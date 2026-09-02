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Путин прилетел во Владивосток
Владимир Путин прилетел во Владивосток для участия в ВЭФ-2026
Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток для участия в мероприятиях Восточного экономического форума и проведения международных встреч.
Глава государства прибыл в столицу Приморья для участия в Восточном экономическом форуме, передает РИА «Новости». До этого он посетил саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.
В среду, 2 сентября, президент проведет совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа. Ему покажут интерактивную презентацию с результатами развития региона. Кроме того, по видеосвязи состоится запуск новых предприятий.
Программа визита также включает встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
Помимо этого, 2 сентября запланированы переговоры с премьер-министром Монголии Ням-Осорын Учралом и вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном.
Выступление на пленарном заседании ВЭФ состоится 3 сентября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году российский лидер прилетел во Владивосток на 10-й Восточный экономический форум. Перед этим глава государства завершил рабочий визит в Китай.