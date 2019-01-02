Из церкви на Украине украли мощи Георгия Победоносца

Мощи Георгия Победоносца украли из церкви в Донецкой области, злоумышленник уже найден, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

«В дежурную часть Добропольского отделения полиции поступило сообщение от настоятеля местного храма о том, что неизвестный похитил из помещения ларец с мощами Георгия Победоносца. В ходе розыскных мероприятий уже через несколько часов правоохранители установили личность злоумышленника», – передает РИА «Новости» сообщение полиции.

Выяснилось, что мощи украл 28-летний местный житель, который принес их домой, так как слышал об их чудодейственной силе.

Сейчас мощи «изъяты в качестве вещественных доказательств». В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего».

О какой именно из церквей города Доброполье идет речь, не сообщается. Также не указано, когда и кому вернут мощи, изъятые в качестве вещественного докзательства.

В Добропольском районе Донецкой области находится 17 приходов УПЦ МП.