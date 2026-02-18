Для Запада любое соглашение с теми, кто находится за его пределами, всегда является временным. Поэтому задачей всех остальных стран является воспользоваться в своих интересах моментами слабости США и Европы, заставляющими их на очень короткий срок быть готовыми к уступкам.0 комментариев
Стрелявший у храма екатеринбуржец получил реальный срок
Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор мужчине, который устроил стрельбу из пневматического оружия возле храма «Большой Златоуст», сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.
Обвиняемому Роману Штадлеру назначили наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы в колонии-поселении, передает ТАСС.
Инцидент произошел в октябре 2023 года.
Мужчину признали виновным в хулиганстве с применением оружия. Адвокаты настаивали на отсутствии состава преступления, так как осужденный никому конкретно не угрожал. Потерпевшим признан водитель проезжавшего мимо автомобиля, испугавшийся звука выстрела.
