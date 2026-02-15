Если говорить про культурный код Севера, что приходит в голову в первую очередь? Бродский в ссылке в Архангельскую область, Териберка в фильме «Левиафан» Звягинцева, протопоп Аввакум, деревянное зодчество Кижей, Соловецкий монастырь и лагерь особого назначения.0 комментариев
«Мста-Б» уничтожила мост ВСУ возле Константиновки
Расчет орудия «Мста-Б» Южной группировки ВС РФ уничтожил мост через реку, по которому ВСУ перевозили технику в районе населенного пункта Константиновка, сообщили в Минобороны РФ.
В сообщении ведомства говорится: «В районе населенного пункта Константиновка разведчики 6-й мотострелковой дивизии обнаружили мост, по которому противник перевозил технику и передвигался. Координаты моста были переданы расчету артиллерии. Точным огнем из 152-мм орудия „Мста-Б“ цель была уничтожена, лишив противника возможности передвигаться по дороге, через которую снабжались позиции».
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ установили свою власть в Константиновке после бегства местной администрации.
Российские войска взяли Часов Яр, что позволило им существенно продвинуться в сторону Константиновки.
С России уничтожили артиллерию ВСУ на Константиновском направлении.