Дания отказалась заключать с Россией соглашение по предотвращению инцидентов

Tекст: Вера Басилая

Инициатива о создании правовой основы для предотвращения опасных ситуаций между военными силами России и Дании остается без ответа из-за нежелания датской стороны урегулировать вопрос в правовом поле, передает РИА «Новости».

«Россия неоднократно предлагала Дании подписать такой документ, создающий правовую основу для избежания таких ситуаций, как между вертолетом датских ВВС и корветом ВМФ России «Сообразительный». Сегодня остается только констатировать, что инициатива России по деэскалации не встретила понимания», – сообщили в дипмиссии.

Российские дипломаты напомнили об опасных маневрах датских ВВС 27 августа 2025 года восточнее острова Фемарн и 29 июня 2026 года в проливе Каттегат, когда вертолет приблизился к кораблю ВМФ России на дистанцию 10 метров.

В посольстве подчеркнули, что Копенгаген использует подобные поводы для оправдания милитаризации страны и поставок оружия Киеву, пугая собственное население российской угрозой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник посла Бельгии вызвали в МИД из-за заявлений о российской угрозе.

В прошлом месяце Марк Рютте подтвердил выводы разведки Дании о невозможности нападения России на НАТО.

США, Дания и Гренландия договорились расширить присутствие НАТО в Арктике.