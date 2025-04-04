В Подмосковье мужчина похитил ювелирные украшения из храма

Мужчина из Подольска украл ювелирные украшения из храма на 300 тыс. рублей

Tекст: Вера Басилая

Правоохранители в Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в краже ювелирных украшений из храма Николая Чудотворца. Инцидент произошел в селе Подьячево, где злоумышленник проник в киот и похитил пожертвования прихожан, сообщается в Telegram-канале Ирины Волк.

Общая сумма украденных ценностей составила около 300 тыс. рублей. В ходе обыска у мужчины была изъята часть похищенных ювелирных украшений.

Следствие возбудило уголовное дело по части третьей статьи 158 УК РФ, что подразумевает обвинение в краже. Подозреваемый заключен под стражу, сообщили в ведомстве.

Ранее полиция задержала жителя Забайкальского края, который забрался в храм в подмосковном Дмитрове, украл пожертвования и решил там заночевать.

Также сообщалось, что неизвестные похитили несколько культовых предметов из храма на северо-западе Москвы.