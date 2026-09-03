Президент Индонезии заявил о планах удвоить товарооборот с Россией

Президент Индонезии Субианто заявил о планах удвоить товарооборот с Россией

Tекст: Дарья Григоренко

Субианто в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума подчеркнул необходимость удвоения объема торговли между Москвой и Джакартой, передает РИА «Новости».

«Взаимодействие между нами может стать основой для длительной и эффективной торговли. Результаты уже ощутимы. В прошлом году, в 2025 году, объем двусторонней торговли достиг 5 млрд долларов США… И в рамках нашего форума я предлагаю, чтобы Индонезия и Россия четко поставили перед собой смелые задачи, а именно удвоить объем нашей торговли в течение первого периода формирования и пересмотра соглашения о свободной торговле между Индонезией и ЕАЭС», – отметил индонезийский лидер.



Субианто также добавил, что экономики России и Индонезии не идентичны, что создает отличные условия для успешного сотрудничества.

Кроме того, он подчеркнул независимость Джакарты от военных альянсов и готовность работать со всеми странами, не видя препятствий для развития партнерства с Москвой.

«Мы уважаем другие страны. Мы также независимы в экономическом плане. Мы хотим работать со всеми нашими друзьями. Мы хотим работать со всеми странами. И с самого первого дня мы открыто об этом заявляем в ходе любых переговоров с любыми нашими партнерами. Все они об этом прекрасно знают… Поэтому каких-либо серьезных реальных проблем для нас нет», – отметил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Прабово Субианто на полях Восточного экономического форума пригласил президента России Владимира Путина посетить Джакарту с ответным визитом.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал президента Индонезии главным гостем Восточного экономического форума.

Владимир Путин провел с Прабово Субианто переговоры в формате рабочего завтрака во Владивостоке.