих из стран альянса, в том числе около 3 тысяч солдат из США.

    Ранее шведские власти объявили о планах подключить свои ВВС к патрулированию восточных рубежей НАТО. А накануне стало известно, что истребители стран НАТО начали тренировочные полеты в небе над Эстонией.

    Газета ВЗГЛЯД оценила, как Россия готова ответить на военную угрозу со стороны Финляндии и Швеции.


    18 февраля 2026, 06:35 • Новости дня
    Зеленский: США передумали разрешать производство ракет для Patriot на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    США после обещаний лицензий на производство ракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на Украине, заявил в размещенном в его Telegram-канале видеообращении глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Украина несколько лет назад призывала Америку помочь создать в Европе достаточные запасы ракет, в частности, для ЗРК Patriot. Тогда были обещания лицензий, но Америка в итоге на это не пошла», – приводит его слова ТАСС.

    Зеленский добавил, что Украина продолжает со странами-соседями и коллегами по НАТО решать этот вопрос, который позволит защитить «всех нас, всю Европу». В частности, он упоминает Румынию и Польшу, которым Киев предлагал начать производство.

    Напомним, в январе Зеленский заявлял о договоренности с президентом США Дональдом Трампом по поставкам пакета ракет PAC-3 для систем Patriot, но через некоторое время пожаловался, что поставка ракет задерживается, поскольку Европа не оплачивает транш.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Financial Times узнала, что размещенные на Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot в январе оставались пустыми из-за нехватки у Киева ракет PAC-3 для них. Писториус пообещал Киеву ракеты PAC-3 в случае поставок от других союзников.

    При этом военный эксперт Анпилогов заявил газете ВЗГЛЯД о том, что обещание Германии поставить Украине пять ракет PAC-3 демонстрирует немощь.

    17 февраля 2026, 11:57 • Новости дня
    Российский фрегат «Маршал Шапошников» прибыл в Индию на учения Milan 2026

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Фрегат Тихоокеанского флота России «Маршал Шапошников» прибыл в Индию для участия в международных учениях Milan 2026, сообщили ВМФ Индии.

    Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» прибыл в индийский порт Вишакхапатнам для участия в международных военно-морских учениях Milan 2026, сообщает РИА «Новости».

    Представитель Военно-морских сил Индии в соцсети X обратил внимание на то, что прибытие российского корабля отражает прочное сотрудничество и давние связи между двумя странами.

    Учения Milan 2026 пройдут у восточного побережья Индии. Всего в маневрах примут участие военно-морские силы 72 государств, включая Россию, Индию и США. В программу входят совместные действия более 60 боевых кораблей и участие военно-морской авиации трех стран.

    В этом году впервые к учениям присоединятся корабли из Германии, Филиппин и ОАЭ. Индию на учениях будет представлять, в частности, новейший авианосец «Викрант».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Индия договорились провести совместные военно-морские учения «Милан-2026» в феврале.

    Патрушев посетил фрегат «Маршал Шапошников», который прибыл в Оман.

    Фрегат «Маршал Шапошников» ранее вошел в Красное море.

    18 февраля 2026, 02:05 • Новости дня
    Посол Мешков заявил о французских нацистских подразделениях на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    В украинской армии сформированы целые подразделения, полностью состоящие из французских нацистов, что происходит при попустительстве властей Франции, сообщил посол России во Франции Алексей Мешков.

    «Французские неонацисты потянулись на украинский фронт, и есть даже целые подразделения, состоящие чисто из французских нацистов, и это утекло в прессу. Постарались по максимуму эту информацию замолчать, но, как говорится, иглы в мешке не утаить», – сообщил дипломат РИА «Новости».

    Мешков отметил, что здравомыслящие французы задумываются о том, что боевой опыт, полученный на Украине, может обернуться проблемами для Франции после возвращения этих людей на родину.

    Посол добавил, что во Франции есть законодательство, связанное с наемничеством, но в данном случае оно не применяется, да и к «отпускам» солдат и офицеров Иностранного легиона во Франции относятся снисходительно.

    «Присутствие французских фашистов на Украине есть. А любой военный на фронте – это боевая единица», – подчеркнул он.

    Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные уничтожают их на территории Украины. Иностранные наемники признавались в интервью, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях крайне мал.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, хакеры Beregini получили данные иностранных наемников ГУР Украины. Мирошник заявил о наплыве в ВСУ наемников из Латинской Америки. Киев обеспокоился сбором Парижем данных у французских наемников на Украине.

    18 февраля 2026, 02:35 • Новости дня
    Марочко сообщил, что ВС России зачищают позиции ВСУ в лесу под Константиновкой

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие проводят зачистку украинских позиций в лесу под Константиновкой, при этом отмечается небольшое продвижение севернее Молочарки, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «В Новодмитровке мы зашли на украинские позиции, которые находились в лесистой местности. Сейчас идет зачистка. Параллельно с этим с восточной части города наши военнослужащие работают по украинским позициям, которые находятся на западных и северных окраинах данного населенного пункта», – сказал он ТАСС.

    Марочко указал на серьезное закрепление ВСУ в Новодмитровке, где возвел «довольно крепкие фортификационные сооружения». По его словам, за прошедшие  сутки в районе Константиновки российские бойцы улучшили тактическое положение к северу от поселения.

    «Постепенно наши военнослужащие разбирают укреп за укрепом украинских боевиков и продвигаются непосредственно в самой Константиновке. Исходя из того, что в населенном пункте находится довольно-таки серьезный контингент украинских боевиков и город является промышленным, – это вполне неплохие результаты», – резюмировал эксперт.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале февраля после удара по дамбе у Константиновки оказались отрезаны 3 тыс. боевиков ВСУ. «Мста-Б» уничтожила мост ВСУ возле Константиновки. ВС России отрезали от снабжения ВСУ в западной части Константиновки.

    18 февраля 2026, 09:48 • Новости дня
    Офицер Сокол рассказал о модернизации формы российских военных

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Форма российских военнослужащих стала разнообразней, также она постоянно модернизируется для выполнения специфических боевых задач, сообщил офицер роты материального обеспечения Южной группировки войск с позывным Сокол.

    По его словам, форма российских военнослужащих стала более разнообразной и постоянно модернизируется для выполнения специфических боевых задач, передает ТАСС.

    Сокол отметил, что с началом спецоперации на Украине одежда стала предназначена для различных видов работ, требующих особых характеристик.

    Он подчеркнул, что современные комплекты формы «Новатор» пользуются высокой оценкой среди солдат благодаря износостойкости и адаптации к реальным условиям боевых действий. Такая экипировка помогает эффективнее справляться с задачами в зоне СВО.

    Сокол добавил, что подразделение материального обеспечения занимается также изготовлением специальных пончо-невидимок, которые защищают военнослужащих от обнаружения вражескими дронами с тепловизорами. «Наше подразделение шьет пончо для обеспечения безопасности нахождения на открытой местности военнослужащих при выполнении боевых задач, с помощью которых их не видно и не могут обнаружить вражеские дроны, оборудованные тепловизором», – заявил офицер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» провел успешные испытания нового комплекта обмундирования «Новатор» в зоне спецоперации на Украине.

    18 февраля 2026, 07:05 • Новости дня
    «Северяне» сообщили об авиаударе по казарме стрелков ВСУ в Краснополье

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» на Сумском направлении громят противника с авиацией, которая нарастила удары, как и артиллерия, противник активных действий не предпринимал, укрепляя оборонительные рубежи.

    «Для усиления оборонительных позиций в Краснопольском районе командование ВСУ перебросило на Сумское направление из ДНР 35 отдельный стрелковый батальон (ППД г. Тернополь). По казармам батальона в н.п. Краснополье российской авиацией нанесен авиаудар, в результате которого есть значительные потери среди личного состава», – сообщили бойцы неофициальному Telegram-каналу группа войск «Северный ветер».

    Кроме того, штурмовые группы «Северян» продвинулись на семи участках, в Краснопольском на трех и в Глуховском на трех, общее продвижение за сутки составило до 800 м.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта интенсивно работали экипажи ВКС России, громя ВСУ в районе Ястребиного и в районе Волфино.

    На Харьковском направлении по тыловым позициям ВСУ активно работает авиация ВКС России и расчеты ударных БПЛА. У Старицы авиация уничтожила позиции 72 омбр ВСУ. «Северяне» продвинулись в прилегающих лесопосадках на двух участках и зачистили участок лесного массива.

    У Волчанских Хуторов штурмовики продвинулись на 100 м, заняв два домовладения, авиация и «Солнцепеки» отработали по позициям 159 омбр и 15 пого. Попытку контратаки российские бойцы выявили и пресекли.

    На Хатненском участке фронта штурм-группы расширяют зоны контроля около освобожденных населенных пунктов. Общее продвижение составило до 200 м. Авиация наносила удары по позициям ВСУ в районе Колодезного.

    «За сутки потери противника составили свыше 210 человек (из них более 130 в Сумской области и свыше 90 в Харьковской)», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, «Северяне» уничтожили на аэродроме Конотоп площадку запуска ударных БПЛА ВСУ. Марочко сообщил, что ВС России зачищают позиции ВСУ в лесу под Константиновкой.

    18 февраля 2026, 10:01 • Новости дня
    ВВС США начали перекраску правительственных самолетов в стиле Трампа

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский самолет C-32A с бортовым номером 99-0003 сфотографировали на аэродроме в Техасе в обновленном виде, он почти полностью повторяет оформление личного лайнера президента США Дональда Трампа.

    Фюзеляж воздушного судна окрашен в белый и темно-синий цвета, разделенные красной и золотой полосами, что соответствует дизайну, выбранному Трампом в 2019 году, пишет The War Zone.

    «ВВС внедряют новое требование к схеме окраски (красный, белый, золотой и темно-синий) для VC-25B, а также для дополнительного парка представительской авиации», – заявил представитель военно-воздушных сил страны.

    По его словам, в этот список войдут новые лайнеры Boeing 747-8i и четыре самолета C-32. Перекраска будет осуществляться в ходе планового технического обслуживания, а первый борт передадут военным уже в ближайшие месяцы.

    Администрация предыдущего главы государства Джо Байдена отдавала предпочтение классической схеме времен Кеннеди. Однако теперь красно-бело-синяя ливрея становится стандартом для американских правительственных лайнеров.

    Ранее Трамп решил построить в Вашингтоне триумфальную арку, которая станет выше мемориала Линкольна.

    До этого американского президента обвинили в самоуправстве из-за перестройки Белого дома.

    Новый раунд переговоров с Украиной: главное

      Во вторник стартуют двухдневные переговоры между представителями России, Украины и США в швейцарской Женеве. В их преддверии Владимир Зеленский устроил сеанс неслыханной наглости. Чего теперь ждать?

    Польша рвется к атомной бомбе

      Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поляки должны получить собственное ядерное оружие, поскольку республика «находится на грани вооруженного конфликта». Могут ли эти мечты стать реальностью?

    Европа нашла в США корень своих бед

      Ключевой фигурой в переменах, после которых США сократили поддержку Украины и испортили отношения с Европой, является Энди Бейкер, занимающий в Белом доме довольно скромный пост. Так, по крайней мере, утверждают СМИ в ЕС. Кто этот человек? Почему его называют новым «серым кардиналом» Дональда Трампа?

