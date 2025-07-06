Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Верховная рада не допустит принятия закона о мобилизации женщин в ряды вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости». Гончаренко подчеркнул, что призыв женщин невозможен, и призвал не обращать внимания на заявления бывшего советника офиса президента Алексея Арестовича (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) о возможной мобилизации.

«Женщин не будет мобилизовать. Пожалуйста, не слушайте Арестовича. Рада никогда не позволит мобилизацию женщин», – заявил Гончаренко.

Ранее Арестович утверждал, что на Украине идет активная кампания по привлечению женщин к военной службе, и прогнозировал, что вопрос мобилизации женщин будет поднят уже в сентябре из-за нехватки личного состава.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Денис Пушилин заявил, что украинские войска используют женщин в качестве штурмовиков на нескольких направлениях в ДНР. Военнопленная Галина Казымова рассказала, что женское штурмовое подразделение ВСУ на красноармейском направлении состоит примерно из ста человек. Политолог объяснила, почему ВСУ прибегают к использованию женщин-штурмовиков.