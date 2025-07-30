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    30 июля 2025, 22:00 • В мире

    Зеленский отыскал резерв для передовой в больницах и поликлиниках

    Эксперты назвали причину постановки на воинский учет женщин-медиков на Украине

    Зеленский отыскал резерв для передовой в больницах и поликлиниках
    @ REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинских женщин-медиков и фармацевтов решили автоматически сделать военнообязанными. Соответствующий закон появился в раде. Эксперты полагают, что цель у данного документа одна: заменить медицинский персонал в тылу женщинами, чтобы направить мужчин на передовую. При этом сейчас в системе здравоохранения Украины огромный дефицит кадров, а с принятием этого закона работать в больницах и поликлиниках и вовсе станет некому – все медики предпочтут уехать за границу.

    Женщин с медицинским и фармацевтическим образованием на Украине планируют перевести на «автоматический» воинский учет. По словам Тараса Мельничука, представителя правительства в Верховной раде, позволит обрабатывать соответствующие документы граждан без их личного присутствия.

    При этом нововведение коснется всех, кто обладает профильным образованием: это не только врачи общего профиля, но и стоматологи, медсестры, провизоры, физиотерапевты, массажисты, операторы оборудования, а также работники, обслуживающие производство фармацевтической продукции и косметики.

    Кроме того, планируется обновить и алгоритм действий образовательных учреждений, а также территориальных центров комплектования (ТЦК) в отношении представительниц медицинских профессий. Напомним, решение о постановке женщин врачей и фармацевтов было принято на Украине еще в сентябре 2023 года, напоминает «Коммерсант».

    Однако до текущего момента передача документов в ТЦК носила преимущественно добровольный характер. Соответственно, девушки, не зарегистрировавшиеся в центрах комплектования, не получали статус военнообязанных, что позволяло им свободно выезжать за границу. Теперь же эта «лазейка» ликвидируется.

    Примечательно: еще в июне текущего года немецкое издание Berliner Zeitung сообщало, что ощутимые потери и участившиеся случаи дезертирства в рядах ВСУ толкают офис Владимира Зеленского к рассмотрению вопроса о мобилизации женщин. Отмечалось, что данная идея постепенно становится все более популярной среди руководства страны.

    Тем не менее, украинский парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов) опроверг данные слухи. Он также добавил, что «Рада никогда не позволит провести мобилизацию женщин». Однако отечественные эксперты считают, что «автоматизация» воинского учета для девушек-медиков может быть первым шагом на данном пути.

    «В стране давно сокращают финансирование медицинской сферы, закрывают поликлиники и больницы. Например, в Николаеве из семи поликлиник осталось только три. Значительно урезали число кластерных районных больниц. Сейчас Киев пытается решить катастрофическую нехватку медиков в ВСУ, рассчитывая привлечь женщин с «гражданки», – рассказала политолог Лариса Шеслер.

    «Но уже очевидно, что власти просчитались. Все, кто мог, давно уехали с Украины в Польшу и Чехию. Там у медиков есть возможность подтвердить свое образование, опыт, а затем продолжить работать по специальности, не подвергая себя опасностям прифронтовых зон», – продолжила спикер.

    «Но и те, кто остались, не пойдут работать в госпитали и медсанбаты. Они начнут договариваться с госорганами, давать взятки, чтобы их сняли с учета или перевели в другую категорию. Также женщины-медики продолжат уезжать за границу, хотя теперь это будет стоить дороже, чем раньше», – спрогнозировала собеседница.

    «В итоге медицинское обслуживание на Украине резко ухудшится – как количественно, так и качественно. Людям негде диагностироваться и лечиться. Чем меньше врачей, тем больше невылеченных заболеваний. К тому же,

    в стране почти не осталось бесплатной медицины,

    пациенты платят даже за бинты и шприцы. Может быть, еще рано говорить о полномасштабной гуманитарной катастрофе, но ситуация крайне тяжелая. Не исключаю, что в стране могут начаться и немногочисленные протесты, вызванные автоматическим учетом», – посетовала Шеслер.

    Украина постепенно подготавливает фундамент для более активного вовлечения женщин в боевые действия, считает политолог Иван Лизан. «ВСУ испытывают жесточайшую нехватку пехотинцев. При этом на врачебных постах в тылу имеется большое количество здоровых и крепких мужчин, которых, теоретически, могут заменить женщины», – рассуждает он.

    «Соответственно, парни, до этого работавшие на обеспечение армии, смогут уйти на поле боя. Со временем, на мой взгляд, тыловые должности в целом «раскидают» между другими группами населения, которые пока не подлежат воинскому учету. С женщин-медиков попросту легче всего начать – их уставные данные достаточно просто запросить у профильных организаций», – добавляет собеседник.

    «Конечно, для украинской медицины подобное решение ничего хорошего не принесет.

    Больницы в стране и так дышат на ладан. Люди, как правило, боятся идти на прием к врачу, предпочитая заниматься самолечением. В бесплатных клиниках огромные очереди: ждать приема можно по несколько месяцев. При этом из вас еще постараются выудить взятку, чтобы продвинуть вперед на несколько недель», – говорит эксперт.

    «Персонала не хватало и до этого – все врачи на Украине были военнообязанными, поэтому все, кто не хотел служить, и у кого имелась возможность уехать – давно покинули территорию страны. Теперь же его станет еще меньше: записаться на прием или прийти на осмотр при первых же признаках болезни станет невозможно», – заключил Лизан.

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