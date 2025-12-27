Туск анонсировал телефонный разговор с Зеленским и лидерами ЕС

Туск сообщил о намерении обсудить достижение мира с Зеленским и лидерами ЕС

Tекст: Тимур Шайдуллин

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о своем участии в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским и лидерами ряда европейских стран, передает ТАСС. Разговор пройдет 27 декабря, в него также будут вовлечены руководители Германии, Франции, Британии, Италии, Евросоюза и других государств.

«Сегодня я буду обсуждать возможности достижения мира с лидерами Украины, Германии, Франции, Великобритании, Италии, ЕС и других стран», – написал Туск в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

По сведениям агентства Reuters, изначально ожидалось, что к беседе присоединится и президент США Дональд Трамп, однако позднее было уточнено, что его участие не планируется.

Белый дом сообщил, что Трамп встретится с Зеленским лично 28 декабря в Палм-Бич, штат Флорида, в 15:00 по местному времени (23:00 по Москве).

Встреча Трампа и Зеленского пройдет рядом с курортом Мар-а-Лаго, являющимся частной резиденцией президента США. Там Трамп традиционно проводит свои выходные.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Зеленский объявил состав делегации на встречу с Дональдом Трампом. До этого глава киевского режима пообещал рассмотреть вопросы по Донбассу на предстоящих переговорах.

Сам Дональд Трамп заявил, что рассчитывает договориться с Зеленским и настроен на достижение соглашения о мире.

А вот европейских лидеров на этой встрече не будет, пишут американские СМИ.



