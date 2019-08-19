Храм ограбили на северо-западе Москвы

Неизвестные похитили несколько культовых предметов из храма на северо-западе столицы на улице Саломеи Нерис.

«В 6.20 по телефону «02» поступило сообщение о краже – неизвестные проникли в культовое сооружение и похитили несколько предметов культа. На месте работает оперативно-следственная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве, передает РИА «Новости».

По данным источника, неизвестные, спилив навесной замок, проникли в храм Покрова Пресвятой Богородицы и украли несколько золотых украшений и ящик для пожертвований.

Ранее сообщалось, что из церкви на Украине украли мощи Георгия Победоносца.