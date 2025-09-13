Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.13 комментариев
Путин по видеосвязи открыл новый медицинский комплекс в Москве
Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл новый многопрофильный комплекс Детской городской клинической больницы святого Владимира.
Открытие совпало с празднованием Дня города Москвы и прошло с участием мэра столицы Сергея Собянина, передает ТАСС.
Во время церемонии Собянин доложил президенту о завершении масштабной программы реконструкции и строительства 343 городских поликлиник, обеспечивающих медицинское обслуживание практически всего населения Москвы.
Мероприятие состоялось в рамках визита главы государства в новый Национальный космический центр на западе Москвы.
Ранее Путин открыл в Москве новый Национальный космический центр и четыре станции Троицкой линии.