МИД обвинил Запад в содействии организованной преступности
Западные страны, сокращая антикоррупционное взаимодействие, способствуют уходу многих нарушителей от ответственности, что отметил заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский на полях 11-й сессии конференции государств – участников Конвенции ООН против коррупции.
Западные страны намеренно сокращают сотрудничество с Россией в сфере борьбы с коррупцией из-за своих политических интересов, что на практике облегчает работу организованной преступности, передает ТАСС.
Заместитель министра иностранных дел Дмитрий Любинский заявил на полях конференции государств – участников Конвенции ООН против коррупции, что в итоге тысячи правонарушителей остаются безнаказанными.
По словам Любинского, «в сегодняшних реалиях вынуждены констатировать наблюдающуюся деградацию и «откат назад» в данной сфере ввиду пренебрежения западными странами международным правом. В угоду своим политическим и экономическим интересам, западники начали намеренно сокращать потенциал антикоррупционного и антикриминального сотрудничества с «неугодными» и «неудобными» для себя партнерами, играя тем самым «на руку» организованной преступности».
Замминистра отметил, что сокращение рабочих каналов с Западом касается не только экстрадиции преступников, но и возврата незаконно полученных активов. Он подчеркнул, что такая политика мешает полноценной международной борьбе с преступностью.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что политики с Запада оказались под влиянием Владимира Зеленского. Она также отметила, что западные политики связаны с ним коррупцией.