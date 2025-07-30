На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.7 комментариев
На Украине женщин-медиков решили автоматически ставить на воинский учет
Женщины с медицинским или фармацевтическим образованием на Украине будут автоматически включаться в воинский учет без необходимости личного присутствия, сообщил по итогам заседания украинского кабинета министров представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.
Мельничук заявил: «Предусмотрено автоматическое взятие на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием без их личного присутствия». Это нововведение коснется всех, кто получил профильное образование, передает ТАСС.
Женщины с подобным образованием подлежат воинскому учету на Украине с сентября 2023 года. Ранее для постановки на учет им необходимо было самостоятельно явиться в территориальный центр комплектования по месту жительства и предоставить документы. Теперь все необходимые процедуры будут осуществляться автоматически.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Денис Пушилин заявил, что украинские войска используют женщин в качестве штурмовиков на нескольких направлениях в ДНР. Военнопленная Галина Казымова рассказала, что женское штурмовое подразделение ВСУ на Красноармейском направлении состоит примерно из ста человек. Политолог объяснила, почему ВСУ прибегают к использованию женщин-штурмовиков.
6 июля украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что парламент страны исключает вероятность принятия закона о принудительной мобилизации женщин для службы в ВСУ.