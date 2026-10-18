С какой целью британских коммандос готовят к высадке на побережье российского Заполярья? Какие такие наши объекты в Арктике они собираются атаковать или наводить на них огонь «союзных сил»?0 комментариев
Дания отклонила соглашение с Россией о предотвращении инцидентов на море
Дания отказалась заключать с Россией соглашение по предотвращению инцидентов
Посольство России в Копенгагене заявило, что неоднократные предложения Москвы подписать с Данией соглашение о предотвращении инцидентов на море и в воздухе не встретили понимания.
Инициатива о создании правовой основы для предотвращения опасных ситуаций между военными силами России и Дании остается без ответа из-за нежелания датской стороны урегулировать вопрос в правовом поле, передает РИА «Новости».
«Россия неоднократно предлагала Дании подписать такой документ, создающий правовую основу для избежания таких ситуаций, как между вертолетом датских ВВС и корветом ВМФ России «Сообразительный». Сегодня остается только констатировать, что инициатива России по деэскалации не встретила понимания», – сообщили в дипмиссии.
Российские дипломаты напомнили об опасных маневрах датских ВВС 27 августа 2025 года восточнее острова Фемарн и 29 июня 2026 года в проливе Каттегат, когда вертолет приблизился к кораблю ВМФ России на дистанцию 10 метров.
В посольстве подчеркнули, что Копенгаген использует подобные поводы для оправдания милитаризации страны и поставок оружия Киеву, пугая собственное население российской угрозой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник посла Бельгии вызвали в МИД из-за заявлений о российской угрозе.
В прошлом месяце Марк Рютте подтвердил выводы разведки Дании о невозможности нападения России на НАТО.
США, Дания и Гренландия договорились расширить присутствие НАТО в Арктике.