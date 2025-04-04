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В Подмосковье мужчина похитил ювелирные украшения из храма
Мужчина из Подольска украл ювелирные украшения из храма на 300 тыс. рублей
В Подмосковье задержан 50-летний житель Подольска, который украл из храма Николая Чудотворца в селе Подьячево ювелирные украшения на сумму около 300 тыс. рублей, сообщила представитель МВД Ирина Волк.
Правоохранители в Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в краже ювелирных украшений из храма Николая Чудотворца. Инцидент произошел в селе Подьячево, где злоумышленник проник в киот и похитил пожертвования прихожан, сообщается в Telegram-канале Ирины Волк.
Общая сумма украденных ценностей составила около 300 тыс. рублей. В ходе обыска у мужчины была изъята часть похищенных ювелирных украшений.
Следствие возбудило уголовное дело по части третьей статьи 158 УК РФ, что подразумевает обвинение в краже. Подозреваемый заключен под стражу, сообщили в ведомстве.
Ранее полиция задержала жителя Забайкальского края, который забрался в храм в подмосковном Дмитрове, украл пожертвования и решил там заночевать.
Также сообщалось, что неизвестные похитили несколько культовых предметов из храма на северо-западе Москвы.