    Прощание Европы с Америкой причинило боль Мерцу
    Нетаньяху обрушился с критикой на власти Австралии после расстрела евреев на пляже Сиднея
    Песков: Голландец Рютте не понимает истинных ужасов войны
    Умер народный артист России композитор Левон Оганезов
    При ракетном ударе ВСУ по Белгороду повреждена инженерная инфраструктура
    Ушаков: Россия будет резко возражать против неприемлемых требований Киева
    Эксперт: Торг Зеленского за отказ Украины от НАТО смешон на фоне позиции Трампа
    Рар: Развод США и ЕС произошел из-за России
    Опубликовано видео крушения самолета Ан-22 в Ивановской области
    Игорь Караулов Игорь Караулов Декабристам не хватило компетентности

    Трудно представить, что сделали бы радетели народной свободы, окажись в их руках Россия в случае успеха восстания. Замечание Ленина – «страшно далеки они от народа» – и сегодня кажется справедливым. Но заговорщики также были далеки и от государственного управления, и от понимания истории.

    14 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему Пушкин не стал декабристом

    Мы говорим «декабристы», подразумеваем – «Пушкин». Конечно же, нет. Эту чушь придумали большевики. На самом деле, между декабризмом и Пушкиным – пропасть.

    60 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США вынуждено играют в «Ключевую пятерку»

    Хозяин Белого дома решил, что лучше не бороться с неизбежным, а попытаться организовать переформатирование мира по своим правилам, в рамках «Ключевой пятерки».

    3 комментария
    15 декабря 2025, 01:31 • Новости дня

    Пожар в ресторане подмосковного Тучково потушен на площади 600 кв. м

    Tекст: Катерина Туманова

    Пожар в ресторане подмосковного Тучково потушили на площади 600 кв. м, открытое горение устранено, сообщили в Telegram-канале регионального управления МЧС России.

    «В 23.40 локализация на площади 600 квадратных метров. В 0.12 – ликвидация открытого горения», – сообщили в ведомстве.

    Напомним, вечером воскресенья крупный пожар вспыхнул в ресторане поселка Тучково Московской области. За время тушения огня площадь пожара увеличилась на 200 кв. м – с 400 до 600 кв. м.


    14 декабря 2025, 15:24 • Новости дня
    Ушаков: Россия будет резко возражать против неприемлемых требований Киева
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия выразит резкие возражения в случае появления в новом плане по урегулированию конфликта на Украине неприемлемых для Москвы положений, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Мы пока их не видели (новых документов – ред.). Но если будут соответствующие поправки, то у нас будут очень резкие возражения, поскольку мы очень четко изложили нашу позицию, которая вроде была вполне понятна американцам», – отметил Ушаков в беседе с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным, передает РИА «Новости».

    Он также подчеркнул, что Россия имеет претензии ко многим пунктам, если они появятся в новых предложениях.

    Накануне Киев представил США свой вариант плана по урегулированию, исключив из него вывод войск из Донбасса и отказ от курса на вступление в НАТО.

    Напомним, Ушаков заверил, что по действующей Конституции вся территория Донбасса считается российской.

    Ушаков также отметил, что Москва пока не ознакомилась с обновленным вариантом мирного плана США по Украине и сомневается, что он устроит российскую сторону.

    Комментарии (26)
    14 декабря 2025, 06:27 • Новости дня
    Лавров указал на опасные тенденции на Балканах
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Общее рамочное соглашение о мире в Боснии и Герцеговине, остановившее разрушительный вооруженный конфликт, подписали ровно 30 лет назад, 14 декабря 1995 года в Париже. До этого оно было парафировано в американском Дейтоне, поэтому он известно Дейтонское соглашение, однако панацеей от всех бед и противоречий оно не стало, пишет глава МИД России Сергей Лавров.

    «Дейтон стал итогом как кропотливых посреднических усилий международного сообщества, так и трудных, волевых компромиссов лидеров конфликтовавших сторон. Пойдя на серьезные уступки, они получили взамен несравнимо большее – мир и надежду на благополучное будущее. Именно в таком подходе, который предполагает необходимость достижения взаимоприемлемых консенсусных развязок, заключается «дух Дейтона», – говорится в статье Лаврова для сербской газеты «Политика» по случаю 30-летия подписания Дейтонского мирного соглашения.

    Министр напомнил, что Россия, засвидетельствовала подписание Общего рамочного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине и тем стала одним из его международных гарантов, призванных отстаивать дейтонские постулаты. Однако западные покровители Приштины игнорируют положения базовой для косовского урегулирования резолюции СБ ООН 1244, которая гарантирует территориальную целостность Сербии.

    «Признав односторонне провозглашенную «независимость» края, они продолжают поощрять чинимый приштинской «верхушкой» сербофобский беспредел, включая шаги по формированию незаконной косовоалбанской «армии». Инициируют создание военных альянсов, в которых Приштина участвует наравне с суверенными государствами. Налицо опасные тенденции наращивания военного потенциала и изменения баланса сил на Балканах», – отметил Лавров.

    Глава МИД России призвал стороны боснийского урегулирования следовать принципам Дейтонского соглашения ради процветания граждан и надежной безопасности на Балканах.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в БиГ разразился политический кризис, когда суд Боснии и Герцеговины признал президента Республики Сербской Милорада Додика виновным в несоблюдении решений «высокого представителя» Кристиана Шмидта. Структуры БиГ пытались добиться ареста Додика. Додик заявил, что Британия готовит его ликвидацию, позднее Прокуратура Боснии и Герцеговины прекратила  расследование против Додика.

    Высокий представитель назначается руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине после одобрения кандидатуры Совбезом ООН. Шмидт был назначен на должность без согласования, Республика Сербская не признает его легитимность.

    Комментарии (5)
    14 декабря 2025, 13:50 • Видео
    Любая власть Британии будет русофобской

    Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    Комментарии (0)
    14 декабря 2025, 04:12 • Новости дня
    Пушков оценил заявление Мерца о конце доминирования США в Европе
    @ IMAGO/Revierfoto/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Выступление Фридриха Мерца на партийном съезде в Мюнхене с заявлением об окончании эпохи Pax Americana для Европы ознаменовало признание значительных геополитических изменений и ослабление американской роли в европейских делах, отметил в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

    «Вот уже и канцлер ФРГ и лидер ХДС Фридрих Мерц заявил на партийном съезде в Мюнхене, что эпоха Pax Americana – «мира по-американски» – для Европы закончилась. Это серьезное признание крупного геополитического сдвига, в который еще не все верят, но который надвигался достаточно давно», – написал он.

    Пушков отметил, что Европа сталкивается с новым этапом международных отношений, в которых Соединенные Штаты более не готовы нести прежние обязательства по обеспечению коллективной безопасности и поддержке НАТО.

    Начало этих изменений связано с первым избранием Дональда Трампа, который с первых дней американского президентства подчеркивал свое недовольство европейскими партнерами, полагающимися на защиту США.

    Мерц напомнил о резком контрасте между позициями Трампа и Байдена: Трамп настаивал на изменениях в отношениях с Европой, а Байден пытался восстановить прежний курс, однако безуспешно – разрыв углублялся.

    По словам Мерца, трещины в отношениях между США и Европой проходят сразу по нескольким направлениям. К ним относятся политическое лидерство на Западе, разногласия по фундаментальным ценностям, а также разный взгляд на природу и задачи Европейского союза и подходы к мировым конфликтам, включая кризис на Украине.

    Он подчеркнул, что Трамп, придерживаясь традиционалистских взглядов, не доверяет либеральному европейскому истеблишменту и предпочел бы видеть у власти в Евросоюзе консервативные силы.

    «В быстро меняющемся мире, в котором падает роль Европы, завершение эры Pax Americana для Европы будет небыстрым и противоречивым, но неуклонным. Процесс запущен. Как говорил Черчилль, «это еще не конец и даже не начало конца, но, возможно, это конец начала», – резюмирует Пушков.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинское руководство подготовило ответ на последний вариант мирного плана США и согласовало свою позицию с Францией, Германией и Британией. По данным WSJ, Стивен Уиткофф на выходных встретится в Берлине с европейскими лидерами и украинским президентом, ключевой темой станут разногласия по мирной сделке.

    Канцлер Германии Мерц на партийном съезде объявил об окончании эпохи Pax Americana для Европы и необходимости следовать собственным, европейским, интересам.

    Комментарии (0)
    14 декабря 2025, 13:32 • Новости дня
    Мерц: Россия не остановится после победы на Украине
    @ IMAGO/Revierfoto/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что, одержав победу на Украине, Россия может не остановиться на достигнутом.

    Как пишет Politico, Мерц заявил: «Как и Судетская область не была достаточна для Гитлера в 1938 году, так и Путину не хватит только Украины». По словам политика, если Украина падет, российский лидер не остановится.

    В ближайшие выходные в Берлине немецкие, британские и французские официальные лица обсудят предложения по завершению конфликта на Украине. Также ожидается встреча спецпосланника США Стива Виткоффа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    Подготовка ведется к саммиту с участием Мерца, лидера Британии Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и Зеленского. Саммит намечен на понедельник и посвящен обсуждению путей прекращения «агрессии России против Украины».

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул важность повышения оборонных бюджетов европейских стран для обеспечения их готовности к возможному конфликту с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров и отметил, что Россия полностью готова к возможному военному столкновению с Европой и может ответить немедленно. Москва заявила о готовности юридически закрепить гарантии ненападения на страны ЕС и НАТО на взаимной основе.

    Комментарии (18)
    14 декабря 2025, 07:30 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили за ночь более 140 дронов ВСУ над регионами России
    @ Пресс-служба Минобороны России/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    По сообщению Минобороны, силы ПВО уничтожили за ночь более 140 дронов ВСУ над 14-ю регионами России, о чем сказано в Telegram-канале ведомства.

    «С 23.00 мск 13.12 до 07.00 мск 14.12 дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», –  сказано в сообщении.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 35 дронов было сбито над территорией Брянской области, 32 – над Республикой Крым, 22 БПЛА уничтожили над Краснодарским краем, 15 – над Тульской областью, 13 – над Калужской и семь дронов – над Курской областью.

    По четыре беспилотника нейтрализовано над Рязанской и Ростовской областями, три – над Белгородской областью, два дрона сбиты над Ленинградской областью. По одному БПЛА уничтожено над Смоленской, Псковской, Новгородской областями и один беспилотник – над территорией Московского региона.

    В Минобороны добавили, что в ночное время дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 235 украинских беспилотников самолетного типа с учетом ликвидированных до 23.00 вечером субботы 94 дронов ВСУ.


    Комментарии (0)
    14 декабря 2025, 03:32 • Новости дня
    В поселке Афипском Краснодарского края обломки БПЛА повредили дома

    Tекст: Катерина Туманова

    Фрагменты сбитых силами ПВО дронов ВСУ при падении повредили несколько домов в поселке Афипском Краснодарского края, а по одному из адресов вызвали возгорание, сказано в Telegram-канале Оперативного штаба региона.

    «В поселке Афипском Северского района обломки БПЛА упали по двум адресам. В обоих случаях пострадавших нет. По одному из адресов фрагменты БПЛА вызвали возгорание в огороде частного домовладения, пламя оперативно потушили. По второму – в частном доме выбило окна», – сказано в сообщении.

    Позднее в оперштабе добавили, что специальные и экстренные службы выявили выбитые окна еще в четырех частных домах, по трем адресам.

    «Обнаружены обломки – без повреждений, в одном случае пострадала хозпостройка. Также произошел обрыв линии электропередачи», – уточнили там.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, за последние часы субботы силы ПВО ликвидировали 94 дрона ВСУ над странной. В ночь на воскресенье в Урюпинске из-за обломков БПЛА был зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе.


    Комментарии (0)
    14 декабря 2025, 06:50 • Новости дня
    «Северяне» рассказали, как ВСУ отсиживаются в обороне на Сумском направлении

    Tекст: Катерина Туманова

    На Сумском направлении бойцы группировки войск «Север» применяют авиацию, тяжелую реактивную артиллерию и «Солнцепеки», чтобы отбить наступательные настроения противника.

    «Противник исчерпал наступательный потенциал и отсиживается в обороне, накапливая резервы. Наши штурмовики продвинулись на семи участках фронта по лесопосадкам на 550 м. Авиация ВКС РФ и расчеты ТОС результативно отработали по позициям 71 оебр, 80 одшбр и 158 омбр в районах Кондратовки, Андреевки и Садков», – рассказали военнослужащие в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

    В Черниговской области массированный удар БПЛА «Герань-2» уничтожил  командный пункт ГУР МО Украины в районе населенного пункта Жукля.

    Ожесточенные бои ведутся населенных пунктах и лесных массивах, прилегающих к Волчанску на Харьковском направлении. В лесу западнее Лимана захвачены две позиции ВСУ с крупным арсеналом вооружения и боеприпасов, продвижение составило 200 м. Как и в Волчанских Хуторах, где штурмовики заняли четыре домовладения, закрепились.

    «На участке фронта Меловое-Хатнее «Северяне», сломив сопротивление противника, значительно продвинулись на трех участках фронта. Общее продвижение составило до 600 м», – отметили бойцы.

    По их словам, командование ВСУ хаотично перебрасывает подразделения своих бригад по различным участкам фронта, формируя сводные боевые группы из военнослужащих различных бригад и полков.

    «Однако из-за отсутствия слаженности эти отряды несут большие потери, что еще больше усугубляет ситуацию для ВСУ в Харьковской области», – пояснили они

    Согласно сводке, за сутки потери противника составили свыше 120 человек (из них более 80 в Сумской области и свыше 40 в Харьковской).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» завершили  освобождение Лимана в Харьковской области. На позициях под Лиманом обнаружили замерзших насмерть боевиков ВСУ. ВС России поразили подразделения девяти бригад и полков ВСУ в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    14 декабря 2025, 02:45 • Новости дня
    Юрист Хаминский предупредил о штрафе и тюремном сроке за вырубку ели

    Tекст: Катерина Туманова

    Вырубка елки может привести не только к административному, но и к уголовному наказанию, если экологический ущерб от незаконной вырубки будет сочтен значительным, сообщил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

    Если ущерб от самовольной вырубки ели небольшой, предусмотрено административное наказание: граждане заплатят штраф от трех тыс. до четырех тыс. рублей, а юридические лица – от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, рассказал он РИА «Новости».

    При использовании техники или вырубке в лесопарковых зеленых поясах, штраф для граждан возрастет до пяти тыс. рублей с конфискацией дерева, а для организаций – до 500 тыс. рублей.

    Хаминский подчеркнул, что за такие правонарушения предусмотрены значительно более строгие меры.

    Если же ущерб от вырубки будет признан значительным, например, когда срублено дерево редкой породы, виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности.

    «В таком случае штраф уже может составить до 500 тыс. рублей. Кроме того, можно уже и получить наказание в виде реального лишения свободы на срок до двух лет», – сообщил юрист.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, юрист Машаров рассказал, что за гирлянду на фасаде дома предусмотрен штраф до 15 тыс. рублей. При этом эксперты  рекомендовали украшать елку в год Огненной Лошади игрушками красного, золотистого или оранжевого цветов.

    Комментарии (4)
    14 декабря 2025, 07:44 • Новости дня
    Депутат Якубовский напомнил о последствиях проживания без регистрации

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский административный регламент позволяет проживать вне места регистрации до 90 суток, с последующим наложением штрафов за нарушения порядка учета, напомнил член комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

    В России действует обязательный регистрационный учет граждан, который не ограничивает свободу передвижения, а выполняет роль уведомления государства о месте проживания.

    Александр Якубовский из комитета Госдумы по строительству и ЖКХ пояснил RT, что гражданин может временно находиться по иному адресу не более 90 суток без необходимости временной регистрации. Такую норму предусматривает действующее законодательство и административная практика МВД.

    «Человек вправе временно жить по другому адресу до 90 суток без оформления временной регистрации по месту пребывания... Нарушением считается либо проживание по другому адресу свыше 90 суток без временной регистрации, либо переезд на новое постоянное место жительства без оформления регистрации по месту жительства в течение семи рабочих дней. За такие действия предусмотрена административная ответственность по ст. 19.15.1 КоАП РФ», – рассказал депутат.

    Штрафы для физических лиц за такие нарушения составляют от двух до трех тыс. рублей для большинства регионов, в Москве и Петербурге – от трех до пяти тыс. рублей.

    Также ответственность наступает для владельца жилья, который позволяет проживать незарегистрированным лицам. Фиктивная регистрация выделена отдельно и регулируется статьями 322.2 и 322.3 УК РФ, к чему относится оформление фиктивной регистрации без проживания или с получением денег. В таких случаях применяются уголовные меры – штрафы, обязательные работы либо лишение свободы.

    Депутат подчеркнул, что нахождение без регистрации не лишает имущественных прав и не влечет за собой ограничений по владению или пользованию жильем. Нарушения носят административный характер, управляющая компания не может ограничивать доступ или применять штрафные санкции, не предусмотренные законодательством.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в России предложили выдавать таксистам разрешения на перевозку пассажиров вне зависимости от места постоянной регистрации, чтобы они могли работать в различных регионах России.

    Адвокат Гибудуллин предупредил, что за несоответствие места жительства адресу регистрации предусмотрены серьезные санкции.

    Комментарии (0)
    14 декабря 2025, 05:25 • Новости дня
    Кардиолог Гуляев предупредил о риске ишемии из-за нехватки цинка

    Tекст: Катерина Туманова

    Микроэлемент цинк играет ключевую роль в защите сердечной мышцы и регуляции сосудистых функций, влияя на уровень холестерина и риск атеросклероза, рассказал главный кардиолог кардиологического центра ФГБУ НМИЦ ВМТ имени А.А. Вишневского Николай Гуляев.

    «Цинк – микроэлемент, без которого не работает антиоксидантная защита миокарда. Он участвует в регуляции артериального давления, липидного обмена и воспаления сосудов. Низкий уровень цинка связан с повышенным воспалением сосудов и риском ишемической болезни сердца», – предупредил он в беседе с РИА «Новости».

    Гуляев объяснил, что нехватка этого элемента может приводить к увеличению «плохого» холестерина, снижению эластичности сосудистых стенок и усилению окислительного стресса, а это повышает риск развития атеросклероза и гипертонии.

    По данным исследований, у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно пожилых, часто фиксируется сниженный уровень цинка в плазме крови.

    По словам кардиолога, достаточное количество цинка способствует улучшению состояния эндотелия сосудов и снижает повреждение миокарда при ишемии. Он подчеркнул важность контроля этого микроэлемента, особенно для пациентов с метаболическим синдромом, диабетом и хроническими заболеваниями сердца.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, кардиолог Ефремкин назвал основные признаки смертельно опасного сгущения крови и тромбоза. В Китае назвали первые серьезные симптомы образования тромбов. Врач Кашапов рассказал, что следует есть для профилактики инсульта.


    Комментарии (0)
    14 декабря 2025, 03:58 • Новости дня
    Президент Турции оценил переговоры с Путиным в Ашхабаде

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился 12 декабря в Ашхабаде с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить двусторонние отношения, кражу российских активов Европой и разрешение украинского конфликта.

    «У нас состоялась очень продуктивная, всесторонняя и глубокая встреча с господином Путиным. В ходе встречи я особо подчеркнул, что жду его в любое время. Мы также обсудили необходимость встречи как можно скорее. Он сказал: «Я сдержу свое обещание». Надеюсь, его визит состоится в ближайшее время», –  приводит турецкий портал NTV слова Эрдогана.

    Турецкий лидер отметил, что отношения Турции с Россией основаны не на краткосрочных расчетах, продиктованных личной выгодой, но на глубокой  истории, прочном дипломатическом фундаменте и взаимном доверии.

    «В основном мы обсуждали вопросы войны и мирного урегулирования. Как и все участники процесса, господин Путин прекрасно осведомлен о позиции Турции по этому вопросу. Мы считаем, что эта война должна была закончиться давным-давно; и мы открыто заявляем об этом всем нашим партнерам», – добавил он.

    Об украинском урегулировании Эрдоган также указал на то, что обе стороны  положительно оценивают диалог, инициированный американским президентом Дональдом Трампом, и оценили, какой вклад Турция может внести в мирные усилия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Турции обсудили двусторонние отношения на встрече в Ашхабаде. Лидеры двух стран отметили высокий уровень развития сотрудничества. На форуме в Ашхабаде президенты затронули возможные планы Европы по российским активам, которые в Кремле назвали «грандиозным жульничеством».

    Комментарии (0)
    14 декабря 2025, 04:55 • Новости дня
    Консульства России в Испании выдали около 40 виз иностранным сторонникам традиционных ценностей

    Tекст: Катерина Туманова

    Консульские учреждения в Испании оформили почти 40 виз для иностранцев, которые разделяют традиционные ценности России, на основе нового президентского указа от 2024 года, который позволяет переехать в Россию, сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Испании Кирилл Будаев.

    Визы оформляются в рамках президентского указа, который позволяет заявителям, разделяющим традиционные духовно-нравственные ценности России,  получить разрешение на временное проживание в России по упрощенной процедуре, пояснил Будаев РИА «Новости».

    Новые правила предусматривают, что иностранцы могут въехать в Россию и проживать без необходимости сдачи экзамена на знание русского языка, если причиной обращения стала невозможность оставаться в своей стране из-за неприятия ее политики.

    Будаев отметил, что спрос на консульские услуги среди российских граждан, проживающих в Испании, остается высоким: в 2025 году за помощью в консульский отдел в Мадриде обратились более 15 тыс. человек.

    В консульствах востребованы регистрационные и нотариальные услуги, оформление российских документов, а также консультационная поддержка. В отдельных случаях россияне обращаются с более сложными вопросами, связанными со смертью близких, вопросами опеки, наследством или судебными спорами.

    Будаев подчеркнул, что интерес к оформлению документов сохраняется и среди релокантов, прибывших в Испанию в последние годы по разным причинам. По словам дипломата, услуги оказываются всем гражданам России вне зависимости от политических взглядов, однако заграничный паспорт может быть не выдан в случае нахождения заявителя в розыске, при наличии непогашенных долгов или незакрытого судопроизводства на территории России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ранее двое граждан Германии, Эдуард и Людмила Иост, получили разрешение на временное проживание в России. Американские супруги в сентябре получили разрешение на проживание в России

    Также газета ВЗГЛЯД составила гид «Получение гражданства РФ в 2025 году»: новые правила, упрощенный порядок и необходимые документы.


    Комментарии (0)
    14 декабря 2025, 02:05 • Новости дня
    В Урюпинске из-за обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на воскресенье на территорию Волгоградской области совершена атака дронами ВСУ, с которыми сражаются силы ПВО Минобороны, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

    В Урюпинске в результате падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе. Пожарные и оперативные службы, а также сотрудники муниципального образования работают на месте инцидента», – написал он в Telegram-канале  администрации региона.

    Бочаров добавил, что проводится эвакуация жителей прилегающих к нефтебазе домов, развернут ПВР в МУП «Урюпинская гостиница».

    По предварительным данным, пострадавших нет, отметил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО вечером субботы сбили восемь украинских БПЛА за пять часов над Россией. При этом за последние часы суток силы ПВО ликвидировали 94 дрона ВСУ над странной.

    Комментарии (0)
    14 декабря 2025, 05:10 • Новости дня
    Россияне выиграли медальный зачет на XXIII чемпионате мира по боксу
    Россияне выиграли медальный зачет на XXIII чемпионате мира по боксу
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская сборная по боксу на чемпионате мира в Дубае получила наибольшее количество наград высшей пробы, выиграв семь золотых медалей и заняв первое место в медальном зачете.

    Спортсмены из России выступали на турнире с флагом и гимном страны, напоминает ТАСС.

    Всеволод Шумков завоевал золото в категории до 60 кг, Илья Попов – до 63,5 кг, Исмаил Муцольгов – до 75 кг, Джамбулат Бижамов – до 80 кг, Шарабутдин Атаев – до 86 кг, Муслим Гаджимагомедов – до 92 кг, Давид Суров – свыше 92 кг.

    В числе серебряных призеров оказались Эдмонд Худоян (до 48 кг), Баир Батлаев (до 51 кг), Вячеслав Рогозин (до 54 кг), Евгений Кооль (до 67 кг) и Сергей Колденков (до 71 кг). Бронзовую медаль в категории до 57 кг выиграл Андрей Пегливанян.

    В турнире впервые в истории все представители России, заявленные на чемпионат мира, вышли в полуфинал.

    Второе место в общем зачете получила команда Казахстана с тремя золотыми медалями. Сборная Узбекистана заняла третье место, заработав два золота.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российский боксер Заур Абдуллаев завоевал  золотой пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в категории до 63,5 кг. Российский боксер Мурат Гассиев одержал победу над болгарином Кубратом Пулевым нокаутом в шестом раунде поединка и стал регулярным чемпионом мира WBA. Россиянин Немков завоевал титул чемпиона PFL в тяжелом весе.


    Комментарии (0)
    14 декабря 2025, 23:25 • Новости дня
    Минобороны доложило о 71 сбитом дроне ВСУ над регионами страны за три часа

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны России в Telegram-канале доложило о 71 сбитом дроне ВСУ над регионами страны за три вечерних часа воскресенья.

    «В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – сообщили там.

    В оборонном ведомстве добавили, что 52 дрона были сбиты над территорией Ростовской области, 10 БПЛА уничтожили над Брянской областью, еще три дрона – над Белгородской областью.

    Кроме того, по два беспилотника нейтрализовано над Тульской и Рязанской областями, по одному – над Волгоградской областью и над акваторией Азовского моря.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, за четыре часа днем воскресенья российские средства ПВО сбили 40 украинских дронов самолетного типа, большинство из которых были зафиксированы над Брянской областью.

    При этом с 16 до 20 часов в воскресенье силы ПВО уничтожили 56 дронов ВСУ над регионами России.

    Комментарии (0)
    Россия запустила процесс возвращения замороженных в ЕС активов

    Россия запустила процесс возвращения замороженных в ЕС активов

Банк России подает иск против бельгийского депозитария Euroclear из-за замороженных российских активов. Регулятор заявил, что такой шаг обусловлен планами Еврокомиссии о бессрочной заморозке средств ЦБ и намерением использовать активы в интересах третьих лиц. Как этот иск Центробанка повлияет на Бельгию и остальные страны Европы на фоне «ключевой недели», в течение которой будет приниматься решение о будущем финансировании Украины?

    Прощание Европы с Америкой причинило боль Мерцу

    Германию ждет сложное принятие новых реалий международной ситуации. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что эпоха Pax Americana («Американского мира») для Европы подошла к концу. По словам канцлера, это требует значительного пересмотра европейской и немецкой политики. Эксперты отмечают: процесс окажется тяжелым для Берлина, поскольку страна долгое время опиралась на интересы трансатлантического сообщества. Подробности

    Оценка декабристов в России будет зависеть от Украины

    Ровно 200 лет назад началось восстание декабристов на Сенатской площади. В преддверии юбилея министр юстиции РФ Константин Чуйченко осудил попытку переворота и заявил, что «лучше бы декабристы не будили Герцена», однако отказался считать их иностранными агентами. Кто же они тогда? Подробности

    Лукашенко стал наказывать Литву за мелкие и крупные подлости

    Все последние годы Литва постоянно шантажировала и грабила Белоруссию, но внезапно за последние недели ситуация перевернулась. Теперь дело обстоит так, что белорусский лидер Александр Лукашенко выставляет Вильнюсу требования – и некоторые из них уже удовлетворены. О чем идет речь и как такое произошло? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Любая власть Британии будет русофобской

      Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    • Зеленский спрячется от Трампа за народ

      Владимир Зеленский заявил, что вопрос о передаче России пока еще контролируемых ВСУ территорий можно решить только на референдуме, поскольку этого требует конституция Украины. Второй вопрос, по которому он отверг любые компромиссы с Москвой, это принадлежность Запорожской АЭС. На что он рассчитывает?

    • Европа приняла плохое решение по деньгам России

      Евросоюз отменил принцип единогласия для того, чтобы бессрочно заморозить российские активы в ЕС и использовать их для выдачи репарационного кредита Украине. В тот же день Центробанк России обратился в суд. Чего ждать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Новогодние направления 2026 года: популярные маршруты по России и за рубежом

      Длительные новогодние каникулы ожидают россиян в сезон 2025/2026 годов. Рассказываем, в какие города России и иностранные государства можно отправиться в это время самым простым и дешевым способом (в том числе в случае зарубежных поездок без виз) и чем более всего примечательны эти направления.

    • Как узнать свой номер телефона: шесть пошаговых инструкций

      Владельцы новых сим-карт и пользователи нескольких устройств иногда сталкиваются с необходимостью уточнения собственных контактных данных. Мы подготовили подробный гид по шести основным способам уточнения контактных данных, актуальный для пользователей всех федеральных операторов связи в 2025 году.

    • Магнитные бури в январе 2025: точные даты, время начала и прогноз ученых

      Магнитные бури – это не абстрактное астрономическое явление, а реальный фактор, влияющий на самочувствие миллионов людей. Для метеочувствительных, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания сердечно-сосудистой или нервной системы, дни геомагнитной активности могут стать периодом повышенного дискомфорта. Январь традиционно привлекает внимание ученых, так как после зимнего солнцестояния солнечная активность, хотя и отстает по времени, часто проявляется заметными всплесками.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

