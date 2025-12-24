Суд обязал выплатить Мэрайе Кэри 92 тыс. долларов за плагиат в рождественской песне

Может показаться, что военно-техническое сотрудничество между Турцией и Россией переживает закат, и в нынешних международно-политических реалиях невозможно. Однако не все так однозначно.0 комментариев
Мэрайя Кэри получит 92 тыс. долларов компенсации после признания иска о плагиате ее хита All I Want for Christmas Is You необоснованным, пишет портал TMZ.
Музыканты Энди Стоун и Трой Пауэрс обязаны выплатить певице Мэрайе Кэри 92 тыс. долларов по делу о предполагаемом плагиате, сообщает ТАСС со ссылкой на портал TMZ.
Это решение стало итогом разбирательства, в рамках которого истцы пытались отсудить у Кэри 20 млн долларов, утверждая, что её рождественский хит All I Want for Christmas Is You копирует их песню 1989 года для группы Vince Vance & the Valiants.
Суд в Лос-Анджелесе ещё в марте признал иск композиторов необоснованным, указав на существенные различия между песнями – их роднит только рождественская тематика и одинаковое название. Теперь постановлено, что Стоун и Пауэрс должны выплатить компенсацию Кэри и остальным участникам процесса общей суммой 110 тыс. долларов.
All I Want for Christmas Is You, написанная Кэри совместно с композитором Уолтером Афанасьеффом, вышла в 1994 году и быстро завоевала популярность. За годы существования благодаря стриминговым платформам композиция неоднократно становилась лидером мировых чартов в преддверии Рождества. В декабре 2025 года песня установила рекорд – 21 неделю подряд возглавляя рейтинг Billboard Hot 100. Доходы с авторских прав от хита оцениваются минимум в 100 млн долларов.
