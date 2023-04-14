Мужчина украл пожертвования в храме в Подмосковье и спрятался за алтарем

Житель Забайкалья украл пожертвования в храме в Подмосковье и спрятался за алтарем

Полиция задержала жителя Забайкальского края, который забрался в храм в подмосковном Дмитрове, украл пожертвования и решил там заночевать, сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Полиция прибыла в храм в селе Пересветово после сообщения о «незаконном проникновении». Там же был задержан мужчина, спрятавшийся за алтарем.

Петрова сообщила, что вор разбил стекло, пробрался в церковь, украл деньги из свечного ящика, выпил две бутылки кагора и решил переночевать в храме, передает РИА «Новости».

Выяснилось, что задержанный мужчина – ранее судимый житель Забайкальского края. Сейчас он арестован.

Ранее неизвестные похитили несколько культовых предметов из храма на северо-западе Москвы.