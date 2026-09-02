Владимир Путин прилетел во Владивосток для участия в ВЭФ-2026

Tекст: Мария Иванова

Глава государства прибыл в столицу Приморья для участия в Восточном экономическом форуме, передает РИА «Новости». До этого он посетил саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.

В среду, 2 сентября, президент проведет совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа. Ему покажут интерактивную презентацию с результатами развития региона. Кроме того, по видеосвязи состоится запуск новых предприятий.

Программа визита также включает встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Помимо этого, 2 сентября запланированы переговоры с премьер-министром Монголии Ням-Осорын Учралом и вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном.

Выступление на пленарном заседании ВЭФ состоится 3 сентября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году российский лидер прилетел во Владивосток на 10-й Восточный экономический форум. Перед этим глава государства завершил рабочий визит в Китай.